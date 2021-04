Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo testausmäärien laskeneen Hus-alueella pääsiäisen jälkeen.

Suomessa raportoitiin tiistaina toista päivää peräkkäin alle 300 uutta koronatartuntaa. Tapausten määrä kääntyi laskuun jo ennen pääsiäistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi viimeviikkoisessa tiedotustilaisuudessa kehityksen jatkuneen myös pyhien jälkeen.

Lasse Lehtonen.­

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen näkee Suomen epidemiatilanteen parin viikon takaista valoisampana. Samalla hän korostaa, että kirjatut tartuntatapaukset eivät yksin anna kokonaistilanteesta tarkkaa kuvaa.

– Ainakin Hus-alueella näytteenottomäärät ovat olleet pääsiäisen jälkeen selvästi pienempiä kuin aiemmin. Toisaalta epidemiatilanne heijastuu myös testimääriin. Jos se on hyvä, myös oireilevia tai altistuneiksi itseään epäileviä on vähemmän, Lehtonen sanoo Ilta-Sanomille.

– Kesän suhteen olen kyllä tällä hetkellä optimisti ja uskon, että pääsemme viime vuoden tavoin viettämään ihan normaalisti juhannusta.

Tällä hetkellä positiivisten näytteiden määrä kaikista on Hus-alueella 3 prosentin pinnassa. Sairaanhoitopiirissä on otettu tänään noin 8 500 näytettä. Se on 2 000 vähemmän kuin ennen pääsiäistä.

Lehtonen korostaa, että paranevan tartuntatilanteen pitkäaikaisuus käy ilmi viimeistään seuraavien viikkojen aikana. Mahdollisen riskin muodostavat koululaisten paluu lähiopetukseen ja ravintoloiden aukeaminen. Alaikäisten osuus tartunnoista on lisääntynyt koronviruksen muunnosten levittyä Suomessa.

– Hyvässä tapauksessa tässä ei käy mitään, mutta huonossa tartunnat alkavat jälleen lisääntyä. Tämä on vähän tällaista aaltoilua.

Diagnostiikkajohtaja toivoo, että valtioneuvosto lähtee purkamaan nykyisiä rajoituksia harkiten ja porrastetusti. Muista rajoituksista olisi hänen mukaansa syytä luopua ennemmin koulujen lukuvuoden päättyessä, kun oppilaitoksista tulevat tartunnat lakkaavat.

IS:n hallituslähteiden mukaan valtioneuvosto on suunnitellut luopuvansa ravintoloiden sulkumääräyksistä ensi viikon maanantaina.

– Jos mennään huonompaan suuntaan, tulisi ainakin olla purkamatta lisää rajoituksia. Ennen purkuja ilmaantuvuuden tulisi olla mieluummin epidemian perustasolla eli 1 prosentin tuntumassa. Sinne on vielä matkaa, Lehtonen sanoo.

Tartunnat kääntyivät Suomessa kevään tullen laskuun myös ensimmäisenä koronavuonna 2020. Samoihin aikoihin lääketieteellisessä yhteisössä heräsi pohdintoja lämpötilan vaikutuksesta viruksen tartuttavuuteen.

Voisiko matalampien tartuntalukujen taustalla vaikuttaa sittenkin kausivaihtelu?

Lehtosen mukaan teoria vaikuttaa nykyisen maailmantilanteen valossa epäuskottavalta. Todennäköisemmän syyn hän näkisi kevään koronarajoituksissa.

– Virus on kuitenkin riehunut eteläisellä pallonpuoliskolla Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa aika pahasti, vaikka siellä on ollut kesäkausi. On totta, että Pohjoismaissa koronaviruksilla on ollut vuodenaikavariaatiota, mutta sen syitä on vaikea arvioida.

Loppukesän ja syksyn kannalta Lehtosta huolestuttaa eniten yhtenäisen rajatestausjärjestelmän puuttuminen. Nykytilanteessa valtioneuvosto on ulkoistanut päätökset pakkotesteistä aluehallintovirastoille. Avien määräykset ovat voimassa noin 4 viikkoa kerrallaan.

– Kun tilanne korjautuu kesäksi, siinä tulee liian helposti hyvä olo ja kaikki toimet puretaan. Sitten syksyllä jossain päin Eurooppaa aletaan raportoida jostain Brasilian-variantista ja tajutaan, että ai pahus, nythän meillä onkin taas rajat auki.