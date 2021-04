AstraZenecan koronarokotteen epäillään aiheuttaneen Husin alueella kolme aivolaskimotukosta – yksi potilas kuollut

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar pohtii AstraZenecan koronarokotteen käyttöä kokouksessaan tiistaina.

AstraZenecan koronavirusrokotteeseen on havaittu liittyvän hyvin harvinainen aivojen laskimotukosriski.­

AstraZenecan koronavirusrokotteen epäillään aiheuttaneen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella kolme vakavaa aivolaskimotukosta. Yksi potilas on kuollut aivolaskimotukoksen aiheuttamiin vammoihin.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi vahvistaa kuolemantapauksen mutta ei voi kertoa menehtyneen ikää, sukupuolta tai kuinka monta päivää rokotuksen jälkeen aivolaskimotukos havaittiin.

– Emme pysty valitettavasti kertomaan tietosuojan vuoksi enempää, kun kyseessä on yksittäistapaus, Mäkijärvi sanoi.

AstraZenencan koronavirusrokotteeseen on havaittu liittyvän hyvin harvinainen aivojen sinustromboosi- eli kallonsisäisten laskimoiden ja laskimosinusten tukosriski, johon liittyy myös verihiutaleiden vähyys.

Tämän syy-seurausyhteyden on vahvistanut Euroopan lääkevirasto EMA.

Aivolaskimotukoksen ilmaantuvuus AstraZenecan rokotteen saaneilla on Euroopassa ollut noin yksi per satatuhatta rokotettua. Hyksin neurologian asiantuntijat arvioivat vuonna 2011 aivojen sinustromboosin yleiseksi ilmaantuvuudeksi aikuisväestössä 3–4 tapausta miljoonaa ihmistä kohden.

AstraZenecan rokotteen osalta riski on noin 33-kertainen mutta hyvin pieni edelleen.

Suomessa AstraZenecan rokotteella rokotetaan tällä hetkellä vain yli 65-vuotiaita.­

Toistaiseksi ei ole tiedossa mitään yksittäistä riskitekijää, joka laukaisisi aivolaskimotukoksen syntymisen alle kaksi viikkoa rokotuksen saamisesta. Ainoa vaikuttava tekijä nykytiedon valossa on ikä. Suurin osa Euroopassa raportoiduista tapauksista on esiintynyt alle 55-vuotiailla henkilöillä. Noin kaksi kolmasosa tapauksista on havaittu naisilla.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar kokoontuu tiistaina pohtimaan AstraZenecan koronarokotteen mahdollisia jatkotoimia. Keskustelussa on ainakin rokotteen ikäsuositus ja se, miten menetellään niiden rokotettujen suhteen, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksensa AstraZenecalla: annetaanko heille toinenkin rokotekerta AstraZenecalla vai siirrytäänkö toiseen rokotevalmistajaan.

Krar antaa kokouksensa jälkeen oman suosituksensa THL:lle, joka puolestaan antaa oman lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle ja ministeriö mahdollisesti edelleen valtioneuvostolle.

AstraZenecan rokotteella aloitettiin rokotukset Suomessa ensin terveydenhoitohenkilöstölle ja alle 70-vuotiaille riskiryhmäläisille, mutta Euroopassa havaittujen aivolaskimotukostapausten johdosta ikäsuositusta muutettiin siten, että tällä hetkellä rokote on käytössä Suomessa pelkästään yli 65-vuotiaille.