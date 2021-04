Suomen koronatilanteessa vallitsee nyt vihreiden nuolten dominanssi – ”Erinomaisen hyvä asia”

Epidemiatilanne on parantunut kauttaaltaan, mutta vielä ei ole varaa lipsua rajoituksista.

Suomen koronatilanne jatkaa paranemistaan. Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kutsui tilannetta ”vihreiden nuolten dominanssiksi”.

Ilmaisu tulee siitä, että eri sairaanhoitopiirien ilmaantuvuuslukujen (uusia tartuntoja 2 viikon ajalta/100 000 asukasta) muutosta kuvataan joko vihrein tai punaisin nuolin. Valtaosassa sairaanhoitopiirejä ilmaantuvuus on laskenut, eli nuolet mollottavat vihreinä.

– Varsinkin isoissa sairaanhoitopiireissä, joissa tilanne on ollut pitkään hankala, on nähty positiivista kehitystä, Voipio-Pulkki sanoi.

Myös muut koronaepidemian tunnusluvut ovat menossa oikeaan suuntaan. Suomessa kirjattiin torstaina 289 uutta koronatartuntaa, koko maan ilmaantuvuusluku lähentelee jo 100:n rajaa (103,9), ilmaantuvuus on laskenut kaikissa ikäryhmissä, positiivisten testien osuus kaikista testeistä on pudonnut päälle kolmesta prosentista 2,1 prosenttiin, tarttuvuus- eli R-luku on pudonnut alle yhden lukemaan 0,75–0,95 ja sairaala- ja tehohoidon tarve ovat kääntyneet laskuun.

Kaikki ovat merkkejä siitä, että epidemia on hiipumassa.

– Tautimäärien laskussa trendi on kestänyt jo kuukauden, mikä on erinomaisen hyvä asia. Sulkutila on vaikuttanut, ja sitä kautta ihmisten altistumisiin johtaneet kontaktit ovat vähentyneet. Erityisesti nuorten aikuisten iltaelämän kontaktien vähentäminen on ollut ratkaisevaa, eli tehdyt toimet ovat olleet oikeansuuntaisia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen sanoi.

– Ilmaantuvuusluvut ovat kuitenkin yhä varsin korkealla tasolla, Salminen muistutti.

Pasi Pohjola (vas.) ja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Mika Salminen THL:stä kertoivat ajankohtaisesta koronatilanteesta torstaina.­

Salminen kuitenkin painotti, että hyvä suuntaus johtuu juuri siitä, että rajoitukset ovat olleet voimassa, niitä on noudatettu ja ihmiset ovat muutenkin olleet huolellisia.

– Varovaisuus on edelleen paikallaan. Laskeva trendi ei johdu siitä, että virus noudattaisi luontaista kiertokulkuaan, emmekä ole vielä tilanteessa, jossa voisimme todeta, että tilanne on ohi. Vähitellen ollaan siihen suuntaan menemässä, Salminen sanoi.

Asiantuntijat korostivat painokkaasti, että hyvästä suuntauksesta huolimatta vielä ei ole varaa antaa yhtään periksi. Lähiviikot ratkaisevat sen, mistä tilanteesta lähdetään kesään.

– On epidemiologinen fakta, että jos liian nopeasti ja varhaisessa vaiheessa rajoituksia puretaan, huonosti on käynyt. Se on nähty joka puolella maailmaa. Huolta aiheuttavat etenkin ärhäkämmin leviävät virusmuunnokset. Ei auta antaa näennäisesti alhaisten tartuntamäärien hämätä, Voipio-Pulkki sanoi.

Salminen muistutti, että ainakin vappu menee vielä vahvasti poikkeusoloissa. Vanhan ajan vappuhulinoista olisi hyvin todennäköisesti seuraus se, että sen jälkeen olisi aika monta isoa paikallista tartuntaketjua ja tautitilanne monin verroin hankalampi.

– Jos juuri ennen kesää on valtavan korkea ilmaantuvuus, siinä menee äkkiä koko kesä pilalle, Salminen muistutti.

Jos taas kesään päästään jo valmiiksi kohtuullisen alhaisesta ilmaantuvuusluvusta, kausivaihtelu ja rokotteiden tuoma suoja voivat tarkoittaa, että kesä voidaan viettää lähestulkoon normaalisti.

STM:n johtaja Pasi Pohjola muistutti, että kun rajoituksia aletaan aikanaan purkaa alueellisesti tai valtakunnallisesti, se täytyy tehdä asteittain ja vähitellen, seurata vaikutusta tarkasti ja ottaa tarvittaessa pari askelta takapakkiakin.