Syksyllä suunnitellusta vaihtojaksosta tuli monelle opiskelijalle suunniteltua kurjempi, mikä on johtanut rajoitusten rikkomiseen.

Opiskelijoiden kokoontumiset ovat muodostuneet monissa kaupungeissa haasteeksi epidemian hillitsemisen kannalta.

Poliisi tiedotti maanantaina, että Vaasassa opiskelijat ovat järjestäneet juhlia koronarajoituksista piittaamatta. Juhlat ovat olleet Pohjanmaan poliisin mukaan lähes aina vaihto-opiskelijoiden järjestämiä. Niissä on voinut olla 50 ihmistä.

Opiskelijat ovat pitäneet bileitä asuntoloissa ja yhteistiloissa, kuten pesutuvissa ja kerhotiloissa.

Pitkin kevättä on julkisuuteen kerrottu, miten korona on levinnyt vaihto-opiskelijoiden piirissä myös muissa kaupungeissa eri puolilla maata.

– On harmillista, että tällaisia tapauksia on ilmennyt. Korkeakouluissa on tehty paljon työtä, jotta voitaisiin välttää koronan leviäminen, opetushallituksen vastaava asiantuntija Anni Kallio harmittelee.

Suomen korkeakouluissa on tällä kevätkaudella noin 2 800 vaihto-opiskelijaa.

Kallio kertoo, että opiskelijoita on puolet normaalimäärästä.

Kun tammikuussa Suomen koronatilanne alkoi huonota ja virusvariantit yleistyä, joka toinen korkeakoulu keskeytti vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisen.

– Nyt ravintolat ovat kiinni eikä sää suosi ulkopiknikkejä. Opiskelijat ovat tavanneet opiskelija-asunnoissa.

Kompastuskivi on Kallion mielestä siinä, että pitäisi malttaa pysyä pienessä porukassa.

– Osalta on homma riistäytynyt käsistä. Osittain kyse voi olla tiedon puutteesta, mutta voi myös olla, että koko tilanne koetaan niin kurjaksi, että sille yksinkertaisesti halutaan tehdä jotain.

Vaasan opiskelijabileistä ei toistaiseksi ole raportoitu koronatartunnoista, vaan kyse on koronasääntöjen rikkomisesta.

Turussa yli 80 vaihto-opiskelijaa sairastui maaliskuussa koronaan. Virus levisi opiskelija-asuntoloissa.

Kallio pitää tartuntojen yhtenä syynä tiiviistä asumista.

– Usealla paikkakunnilla vaihto-opiskelijat asuvat hyvin suurissa soluasunnoissa. Yhdessä solussa voi olla jopa toistakymmentä opiskelijaa.

Kallion mukaan korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt ovat yrittäneet tiedotuksella vaikuttaa siihen, että kokoontumiset pidetään pienissä porukoissa.

– Ulkomailta tulevillakin opiskelijoilla täytyy voida olla kontakteja muihin.

Kallion mielestä on syntynyt tilanne, jota ei osattu ajatella.

Suomeen tulleet opiskelijat suunnittelivat vaihtoa syksyllä. Silloin koronatilanne oli rauhallinen. Syksyllä ei voitu tietää, miten epidemia pahenee Suomessa.

– Ei osattu ajatella, että vaihdosta tulee sellainen, että kontaktit toisiin opiskelijoihin rajautuvat vain muutamiin ihmisiin.

Talvella koronaa levisi, kun Kuopiossa olleet vaihto-opiskelijat tekivät matkoja Lappiin.

Kallio sanoo, ettei koronarajoitusten vuoksi pitäisi järjestää illanviettoja eikä tehdä ryhmämatkoja liian suuressa porukassa.

– Tokihan suomalaisetkin järjestävät ryhmämatkoja. Ei voida sanoa, ettei kansainvälinen opiskelija voi matkustaa Lappiin, jos suomalainen saa matkustaa.

Tartuntojen jäljittäminen kansainvälisten opiskelijoiden parista on haasteellista, kuvaa Turun kaupungin ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

– Altistumisia voi tapahtua monessa paikassa.

Turun maaliskuiseen jättiketjuun liittyi monta illanviettotapahtumaa, joissa oli tapahtunut altistumisia.

– Asuntoloissa oli tullut lisää altistumisia. Silloin täytyy arvioida asuntolat: ovatko kaikki altistuneita vai pystytäänkö rajaamaan (altistumisten määrä).

Haastetta lisäsi se, että altistumisia oli tapahtunut monena päivänä.

Turussa ryhdyttiin myös testaamaan opiskelijoita aktiivisesti. Tartunnat löytyivät testien avulla.

Kertovatko opiskelijat avoimesti, missä he ovat olleet ja keitä tavanneet?

– Suomessa laki velvoittaa siihen, että kun tartunnan jäljittäjä soittaa, hänelle täytyy kertoa, keitä on tavannut tartuttavuusaikana, Peltoniemi vastaa.

Kun hoitajat soittavat jäljityspuheluita, he korostavat, että kontaktit pitää kertoa.

Peltoniemen mukaan on yksittäisiä tilanteita, joissa kontakteja ei ole kerrottu. Asia on paljastunut, kun joku on sairastunut koronaan ja on huomattu, että hän on ollut toisen sairastuneen kanssa.

– Voi olla, että ihminen unohtaa, keitä on tavannut. Jos koronaan sairastunut on kuumeessa, hän ei välttämättä muista heti kaikkia altistamia ihmisiä.

