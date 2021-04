Karu näkymä kadulla vahvistaa uutiset – tätä on nyt todellisuus suomalaisten suosikkikohteessa Thaimaan Phuketissa

Suomalaiset varaavat nyt ensi talveksi Thaimaan-lomia jopa enemmän kuin ennen korona-aikaa. IS tutustui tilanteeseen paikan päällä Phuketissa.

Pitkähäntäveneen moottori pyörähtää mörähtäen käyntiin, kun Anuwat ”Ae” Boonyawat veivaa koneen kampea Rawain rannalla Phuketissa.

On alkamassa Anuwatin pitkään kaipaama päivä. Hänen kyytiinsä on tulossa seitsemän turistia, jotka haluavat snorklata.

Se on hänelle ja muille veneen omistajille nyt harvinaista herkkua. Kun yleensä snorklaus- ja saariretkeläisiä on päivittäin, kuluneen vuoden aikana heitä on ollut vain satunnaisesti. Useimmat harvoista asiakkaista ovat nykyään thaimaalaisia.

Anuwat ”Ae” Boonyawatilla on poikkeuksellinen päivä: veneen kyytiin on tulossa pitkästä aikaa turisteja.­

Asiakkaiden puutteesta huolimatta Anuwat lähtee merelle päivittäin.

– Kun ei ole yhtään asiakkaita, menen vain merelle ja kalastan ruokaa perheelleni, Anuwat sanoo.

– Minulla on vaimo ja kaksi poikaa. Kaikki on nyt hyvin vaikeaa.

Anuwat kertoo, että hän on perheessä ainoa, jolla on tuloja.

– Normaaliaikana pystyin antamaan perheelleni rahaa joka päivä. Jos joku perheestä halusi esimerkiksi syödä jotain hyvää, annoin aina rahaa. Nyt pitää miettiä, onko syöminen välttämätöntä vai ei. On säästettävä rahaa myös koulumaksuihin.

Kukaan ei tiedä, milloin tilanne helpottuu.

– Ei ole minkäänlaista ajatusta siitä. Tämä on jo kolmas aalto, eikä tulevaisuudesta tiedä.

Hieman pohjoisempana sijaitsevan Karonin rantakadut ovat hyvin hiljaiset.

Auringon laskiessa kohti taivaanrantaa tunnelma ei kuitenkaan ole vain mukavan seesteinen. Hiljaisuus johtuu siitä, että turistien puutteessa lähes jokaisen liikkeen ovet ovat kiinni.

Monessa liikkeessä on lappu luukulla. Lapussa lukee, että tila on vuokrattavana. Vuokraajia ei kuitenkaan ole.

Rannan lähistön katuja kulkiessa vastaan tulee yksi ravintola, jonka ovet ovat auki ja tuolit lattialla eivätkä pöydillä.

– Me olemme ainoana auki tällä alueella joka päivä. Viereinen liike on auki kolmena päivänä viikossa ja toinen kahtena päivänä viikossa, sanoo Phitchayapha ”Nui” Sritthawong.

Phuket on Thaimaan maakunnista pahimmin kärsinyt koronapandemian aiheuttamasta turistikadosta. Phitchayapha ”Nui” Sritthawongin ravintola Karon Beachilla on alueen ainoa päivittäin auki oleva ravintola.­

Hän omistaa saksalaisen miehensä kanssa Helmut’s Schlusslist -ravintolan. Samalla kadulla on puolentusinaa muuta ruoka- ja juomaravintolaa, joiden kaikkien alaslaskettavat peltiovet ovat kiinni.

Phitchayapha ”Nui” Sritthawongin ravintolassa riittää tilaa.­

Phitchayaphan mukaan tuotoista on ollut turha haaveilla viimeisen vuoden aikana. Toiveita siitä ei ole vähään aikaan tulevaisuudessakaan.

Silti hän aikoo avata ravintolan joka päivä.

– Parempi pitää ravintola auki kuin sulkea kokonaan. Meidän on kuitenkin maksettava vuokra ja muita kiinteitä kuluja, Phitchayapha selittää.

– Sydämeni on raskas. On vaikea löytää sanoja kertomaan tunteistani.

Asiakkaita on Phitchayaphan ja hänen miehensä ravintolassa ollut päivittäin ainakin kaksi. Ravintolalla on vuosien aikana tutuiksi tulleita vakioasiakkaita, jotka haluavat tukea yritystä. Sama ilmiö näkyy monessa paikassa Thaimaassa.

– Odotamme täällä koko päivän ja katselemme, tulisiko joku asiakas syömään.

Parhaimmillaan tämän vuoden puolella Phitchayaphan ja hänen miehensä ravintolassa on ollut kymmenen asiakasta päivässä. Pöytiä on muutama kymmenen, asiakaspaikkoja yli sata.

Phuketissa on lappu luukulla myös monissa apteekeissa.­

Haastattelua tehtäessä ravintolaan tulee juuri kaksi asiakasta, eri pöytiin. Kanta-asiakkaita.

Phitchayaphan mies Helmut Schlusslicht mainitsee, että tähän mennessä heidänkin alueellaan on noin 90 prosenttia paikoista laittanut ovensa kiinni.

– Jos seuraavakin sesonki on pilalla, sitten lukema on sata prosenttia, Schlusslicht sanoo.

Phuket on nyt pahin esimerkki Thaimaan turismin alamäestä.

Phuketin isokokoinen saari on oma maakuntansa. Yhteensä Thaimaassa on 75 maakuntaa, erityishallintoalue Bangkok mukaan laskettuna.

Viime vuosikymmenet Phuket on ollut maakunnista kaikkein eniten turismin varassa. Viime vuosikymmenen loppuun asti se toimikin hyvin. Maakunta on Thaimaan sisäisessä vertailussa ollut taloudellisesti parhaimmin pärjääviä.

” 70 prosentin rokotuskattavuus on valtionhallinnon edellytys sille, että ulkomaiset turistit voisivat päästä Phuketiin ilman karanteenia heinäkuussa.

Koronaviruspandemian myötä kaikki romahti. Eri lähteiden mukaan joidenkin alueiden turismiyrityksistä ovensa on sulkenut yli 90 prosenttia joko väliaikaisesti tai kokonaan.

Lukemat tuntuvat hyvin uskottavilta, kun kulkee saaren tunnetuimpien turismikeskusten Patongin, Karonin ja Katan kaduilla. Ovet ovat kiinni.

Samaan aikaan suomalaisilla turisteilla selvästi on jo kova ikävä Thaimaan suosikkikohteisiin. Taannoin uutisoitiin, että ensi talven Thaimaan-matkoille jo jopa kovempi kysyntä kuin pandemiaa edeltävänä aikana.

Thaimaan uusivuosi Songkran oli viime viikolla. Phuketissa siitä toivottiin edes jonkinlaista jos ei pelastusta niin ainakin apua taloudelliseen kurimukseen. Jo sitä ennen koko maakunta odotti Songkrania edeltävää viikkoa, koska silloin alkoi massiivinen rokotusohjelma.

Viikko ennen Songkrania Bangkokista kuitenkin alkoi tulla huolestuttavia uutisia. Ensimmäisessä aallossa viime vuonna virus ei ollut päässyt leviämään Bangkokissa, mutta nyt oli alkanut uusi aalto, juuri Bangkokista. Erityisen pahalta kuulosti tieto, että moni tartunnoista johtui brittiläisestä virusmuunnoksesta.

Phuketissa toivottiin parasta ja pelättiin pahinta. Pahinta olisi ollut se, että maakunta olisi viime vuoden tapaan suljettu täysin juuri ennen Songkrania.

Muutama päivä sen jälkeen, kun uusi aalto oli alkanut Bangkokissa, virus pääsi myös Phuketiin.

Bangkokista tulleet juhlijat todettiin koronaviruksen kantajiksi. He olivat olleet ennen tartuntojen ilmenemistä kolmessa eri yökerhossa, jotka suljettiin saman tien.

Huhtikuussa maakunta ilmoitti sulkevansa saaren kaikki yökerhot, esiintymispaikat ja baarit.

Lopputulos oli toivotun ja pahimman väliltä. Saarelle tulo sallittiin ilman karanteenia, eikä alueita edellisvuoden tapaan eristetty toisistaan, mutta yritysten sulkeminen vahingoitti paikallistaloutta varsin paljon.

Uusi aalto ja uudet rajoitukset olivat kolaus uudelle toivolle, joka Phuketissa oli virinnyt.

Phuketilaiset jonottavat nyt joka päivä tuntikausia saadakseen rokotteen. Hallinnon tavoite on, että saaren väestöstä vähintään 70 prosenttia olisi rokotettu koronavirusta vastaan heinäkuun alkuun mennessä.

Nainen sai annoksen kiinalaisen Sinovacin rokotetta 1. huhtikuuta. Phuketissa on käynnissä kiireellinen operaatio asukkaiden rokottamiseksi. Tarkoituksena on rokottaa enemmistö saaren väestöstä ennen heinäkuuta. Silloin on tarkoitus päästää maahan myös rokotettuja turisteja ilman karanteenia.­

70 prosentin rokotuskattavuus on valtionhallinnon edellytys sille, että ulkomaisten turistien pääsy Phuketiin voitaisiin sallia ilman karanteenia heinäkuussa.

– Se on viimeinen toivomme, Helmut Schlusslich sanoo.

Uusimpien käänteiden myötä toivo alkaa vaihtua epätoivoksi. Phitchayapha Sritthawong odottaa nyt, mitä uuden aallon myötä on edessä.

– Uskon, että lockdown tulee.

Edellinen sulku on Phitchayaphan ja muiden phuketilaisten mielissä yhä kipeänä muistona.

– Se kolme kuukautta vahingoitti tätä aluetta niin paljon.

Tuo kolmen kuukauden jakso oli henkisesti rankka. Phitchayaphan ja hänen miehensä piti pitää huolta myös kaikista kymmenestä työntekijästään, sillä nämä eivät voineet matkustaa kotimaakuntiinsa. Phitchayapha järjesti heidän asumisensa ja ruokahuoltonsa.

Lisäksi oli huoli taloudesta ja ahdistus liikkumisrajoituksista.

– Olin hyvin stressaantunut, hän sanoo.

Nyt työntekijöitä on kaksi. Jos maakuntien rajat suljetaan, he jäävät Phuketiin. Phitchayapha miehensä kanssa huolehtii myös heistä.

Titikan Pin Saowapan työskentelee valtion virassa juristina Phuketin lääninoikeudessa, ja hänen työnsä on turvattu. Hän on kuitenkin nähnyt tuttujensa sulkevan liikkeitään.­

Romahdus ei koske ainoastaan suoraa turismibisnestä kuten ravintoloita ja hotelleja.

– Naapurini omistaa neljä apteekkia Karonilla ja Patongilla. Hän on sulkenut niistä kolme, huomauttaa Titikan ”Pin” Saowapan.

Hän on itse poikkeustilanteessa: hänen toimeentulonsa on turvattu koronapandemian aikanakin, sillä hän työskentelee Phuketin lääninoikeudessa johtavana syyttäjänä.

Vaikka moni on lähtenyt Phuketista, jotkut harvat ovat jääneet. Yrittäjyyttä riittää vaikeinakin aikoina.

Tatuointitaiteilija Pinyada ”Prael” Sukhonthashaya muutti Bangkokista Phuketiin juuri ennen kuin viranomaiset ilmoittivat, että koko saari suljetaan. Hänen oli tarkoitus perustaa oma tatuointiyritys.

Pinyada Prael Sukhonthashaya pärjää tekemällä tatuointibisneksensä lisäksi kahta muuta työtä netissä.­

Phuketin sulkeuduttua hän odotti kolme kuukautta ja työskenteli somemarkkinoijana sekä kiinteistövälittäjänä.

– Sitten ajattelin, että olen haaskannut jo näin paljon aikaa enkä halua haaskata enempää.

Pinyada perusti haaveilemansa yrityksen ja tatuoi nyt asiakkaita kotonaan. Hän haluaisi avata tatuointiliikkeen, mutta se ei näinä aikoina onnistu.

– Ei sinne kukaan nyt kävelisi sisään.

Sosiaalisen median ammattilaisena Pinyada on onnistunut saamaan näkyvyyttä Pina Tattoo -yritykselleen Instagramissa niin hyvin, että hän voi hieman jopa valikoida asiakkaitaan. Nyt uuden tartunta-aallon aikana hän jututtaa asiakkaita ennen tapaamista tavallista pidempään, sillä hän haluaa tietää, onko asiakas kenties altistunut koronavirukselle.

Iso osa Phuketin suomalaisyrittäjistä on sulkenut yrityksensä vähintään koronakriisin ajaksi, mutta jotkut pitävät yhä firmaansa toiminnassa, vaikka asiakkaita ei juuri ole.

Sukellusyritys Into Dive Centerin omistaja Anna Pesonen laski aiemmin, että vuoden sisään asiakkaita olisi ollut kymmenen.

– Olin hieman liioitellut. Tarkemmin laskiessa huomasin, että viikonlopun kaksi uutta asiakasta olivat kahdeksas ja yhdeksäs.

Sukellusopettaja Anna Pesosella on ollut kuluneen vuoden aikana yhdeksän asiakasta. Hän tekee nyt netissä myyntityötä.­

Hän naurahtaa kuivasti kertoessaan lukemista ja mainitsee, ettei uusi tartunta-aalto ole vaikuttanut hänen tilanteeseensa mitenkään.

– Kun tilanne on nolla, on paha ottaa mitään pois.

Osa suomalaisyrittäjistä sinnittelee säästöjen turvin. Pesonen puolestaan katsoi parhaimmaksi jo vuosi sitten aloittaa muut työt. Hän on siitä asti tehnyt netin kautta myyntityötä.

Sukellusyrityksessään hän on nyt ainoa työntekijä, kun normaalisti työntekijöitä on puolenkymmentä.

Pesonen tekeekin töitä myös sukellusyrityksessään. Hän sanoo käyttävänsä opetukselta vapaaksi jääneen ajan uusien kohteiden kartoittamiseen.

Pesosen mielestä tilannetta voi katsoa useasta eri näkökulmasta. Thaimaalaiset elävät usein vahvasti hetkessä eivätkä ryve menneessä niin paljon kuin monet. Tämän huomaa erityisesti vaikeina aikoina.

Pesonen on hyvin selkeästi nähnyt, miten thaimaalaiset pyrkivät koko ajan kehittämään uusia töitä entisten tilalle.

– Hyvä esimerkki oli, kun olin syömässä Pohjois-Phuketissa katukojulla. Sitä piti hirveän ihana pariskunta, 50-60-vuotiaita. Juteltiin, ja he sanoivat, että ovat olleet töissä noissa isoissa hienoissa hotelleissa. Kun meni duunit alta, he perustivat sen pienen katukojun.

Pesonen oli kysynyt pariskunnalta, aikovatko nämä palata myöhemmin töihin hotelleihin.

– He vastasivat, että ei, he pärjäävät näin, näillä mennään. Se on aika kuvaavaa. Tosi monet ovat kehittäneet muuta bisnestä, joka on varmasti palkaltaan pienempää.

Tulot ovat kovin monilla nyt pienemmät kuin hyvinä aikoina.

Ja juuri nyt ei Phuketissa kukaan tiedä, milloin hyvät ajat palaavat.