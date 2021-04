Suomi tarjoutui isännöimään Putinin ja Bidenin tapaamista – Asiantuntija: Vuoden 2018 huippukokous muistetaan katastrofina

Asia nousi julkisuuteen eilen, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ehdotti presidenttien kahdenkeskistä tapaamista.

Suomi on tarjoutunut isännöimään Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollista tulevaa huippukokousta.

Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille tasavallan presidentin kansliasta.

– Suomi on aina tarjonnut diplomaattisia hyviä palveluksiaan. Mitä tulee tähänkin mahdolliseen tapaamiseen. Valmius sen järjestelyihin on esitetty kummallekin taholle, kansliasta kerrottiin sähköpostilla.

Yksityiskohtaisemmin kanslia ei Yhdysvalloille ja Venäjälle esitettyä tarjousta avaa.

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin tiedetään ehdottaneen tiistaina Putinin käymässään keskustelussa presidenttien kahdenkeskistä tapaamista jossain kolmannessa maassa. Keskustelussa ei käynyt ilmi, mikä tämä maa voisi olla.

Venäjän mediassa kiinnitettiin tiistaina huomiota siihen, että Putin keskusteli Bidenin jälkeen presidentti Sauli Niinistön kanssa puhelimessa.

Ukrainan tilanne on herättänyt keskustelua

Charly Salonius-Pasternak mukaan eilisistä keskusteluista ei kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ukrainan kiristyneen tilanteen vuoksi viime päivinä keskusteluja on käyty useaan suuntaan.

– Puhelinyhteys on ollut kuumana myös Pariisissa, Berliinissä ja monessa muussa maassa.

Edellisen kerran Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit tapasivat Suomessa vuonna 2018.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingissä kesällä 2018.­

Mahdollinen uusi tapaaminen Suomessa nousi julkisuuteen jo helmikuussa, kun venäläistoimittajat kysyivät asiasta ulkoministeri Pekka Haavistolta tämän Venäjän-vierailun yhteydessä.

Viime syksynä Helsingissä järjestettiin myös Venäjän ja Yhdysvaltojen ydinaserajoitusneuvottelut.

Suomella on valmiudet järjestää tapaaminen

Aaltola ja Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak arvioivat, että tapaamispaikkana Suomi on monella tavalla turvallinen ja luotettava. Suomella on myös hyvät yhteydet sekä Venäjään että Yhdysvaltoihin.

Ulkopoliittisen instituutin johtava asiantuntija Charly Salonius-Pasternak­

– Meillä on mainetta siitä, että täällä voi turvallisesti ja rauhassa tavata. Ei tapaamisia järjestetä maissa, joissa ne voisivat johtaa laajoihin mielenosoituksiin ja ongelmiin. Tässä suhteessa Suomi on kätevä, mutta muitakin vaihtoehtoja on, Aaltola sanoo.

Salonius-Pasternakin arvion mukaan myös Suomen ulkopoliittinen profiili sopii tapaamiseen hyvin.

– Siinä ei ole suurvaltajohtajille arvovaltatappiota. Esimerkiksi Putinin ei tarvitse huolehtia siitä, lentääkö hän Nato-maahan. Puhumattakaan siitä, että he lentäisivät toistensa alueelle.

Aaltola kertoo, että tapaamisen järjestäminen sopii myös Suomen ulkopolitiikan pitkään linjaan.

Trumpin ja Putinin tapaaminen voi varjostaa uutta tapaamista

Aaltola ja Salonius-Pasternak huomauttavat, että vaihtoehtoja tapaamispaikaksi on muitakin. Vuoden 2018 tapaamisessa loppuvaiheissa suunnitelmissa oli Helsingin lisäksi Itävallan pääkaupunki Wien. Aaltola kertoo, että Venäjä olisi halunnut tapaamisen Helsingin sijasta Wieniin, kun taas Yhdysvallat kannatti Helsinkiä.

Salonius-Pasternak kertoo, että lista paikoista, jotka käyvät sekä Yhdysvalloille että Venäjälle, ei ole pitkä. Hän mainitsee esimerkiksi Wienin, Geneven ja Tukholman.

– Olisin yllättynyt, jos se olisi joku Nato-pääkaupunki.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ehdotti eilen kahdenkeskistä tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.­

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasin Joe Bidenin edeltäjän Donald Trumpin Helsingissä kesällä 2018.­

Kun tieto tulevasta tapaamisesta tuli tiistai-iltana julkisuuteen, Venäjän mediassa alkoi spekulointi siitä, että Putin haluaisi pitää tapaamisen Helsingissä.

Mediat kuitenkin muistuttivat, että vuoden 2018 tapaaminen muistetaan Yhdysvalloissa epäonnistumisena.

Myös Salonius-Pasternak arvioi, että Putinin ja Trumpin tapaaminen voi varjostaa tulevan tapaamispaikan valintaa. Hän kertoo, että Yhdysvalloissa tapaaminen muistetaan jopa katastrofina, joka halutaan unohtaa.

– Ehkä ei haluta muistuttaa siitä, ja nyt on pakko valita joku muu kaupunki.

Tapaaminen vaatii valmistelua

Vaikka tapaaminen voi olla järjestäjämaalle merkittävä, Aaltola muistuttaa, että Yhdysvaltojen ja Venäjän näkökulmasta merkittävämpää on tapaamisen asiasisältö. Molemmat maat haluavat, että tapaamisessa pöydällä on jotain konkreettista ja siksi tapaamisen valmistelu on monimutkainen prosessi.

– Jos tapaamisesta halutaan hedelmällinen, ei sitä kannata kovin hektisesti järjestää. Se vaatii konsultaatiota ja pohjustusta, että on jotain sovittavaa, Aaltola kertoo.

Salonius-Pasternak kertoo, että molemmat maat haluavat tapaamiselta jotain konkreettista, ja siksi asiasisällön valmistelussa voi mennä kuukausia. Odotusarvoihin nähden pelkkä tapaaminen ei riitä.

– Ei sen tarvitse uusi ydinasesopimus tai ratkaisu Ukrainan sotaan, mutta jotain konkreettista, johon molemmat johtajat voivat sitoutua.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola­

Aaltola uskoo, että tulevassa tapaamisessa esille nousevat ainakin ydinasekysymykset, koska niissä maat ovat viime aikoina saaneet aikaan hyviä neuvottelutuloksia.

Yhdysvaltojen ja Venäjän välit ovat viime aikoina olleet kireät, ja siksi Aaltolan mukaan siksi on odotettavissa, että maiden välejä yritetään parantaa ja siihen ydinasekysymykset antavat hyvän neuvottelupohjan.

– Siihen tarvitaan jonkin positiivisen asian jatkamista. Ensimmäinen asia, joka Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtui, oli ydinasesopimuksen jatkaminen. Se antaa siemenen, jota kehittää.