Kolumni: Sytyttikö joku saunaa Kekkosen, minun ja tuhansien muiden potilastietopapereilla?

Suomessa seilaa jopa miljoonia arkaluontoisia potilasasiakirjoja lääkärien tai heidän perikuntiensa kellareissa ja vinteillä, kirjoittaa Sanna Mattila.

Jalkavaiva piinasi talvella, ja lääkäri kyseli tietoja 30 vuotta sitten tehdystä polvitähystyksestä. Ryhdyin metsästämään, mitä jalalle oli 1980-luvulla oikein tehty. Muistin yksityisen klinikan synnyinkaupungissani sekä ajankohdan ja tein potilasasiakirjoistani tietopyynnön klinikalle. Vastaus oli järkytys: minusta klinikan potilaana tai itse operaatiosta ei löytynyt tiedon murustakaan.

Polvessa näkyvät leikkausarvet, mutta tietoa siitä, mitä sille tehtiin, ei löydy mistään. Virkailijan mukaan kaikki tuon yhä samalla nimellä toimivan lääkäriaseman arkistot käytiin läpi eikä uusi omistajaketju ole papereita poiskaan saneerannut. Missä ihmeessä ovat tiedot, joita nykylain mukaan pitäisi säilyttää 12 vuotta potilaan kuolemasta?

Virkailija epäili, että operaation hoiti klinikan vakihenkilökunnan sijaan keikkaortopedi, ja ajan tapaan he säilyttivät potilaidensa papereita omissa arkistoissaan. Todennäköisesti siis kodeissaan. Paperini saattavat lojua missä tahansa – pahvilaatikossa kellarissa tai jos lääkäri on jo kuollut, kenties leski on sytyttänyt niillä saunanpesää.

Soitin alan asiantuntijalle, joka muistutti heti, että minullehan kävi ”kekkoset”.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) jahtasi vuonna 2004 presidentti Urho Kekkosen kadonneita sairauskertomuksia isolla haravalla. Presidentin sairauskertomusten katoaminen oli vuosia ollut kuuma peruna sairaanhoitopiirissä. Kiersipä Meilahden sairaalassa jopa huhu, jonka mukaan Kekkosen potilastiedot olisi siirretty toiselle nimelle.

” Potilasasiakirjat saattaisivat sisältää totuuden siitä, missä kunnossa presidentti viimeiset vuotensa virkaansa todella hoiti.

Kekkonen kuoli vuonna 1986, ja arkaluontoiset paperit huomattiin kadonneiksi seuraavana vuonna. Kun kaikki mahdolliset arkistot oli tutkittu, jäljet johtivat Kekkosen henkilääkäri Pentti Halosen omiin arkistoihin. Professori Halonen oli itse kuollut vuonna 1983, mutta Halosen jälkipolvi ei suostunut HUS-pomojen pyynnöistä huolimatta etsimään papereita isänsä jäämistöstä.

Tiettävästi edelleenkään ei ole hajua siitä, missä ovat Urho Kekkosen vuosien 1976–79 potilasasiakirjat, jotka saattaisivat sisältää totuuden siitä, missä kunnossa presidentti viimeiset vuotensa virkaansa todella hoiti.

Poliittisen historian professori Seppo Hentilä kommentoi IS:ssa keväällä 2004, että Kekkosen asiakirjojen katoaminen oli merkittävämpi asia kuin mattimeikäläisen sairauskertomusten katoaminen, joka sekin olisi Hentilän mukaan vastoin säädöksiä.

Nykyinen tietosuojalainsäädäntö alkoi kehittyä vasta Kekkosen kuoleman ja polvitähystykseni jälkeen. Vasta 1992 saatiin voimaan laki, joka suojasi potilaalle oikeuden omiin asiakirjoihinsa.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi 2018, että lääkärien eläköidyttyä tai kuoltua satoja tuhansia, jopa miljoonia vanhoja potilasasiakirjoja oli teillä tietymättömillä. Suomessa seilaa siis lukemattomia yksityisiä tietoja sisältäviä papereita lääkärien tai heidän perikuntiensa kellareissa, vinteillä tai varastoissa. Kuka purkaisi tämän arkaluontoisen pommin?