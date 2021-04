IL: Suomi tarjoutunut isännöimään Bidenin ja Putinin mahdollista tapaamista

Tasavallan presidentin kansliasta kommentoidaan Iltalehdelle, että valmius mahdollisen tapaamisen järjestelyihin on esitetty kummallekin taholle.

Suomi on tarjoutunut isännöimään Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollista huippukokousta, kertoo Iltalehti.

Valkoinen talo kertoi tiistaina, että Biden ehdotti Putinille puhelinkeskustelussa huippukokousta tulevina kuukausina kolmannessa maassa.

Putin tapasi Bidenin edeltäjän Donald Trumpin Helsingissä vuonna 2018.

Tiistaina tasavallan presidentin kanslia oli vielä hieman varovaisempi muotoiluissaan. Kun STT kysyi tuoreeltaan, oliko Helsinki tapaamispaikkana esillä Niinistön ja Putinin välisessä puhelussa, kanslia muotoili lausuntonsa tiistai-iltana näin:

– Suomi on tarjonnut hyviä palveluksiaan jo aiemminkin. Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapasivat aiemmin Helsingissä vuonna 2018. Nyt mahdollisen tapaamisen mahdollinen paikka on luonnollisesti auki.

Keskiviikkona IS uutisoi puolestaan, että Venäjän mediassa on julkaistu useita artikkeleita, joissa tulkitaan Putinin haluavan huippukokousta nimenomaan Helsinkiin.

Helmikuun puolivälissä IS uutisoi ensimmäisen kerran, että Venäjän media nosti ulkoministeri Pekka Haaviston haastattelun yhteydessä esille mahdollisuuden Helsingin uudesta huippukokouksesta Putinin ja Bidenin välillä. Asiasta kysyivät uutistoimisto Tassin ja Interfaxin toimittajat ja Haavisto tarttui ehdotukseen heti.

– Me olemme aina valmiita tarjoamaan hyviä palveluksia. Jos tarve tulee, Suomi on aina valmis tarjoamaan tapaamispaikkaa. Ymmärrämme tietenkin, että on myös muita mahdollisuuksia, mutta Helsinki on aina hyvä paikka, Haavisto vastasi venäläismedialle juuri ennen Pietarin-vierailuaan.

IS kirjoitti tuoreeltaan helmikuussa, että ei ole tietoa, onko ajatus Helsingistä mahdollisena Putinin ja Bidenin tapaamispaikkana venäläistoimittajilta pelkkä heitto vai oliko asiasta käyty kulissien takana jo joitakin mahdollisia keskusteluja. Se tiedetään vanhastaan, että toisinaan Venäjän johto käyttää oman maansa mediaa nostamaan esille joitakin kysymyksiä tai ajatuksia, joita se itse haluaa edistää.

Interfax laati tuolloin Haaviston myöntävästä vastauksesta myös englanninkielisen uutisen, mikä viittasi siihen, että uutistoimisto halusi tiedon Helsingin huippukokousvalmiudesta leviävän varmemmin myös kansainväliseen levitykseen.

Artikkelia päivitetty 14.4. kello 12.53. Lisätty tietoja aiemmista viittauksista Helsingin valmiuteen järjestää Putin–Biden-huipputapaaminen.