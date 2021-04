STM:n ylilääkäri: Uudentyyppisiä koronarokotteita riittää kaikille suomalaisille jo tänä vuonna

Suomeen on tulossa tänä vuonna jopa yli 12 miljoonaa mrna-rokoteannosta. Mrna-rokotteita ovat Pfizerin, Modernan ja Curevacin tuotteet.

Koronan vastaisessa taistelussa suomalaisten päärokotteeksi on noussut lääkevalmistaja Pfizerin valmistama rokote.

Pfizer lukeutuu uudenlaisiin ja ensimmäistä kertaa käytössä oleviin mrna-rokotteisiin, joihin ei ole yhdistetty veren hyytymishäiriöitä. Erittäin harvinaisia mutta paljon huomiota saaneita veritulppaepäilyjä on liitetty adenovirusvektorirokotteisiin, joita ovat esimerkiksi AstraZenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteet. Kyseisten rokotteiden haittavaikutukset viivästyttävät Suomen rokotustahtia.

Keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa kuitenkin kerrottiin, että jo pelkästään tänä vuonna Suomeen saapuvaksi luvatut mrna-rokotteet riittäisivät kaikille koronarokotteen haluaville. Asian kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylilääkäri Sari Ekholm.

– Arviomme on ollut, että noin 4,4–4,5 miljoonaa suomalaista ottaisi rokotteen, eli pyritään 80 prosentin rokotekattavuuteen, Ekholm sanoi.

Pfizerin lisäksi mrna-rokotteita ovat Modernan ja Curevacin kehittämät rokotteet, joista jälkimmäinen ei ole vielä saanut myyntilupaa.

Modernaa saapuu Ekholmin mukaan Suomeen tänä vuonna 2,1 miljoonaa annosta ja Pfizeria 7,4 miljoonaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan Curevacia on tulossa vuoden loppuun mennessä 2,7 miljoonaa annosta. Näin ollen mrna-rokotteita saapuisi Suomeen tänä vuonna yhteensä jopa yli 12 miljoonaa annosta. Mrna-rokotteiden rokotussarjaan kuuluu kaksi pistosta.

Tiedotustilaisuudessa ei arvioitu, miten se vaikuttaisi rokotustahtiin, jos suomalaisia rokotettaisiinkin vain mrna-rokotteilla. Tahti oletettavasti hidastuisi, koska AstraZenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteet ovat tärkeä osa Suomen rokotusohjelmaa.

THL linjasi keskiviikkona, että AstraZenecan rokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille.

Kun myös Johnson & Johnsonin rokotteeseen on yhdistetty samoja haittavaikutusepäilyjä kuin AstraZenecan rokotteeseen ja Johnson & Johnsonin rokotteen toimitukset EU-maihin on toistaiseksi keskeytetty varotoimenpiteenä, Suomen rokotusaikataulu on kokemassa merkittävän kolauksen.

Alun perin kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat suomalaiset piti rokottaa kesä-heinäkuun vaihteeseen mennessä, mutta Kontio arveli keskiviikon tiedotustilaisuudessa aikataulun venyvän jopa elokuun puolelle.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.­

Arviossa ei ollut kuitenkaan otettu huomioon Pfizerin tuoreita positiivisia uutisia, joiden perusteella Suomi on saamassa 615 000 rokotetta aiemmin kun alun perin arvioitiin. Kyseiset Pfizerin annokset oli alun perin tarkoitus toimittaa loppuvuodesta, mutta ne saataneen käyttöön jo kesäkuun loppuun mennessä.

Kontio arvioi, että Pfizerin lisätoimitukset paikkaavat AstraZenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteiden aiheuttamaa vajausta.

– Uskoisin, että aikataulussa päästään ainakin heinäkuun puolelle, jos tiedot Pfizerin lisätoimituksista pitävät paikkaansa, Kontio sanoi Ilta-Sanomille.

– Aikataulu riippuu myös siitä, kuinka paljon saamme Modernan rokotetta. Emme tiedä kuinka paljon saamme sitä touko-kesäkuussa. Emme myöskään vielä tiedä Pfizerilta heinäkuussa saatavien rokotteiden määrää. Nämä asiat vaikuttavat siihen, kuinka paljon aikataulu viivästyy alkuperäisestä suunnitelmasta

THL linjasi myös, että alle 65-vuotias ensimmäisen rokoteannoksen AstraZenecaa saanut henkilö voi lähiviikkoina saada toisen annoksen jotain muuta rokotetta eli käytännössä Pfizerin tai Modernan rokotetta. Näin siitä huolimatta, että rokotteiden yhdistelyn tehosta tai haittavaikutuksista ei Kontion mukaan ole kattavaa tutkimustietoa.

– Tutkimuksia on koko ajan menossa. Meillä ei ole mitään syytä olettaa, että tästä tulisi mitään terveyshaittoja, kun annetaan eri valmistetta, Kontio sanoi.

Saksassa ja Ranskassa päätettiin jo aiemmin, että toinen rokotusannos annetaan mrna-rokotteella.

Kontio myös kertoi, että AstraZenecan rokotetta jää Suomessa yli.

– Ei riitä rokotettavia jos tällä kriteerillä jatketaan. Yli 65-vuotiaita oli viikon alussa noin 400 000 rokottamatta ja kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä meillä on tulossa AstraZenecan rokotteita noin 1,2 miljoonaa. Eli kyllä rokotettavat loppuvat, ja AstraZenecan rokotetta jää yli, Kontio kertoi.

AstraZenecan rokotteita on tullut Suomeen yhteensä 391 200 annosta.

STM:n Sari Ekholm puolestaan kertoi, että päätöstä ei ole vielä tehty siitä, mitä ylijääneille rokotteille tehdään. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek väläytti Helsingin Sanomien haastattelussa, että AstraZenecan rokotteita voitaisiin mahdollisesti antaa halukkaille alle 65-vuotiaille.

– En sulkisi tätä kokonaan pois. Nämähän ovat varovaisuusperiaatteesta tehtyjä suosituksia, jotka eivät ole täysin absoluuttisia. Meille on aika uutta, että ihminen saisi itse valita rokotteensa. Se vaatii vielä mietintää, Nohynek sanoi HS:lle.

Rokotusta Pfizer Biontechin rokotteella Helsingin Jätkäsaaressa huhtikuun alussa.­

Suomen uudeksi ”kansanrokotteeksi” nousseen Pfizerin käyttöä on jonkin verran vaikeuttanut sen jakelu ja kuljetus. Säilyäkseen rokote on vaatinut syväjäädytystä.

– Pfizerin osalta on helpotusta tuomassa se, että se säilyy tavallisessa pakastelämpötilassa. Tämä helpottaa sen jakelua ja käyttöä, Sari Ekholm kertoo.

Pfizerin ja AstraZenecan lisäksi suomalaisia on rokotettu Modernan rokotteella.

Modernasta on tullut alkuvaiheessa lappilaisten rokote.

Rokote säilyy pidemmän aikaa jääkaappilämpötilassa. Sen vuoksi Modernan rokotteita on osoitettu pitkien etäisyyksien maakuntaan.

– Modernasta tuli pieniä toimituseriä ja kahden viikon välein. Ei katsottu järkeväksi jakaa moneen paikkaan, joten päätettiin antaa niitä aluksi muun muassa Lappiin, Ekholm taustoittaa.

Lapin jälkeen Modernaa on tarjottu muualle Suomeen.