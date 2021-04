Pieksämäen sukellusonnettomuuden osalliset ovat kokeneita sukeltajia: ”Molemmilla oli pitkä kokemus Montolan kaivoksesta”

Montolan Kaivossukeltajat ry:n puheenjohtaja Jani Santala kertoo, että onnettomuudessa mahdollisesti hukkunut mies ja sairaalan joutunut sukeltaja olivat kokeneita kaivossukeltajia.

Keski-ikäisen miehen epäillään hukkuneen laitesukelluksella Montolan vanhalla kaivoksella Etelä-Savon Pieksämäellä tiistaina. Toisen laitesukeltajan kerrotaan päässeen ylös, ja hänet on toimitettu sairaalaan.

Montolan Kaivossukeltajat ry:n puheenjohtaja Jani Santala kertoo, että molemmat olivat kokeneita sukeltajia.

– Kaivossukeltamista eivät lähtökohtaisesti tee kuin kokeneet sukeltajat. On pitkä polku opetella luola- tai kaivossukeltajaksi. Molemmilla oli pitkä kokemus Montolan kaivoksesta sekä muista kaivoksista ja luolista, Santala sanoo.

Onnettomuuden tapahduttua pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta oltiin suoraan yhteydessä Santalaan, joka kokosi ryhmän kokeneita laitesukeltajia tutkimaan kaivosta ja etsimään sinne jäänyttä sukeltajaa.

Tiedossa on, missä kohtaa kaivosta sukeltaja on jumissa. Vaakaetäisyys luolastossa on Santalan mukaan muutama kymmenen metriä, eli hän ei ole pitkällä eikä syvällä.

– Poliisi johtaa tilannetta, ja sukeltajat lähtevät tarkastamaan tilannetta, Santala sanoo.

Santala sanoo, että luola- ja kaivossukeltamiseen liittyy omanlaisiaan riskejä, kuten moneen muuhunkin harrastukseen. Ilman loppuminen on yksi mahdollinen riskitekijä, johon valmistaudutaan ennakkoon turvasäännöksin.

– Yleensä sukeltamiseen liittyvät onnettomuudet ovat suurimmalta osin muita kuin laitteista tai niiden käytöstä johtuvia, Santala sanoo.

– Sukeltaminen on turvallinen harrastus, mutta niin kuin kaikessa harrastamisessa, joskus vahinkoja käy.

Santala kertoo toivovansa, että sukellusharrastus Montolan kaivoksessa voi jatkua.

– Tämä on merkittävä sukelluskohde Suomen ja Euroopankin mittakaavassa, Santala sanoo.

– Montolassa toiminta on Tukesin tarkastamaa. Kaikkemme tehdään, jotta asiat tehdään mahdollisimman turvallisesti, ja sen takia yhdistyskin on aikoinaan perustettu.