Tuhannet lukiolaiset ja ammattikoululaiset palaavat tällä viikolla kouluun, pisimmillään yli neljän kuukauden tauon jälkeen. – Tuon ikäisen elämässä tämä on ollut kauhean pitkä aika, rehtori Jussi Sallinen toteaa.

Monissa Suomen lukioissa siirrytään tällä viikolla asteittain lähiopetukseen. Pääkaupunkiseudulla etäputki venyi lopulta yli neljän kuukauden mittaiseksi. Se on lukioikäisen nuoren elämässä pitkä aika.

Yllä olevasta videosta voi katsoa, mitä mieltä lukiolaiset ovat kouluun palaamisesta ja lähiopetuksesta.

Helsingin yhteislyseon ensimmäisen vuoden lukiolaiset palasivat lähiopetukseen maanantaina. He ehtivät tutustua toisiinsa syksyllä, mutta lähiopetus pysähtyi joulukuun alussa koronavirustilanteen vuoksi.

Näin ollen pitkä siivu ensimmäistä lukiovuotta on kulunut kotona tietokoneen ääressä.

Helsingin yhteislyseon käytäville on pystytetty kasvomaski- ja käsidesipisteitä. Suurin osa koululaisista ja lukiolaisista noudattaa maskisuositusta kiitettävästi. Portaissa ja käytävillä liikkuu ainoastaan yksittäisiä maskittomia koululaisia.

Yhteislyseossa on lukiolaisten lisäksi myös peruskoulun oppilaita.

Henna Niukkanen, 17, (vas.) Leona Visapää, 16, ja Terhi Partanen, 17, olivat innoissaan lähiopetuksen alkamisesta. Aamu-unet jäävät tosin jatkossa lyhyemmiksi.­

Lukion ykköset ovat saaneet päivän ensimmäiset oppituntinsa päätökseen ja odottelevat seuraavien tuntien alkua käytävällä.

Leona Visapää, 16, vaikuttaa silmin nähden iloiselta. Arvio osoittautuu oikeaksi, vaikka ilmeiden arviointi maskin takaa onkin haastavaa.

– On tosi kiva palata, mutta on tämä myös hiukan outoa. Tuntuu oikeastaan hassulta olla täällä kavereiden kanssa ja nähdä opettajia livenä.

– Etäopetuksessa oli hankalaa se, että ei ollut opettajaa kertomassa tai pakottamassa. Piti olla tosi itsenäinen.

Henna Niukkanen, 17, ja Terhi Partanen, 17, nyökyttelevät vieressä. Kavereiden näkeminen on jokaisen mielestä tärkeää. Aivan tuntemattomia kavereista ei sentään ole tullut. Viestejä on vaihdettu myös etäopintojen aikana.

Niukkanen odottaa lähiopetukselta sitä, että epäselvät asiat saa nostettua aiempaa helpommin esiin ja käsiteltäviksi.

– Etäopetuksessa oli ehkä se huono puoli, että apua ei saanut yhtä helposti kuin luokassa – tai sitä ei uskaltanut ehkä kysyä. Hyvä puoli taas oli se, että jäi aikaa lepäämiseen. Eikä matkoihin mennyt aikaa.

Partanen uskoo, että opiskelurytmissä on helpompi pysyä, kun opettaja ja kaverit ovat samassa tilassa.

– Tykkäsin siitä, että etäopetuksessa sai nukkua pidempään. Siitä en pitänyt, että opetuksesta jäi helposti jälkeen. Perässä oli vaikeampi pysyä kuin lähiopetuksessa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on perustellut lähiopetukseen palaamista epidemiatilanteella ja sillä, että monilla lukioikäisillä on ollut haasteita henkisen hyvinvoinnin, oppimisen ja terveyden kanssa.

Rehtori Jussi Sallinen kertoo, että huoli lukiolaisten jaksamisesta on täysin aiheellinen.

– Minulla on se kuva, että hyvinvoinnin ja jaksamisen ongelmat ovat olleet suuria. Meilläkin sellaisilla lukiolaisilla, jotka jaksoivat ehkä sinnitellä tuohon vuodenvaihteeseen, ei ole enää samanlaista puhtia.

Rehtori Jussi Sallinen uskoo, että suurin osa oppilaista ja opettajista voi lähiopetuksessa paremmin kuin etäarjessa.­

Lukiolaiset eivät palaa lähiopetukseen kertarysäyksellä. Käytännössä ykköset ovat paikalla viikon ja kakkoset sekä opintojaan jatkavat kolmoset seuraavan viikon. Kevättä edetään vuoroviikoin. Lisäksi suuret ryhmät jaetaan kahtia.

Ajoittain on puhuttu hybridimallista, mutta vuorottelumalli kuvaa tilannetta paremmin.

– Ymmärrän, että mennään tällaisella varovaisella mallilla. Uskon, että on hyvä asia, että pääsemme nyt ylipäätään aloittamaan lähiopetuksen, Sallinen kertoo.

Lukio järjesti ennen hiihtolomaviikkoa ykkösille ja kakkosille mahdollisuuden tavata toisiaan ja opettajia. Etäopetus näytti jatkuvan tuolloin viikko toisensa jälkeen. Tapaamisissa kävi selväksi, että kaikki ykköset eivät ole ehtineet vielä tutustua toisiinsa.

– Lukion kakkoset tulivat ihan into piukassa tapaamaan toisiaan. Meille oli ehkä pieni järkytys, että ykkösistä osa jätti tulematta – ja osa ei selkeästi tuntenut toisiaan. Syksy ei ehtinyt vielä lähentää kaikkia niin, että olisi ollut sellaista jälleennäkemisen riemua.

Sallinen kertoo, että osa kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuneista on ollut sitä mieltä, että he ovat epäreilussa asemassa lähiopetuksessa oleviin lukiolaisiin verrattuna.

– Olemme vetäneet tätä etäopetusta yli neljä kuukautta. Suomessa on alueita, joissa on oltu normaalisti lähiopetuksessa. Hiukan sellaista henkeä on, että tämä vaikutti ylioppilaskirjoituksiin.

Lukion ykkösellä opiskeleva Eiliya Malakzadeh Baroog, 17, kertoo pärjänneensä etäopetuksessa yksittäisiä hankalia vaiheita lukuun ottamatta.

– Yhdessä jaksossa oli pari tai kolme päivää viikossa etäoppitunteja koko ajan kello 8–16. Se oli aika rankkaa. Tuli pää- ja silmäsärkyä. Silloin sanoin itselleni, etten jaksa tätä enää. Halusin tosi paljon lähiopetukseen. Sanoin siitä myös opettajille ja kavereille.

– Kaikki se vaikutti motivaatioon. Toivoin vain, että se loppuisi ja jotenkin sitten pärjäsin.

Etäopiskelu tuntui ajoittain todella raskaalta, kertoo Eiliya Malakzadeh Baroog, 17. Hän uskoo, että luokkahuoneessa motivaatio pysyy helpommin korkealla kuin kotioloissa.­

Eiliya Malakzadeh Baroog uskoo, että lähiopetuksessa kavereiden ja opettajan läsnäolo sekä yleinen ilmapiiri vaikuttavat niin, että motivaatio pysyy kunnossa.

Fysiikan ja matematiikan opettaja Mikko Rahikka kertoo, että oppilaiden näkemisellä on suuri merkitys.

– Nytkin näen maskien takaa vain silmät, mutta tässä saa sentään jonkinlaisen yksilöllisen tunteen koko touhuun. Se on ihan eri asia, kun näkee silmät kuin se, että ihmisen kuva on tuolla jossakin ATK:lla.

Matematiikan ja fysiikan opettaja Mikko Rahikka uskoo, että luokkahuoneessa on etäopetusta helpompi seurata, mitä omalla oppitunnilla oikein tapahtuu.­

Rahikka pitää lähiopetusta etäopetusta inhimillisempänä. Kysymyksiä ja keskustelua syntyy, kun ryhmä on lähellä toisiaan.

– Etänä on haastavampi tietää, mitä oppitunnilla tapahtuu. Opetushan on helppoa, mutta meneekö se perille? Sitä on vaikea tietää.

Käytävällä seisovassa viiden hengen poikaporukassa on selkeä yhteisymmärrys lähiopetuksen tärkeimmistä asioista: kaverit, kaverit ja kaverit.

Mitro, 17, kertoo odottavansa lisäksi sitä, että haastavat asiat voi nostaa pöydälle aiempaa helpommin.

– Tiettyjen aineiden, niin kuin matematiikan, suhteen on mukavampi olla lähiopetuksessa. Siinä pystyy oppimaan paremmin.

Nikke, 17, Eetu, 16, Mitro, 17, ja Roope, 17, pitävät lähiopetuksen vahvuutena sitä, että kaverit ovat lähellä.­

Vaikuttaa selvältä, että monen lukiolaisen mielestä kotona vietetty aika on venynyt yksinkertaisesti liian pitkäksi.

– Tehtävien aloittaminen oli vaikeaa, kun oli yksin. Lopussa siihen alkoi kyllä tottua. On kyllä kiva päästä kouluun. Olen ollut enemmän kotona kuin koskaan – melkein koko ajan, Nikke, 17, kertoo.

Rehtori Sallinen elättelee vielä toivoa siitä, että kaikki lukiolaiset pääsisivät tänä lukuvuonna samaan aikaan lähiopetukseen. Toistaiseksi jatketaan kuitenkin vuorottelumallilla.