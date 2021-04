Sähköauton navigaattori ja automaattiohjaus tekivät tepposensa viitostiellä Mäntyharjulla sillä seurauksella, että auto törmäsi pois valtatieltä johtavan rampin risteyksessä toiseen autoon.

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut sähköautoa kuljettaneen 34-vuotiaan digiammattilaisen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 3 160 euron sakkoon.

Syyttäjä oli vaatinut kuljettajalle ehdollista vankeutta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Kuljettaja oli marraskuussa 2019 matkalla uusiseelantilaisten vieraidensa kanssa Hausjärveltä Kuopion kautta Kuusamoon.

Matka taittui häiriöittä aina Mäntyharjulle saakka. Siellä auton navigaattoriin yhdistetty automaattiohjaus ei tuntenutkaan reittiä, vaan ohjasi auton viitostieltä niin sanotusti Uutelan liittymään johtavalle rampille. Risteyksessä auto törmäsi risteävällä tiellä ajaneeseen autoon.

Syyttäjän mielestä auton kuljettaja laiminlöi velvollisuutensa seurata liikennettä ja ajoneuvonsa kulkemista käyttäessään automaattiohjausta. Näin hän syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Syytäjän mielestä kuljettajan menettely oli joko tahallista tai ainakin törkeän huolimatonta.

Kuljettaja myönsi aiheuttaneensa onnettomuuden, mutta kiisti syyllistyneensä törkeään huolimattomuuteen. Hänen huomiokykynsä oli vain hetkeksi herpaantunut ennen risteykseen tuloa.

Oikeudessa käytiin tarkka selvitys Tesla-merkkisen sähköauton autopilotin toiminnasta. Sitä käytettäessä kuljettajan pitää jatkuvasti olla valmis ottamaan auto välittömästi hallintaansa. Kuljettajan on pidettävä tukevasti ratista kiinni ja ohjattava itse autoa 20–30 sekunnin välein. Muussa tapauksessa auto ohjaa itsensä tien sivuun.

Näin kuljettaja kertoikin menetelleensä koko 150 kilometrin matkan ennen onnettomuutta.

Puolustus vetosi myös siihen, että kyseisessä kohdassa viitostiellä on sattunut lyhyen ajan sisällä kolme vastaavanlaista onnettomuutta. Yhteinen tekijä kaikille niille on ollut se, että navigaattori on ohjannut ajamaan virheellisesti pois viitostieltä laskeutuvalle rampille ja heikosti näkyvä risteävä tie on yllättänyt autoilijat.

Kuljettaja puolustautui myös sillä, että havaittuaan uhkaavan törmäysvaaran hän ennätti jarruttaa voimakkaasti. Törmäyshetkellä auton nopeus ei ollut enää kuin 24,8 kilometriä tunnissa.

Oikeus kuuli asianomistajana kolarin toisena osapuolena olleen auton mieskuljettajaa. Tämä kertoi kysyneensä onnettomuuden jälkeen Teslan kuljettajalta ”alatyylisellä ilmaisulla, mitä tämä oli ajatellut”. Tähän tämä oli miehen mukaan vastannut: ”ei mitään, auto ajatteli.”

Oikeudelle syytetty kertoi kokeneensa tilanteen siinä määrin uhkaavaksi, että hän katsoi oman turvallisuutensa edellyttäneen kyseistä vastausta.

Johtopäätöksenään oikeus katsoi, että kuljettajan laiminlyönnistä seurata liikennettä ja hänen menettelynsä tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta jäi vähintäänkin varteenotettava epäilys.

Törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen asemesta näyttö kuitenkin riitti tuomioon perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomio: 20 kappaletta 158 euron päiväsakkoa, sakkoa yhteensä 3 160 euroa.

Tuomittu vaati, että hänen 6 500 euron suuruiset oikeudenkäyntikulunsa olisi pantu valtion piikkiin. Oikeus hylkäsi vaatimuksen.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.