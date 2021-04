Yläilmoihin juuttuneelle naakalle tilattiin nostolava-auto Kuopiosta, kun Leppävirran oma tikapuuauto ei yltänyt

Haikeus otti vallan.

Pohjois-Savon pelastuslaitos kamppaili keskiviikkona vaivojaan ja kalustoaan säästelemättä pelastaakseen 10 metrin korkeuteen juuttuneen naakan hengen.

Naakka oli jäänyt jalasta kiinni Leppävirralla sijaitsevan lämpövoimalan alueella olevaan harvinaiseen lautarakennelmaan.

Pelastuslaitos luonnehtii rakennelmaa arkkitehtuurisesti ”häkkyräksi” ja funktioltaan joutilaaksi ja vailla käyttötarkoitusta.

Naakalle siitä oli muodostunut loukku.

Paikalle ensimmäisenä saapuneet Leppävirran paloaseman yksiköt eivät päässeet nousemaan kymmenen metrin korkeuteen.

– Ei onnistunut pelkillä tikapuilla, ja siinä on myös kyse työturvallisuudesta, onko järkevää riskeerata yhden linnun takia ihmishenkeä, Pohjois-Savon pelastuslaitokselta muistutetaan.

Naakkaa ei kuitenkaan jätetty.

Kuopiosta hälytettiin kohteeseen teknisiltä pelastusresursseiltaan asianmukainen nostolavapaloauto, jolla naakkaa päästiin lähestymään yläilmoihin ja naakan jalka saatiin irti lautahäkkyrän lautojen välistä.

Kuopiosta on matkaa Leppävirroille vajaat viitisenkymmentä kilometriä.

Naakat ovat hiukan varista pienempiä, noin pulun kokoisia varislintuja ja muiden varislintujen tavoin niitä pidetään lintumaailman älypäinä.

Sosiaalisilta kyvyiltään naakka on vannoutunut parvilintu, mutta niiden parisuhde on silti hyvin läheinen ja isoissa parvissakin toisilleen lupautuneet naakat erottuvat olemattomilla keskinäisillä etäisyyksillään muista samanlaisista pariskunnista esimerkiksi silloin, kun parvi on asettunut puun oksille.

Pelastetun naakan vointi ei ollut hyvä ja se jouduttiin lopettamaan.

– Saimme sen kuitenkin pelastettua, Pohjois-Savon pelastuslaitokselta todettiin tiettyä vaimeutta ja haikeutta äänessä.

Aina ei parhaansa tekeminenkään ja antaminen riitä.

Korjattu yksi Siilinjärvi Leppävirraksi klo 13.10.