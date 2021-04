Syyttäjä: Ammattimaista ja tavanomaista suunnitelmallisempaa.

Syyttäjä vaatii vankeusrangaistuksia Kotkan ja Posion kannabiksenkasvatusjutussa. Syyttäjän mukaan teollisuushalliin Kotkassa ja navettaan Posiolla tehdyissä kotietsinnöissä löydettiin yhteensä noin 250 eri kasvuvaiheessa ollutta kasvia. Näiden lisäksi tiloissa oli viljelty ainakin 31 satoa, ja marihuanaa oli myyty yli 200 kiloa, syytteessä sanotaan.

Syyttäjän mukaan viljely oli ammattimaista. Tiloihin oli muun muassa rakennettu erilliset kasvu-, kukitus- ja kuivaushuoneet. Lisäksi viljelyssä käytettiin syyttäjän mukaan lamppuja, tuulettimia, suodattimia sekä erilaisia koneita.

– Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon, että on kasvatettu myyntiä varten, viljely on jatkunut pitkään ja teon suunnitelmallisuus on ylittänyt tekotyypille tavanomaisena pidettävän suunnitelmallisuuden.

Syyttäjä vaatii Kymenlaakson käräjäoikeudessa alkaneessa oikeudenkäynnissä vankeusrangaistuksia kuudelle syytetylle. Syyttäjän mukaan toimintaa johtanut kaksikko tienasi vuosina 2017–2020 kannabiksella lähes 1,5 miljoonaa euroa, jota syyttäjä vaatii menetettäväksi valtiolle.

Asiassa ei ole annettu kirjallisia vastauksia, joista ilmenisi, miten syytetyt vastaavat syytteisiin.