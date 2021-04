Helsingin rokotuspisteissä on lisätty vartiointia välikohtausten takia. Osa lykkää rokotusta ja tilanne huolestuttaa kuntien terveysjohtajia.

Kaupungeissa pelätään, voiko epäluulo AstraZenecan koronarokotetta kohtaan alkaa hidastaa jopa rokotekattavuuden saavuttamista. Moni pelaa aikaa, peruu aikansa tai kieltäytyy ottamasta AstraZenecan piikkiä olkaansa.

Helsingissä rokotuspisteissä sattui huhtikuussa jopa poliisin väliintuloa vaatinut välikohtaus AstraZenecan takia.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo, että osa ihmisistä on ärtyneitä ja vaativia.

AstraZenecaa annetaan ainakin toistaiseksi vain 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Vanhemman väen epäilykset liittyvät rajoituksiin kahta harvinaista tautia sairastaneille: aivolaskimotukokseen ja hepariinin laukaisemaan verihiutaleiden vähyyteen.

Muita verisuonitukoksia riski ei kuitenkaan koske. THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan havaitut riskit ovat erittäin harvinaisia. Rokotteen hyödyt ovat keskimäärin huomattavasti haittoja suuremmat.

Tätä eivät kaikki usko tai ymmärrä.

– On ollut kiivasta keskustelua, myös uhkailua, solvaamista ja nimittelyä. Syytetään ammattihenkilöitä valehtelusta tai harhaan johtamisesta. Rokotuspisteillä näkyy kansan koko kirjo, myös kaikkine ongelmineen, erilaisine tunteineen ja pelkoineen, Turpeinen kuvaa.

Koronarokoteasema Helsingin Jätkäsaaressa 8. huhtikuuta 2021.­

Poliisin kutsumista tarvittiin hyökkäävästi käyttäytyneen rokotettavan omaisen takia. Tilanteita, joissa on tarvittu vartijan rauhoittelua, on useampiakin, mutta kaikkiaan vain vähän.

– Jos äänet alkavat nousta, tarvitaan vartijan väliin puuttumista. Työntekijämme eivät saa pelätä. Nämä ovat ikäviä tilanteita, koska eiväthän he tee mitään linjauksia.

Helsinki on lisännyt rokotuspisteiden vartiointia välikohtausten jälkeen.

Pelkojaan henkilökuntaan purkaneissa on ollut sekä naisia että miehiä. Yhteistä on, että heillä on taustalla sairauksia ja epätietoisuutta niiden tuomista riskeistä.

Oulu muutti varauskäytäntöä

Oulussa tilanne on ollut viikkoja rauhallinen. Kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo syyksi sen, että kaupunki alkoi lähes heti AstraZenecaa koskevan uutisoinnin jälkeen ilmoittaa valmisteen nimen jo varauksen yhteydessä.

Porua on Oulussakin ollut, mutta ei järjestyshäiriöitä.

–Näitä yli 70-vuotiaille alun perin tarkoitettuja aikoja jää käyttämättä. Olemme siksi avanneet AstaZeneca-rokotukset myös 68-vuotiaille ja sitä vanhemmille tällä viikolla, Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo.­

– On ollut joitakin tinkaajia, jotka haluavat väitellä rokotteista ja perustella että juuri heille kuuluu jokin toinen rokote, Mäkitalo kertoo.

Kun ajanvarauksen yhteydessä saa tietää, mitä rokotetta minäkin ajanvarauspäivänä on tarjolla, paikan päälle tulee vain aniharva, joka ei halua AstraZenecaa.

Asiakasta rokotetaan AstraZenecan rokotteella Metropolian Myllypuron kampuksen koronarokoteasemalla Helsingissä helmikuussa.­

Lauantaina Oulu rokotti 1 800 kaupunkilaista Oulu-hallissa ilman häiriöitä. Rokotteesta kieltäytyjiä oli yksittäisiä.

Myös Helsingissä tilanne rauhoittui selvästi, kun kaupunki alkoi ilmoittaa rokotevalmisteen ajanvarauksen yhteydessä.

Viestintä epäonnistui

Terveysjohtajat Turpeinen ja Mäkitalo katsovat, että ongelmia on viranomaisviestinnässä.

– Me kaikki viranomaiset voisimme mennä itseemme. Onko ihmiset jätetty epätietoisuuden tilaan? Ihmiset ovat huolissaan siitä, sattuuko juuri omalle kohdalle vakava sivuvaikutus, Turpeinen sanoo.

– Tapa kertoa asiasta ei ole tukenut järjen käyttöä. Olen todella huolissani siitä, mitä ihmettä teemme, jos meillä on paljon yli 65-vuotiaita ja rokotetta jota he eivät halua ottaa, Mäkitalo sanoo.

Oulussa rokotteesta kieltäytyjiä on ollut vähän.­

Aivolaskimotukoksen (sinustromboosi) sairastaneita on Helsingissä alle sata. Hepariinihoitoon liittyvä trombosytopenia (HIT) on vielä harvinaisempi.

Kyseiset taudit ovat niin vakavia, että sairastaneet tietävät niistä itse. Lisäksi rokotettavan tausta tarkastetaan sähköisistä potilastiedoista. Riski siitä, että tieto puuttuisi, on pieni, koska tauteja on todennäköisesti hoidettu julkisella puolella keskus- tai yliopistosairaalassa.

Oulu avaa aikoja heikon menekin takia

Helsinki rokottaa sekä AstraZenecalla että Pfizerilla. Tällä hetkellä molempia on tarjolla. Selkeä rajaus AstraZenecan ikärajassa on selkiyttänyt tilannetta.

Oulussa tällä hetkellä käytössä on karkeasti arvioiden yhtä paljon molempia ja lisäksi pieni määrä Modernan rokotetta.

Helsingissä osa ihmisistä ei varaa aikaa tietäessään, että heidät rokotettaisiin AstraZenecalla, tai peruu jo otetun ajan tai jättää tulematta paikalle. Turpeisen mukaan kaikkia tapauksia on, mutta sitä kuinka paljon lukumääräisesti, ei tiedetä.

Toistaiseksi kaikki rokotteet liikkuvat, mutta kaupungeissa mietitään jo, alkaako AstraZenecan rokotetta jäädä kaappeihin.

Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo, että kiittävää palautetta tulee kaikkiaan enemmän. Rokottajille on tuotu suklaarasioitakin.­

Turpeinen on huolissaan siitä, alkaako 70 prosentin rokotekattavuuden toteutuminen hidastua pelkojen takia.

– Jos Astran käyttökriteeri säilyy ennallaan, jossain vaiheessa yli 65-vuotiaat alkavat olla rokotettuja. Sitten täytyy miettiä, paljonko sitä ylipäätään tilataan jos ei ole käyttöä, Turpeinen sanoo.

Oulu on Helsinkiä jäljessä. Rokotukset ovat kesken vielä yli 70-vuotiailla ja ajat avautuvat ensi viikolla vasta riskiryhmä ykköselle. Helsingissä ajanvaraus on auki jo kakkosriskiryhmälle.

– Näitä yli 70-vuotiaille alun perin tarkoitettuja aikoja jää käyttämättä. Olemme siksi avanneet AstraZeneca-rokotukset myös 68-vuotiaille ja sitä vanhemmille tällä viikolla. Ensi viikolla joudumme laajentamaan sen yli 65-vuotiaille, jotta saamme Astraa menemään, Mäkitalo kertoo.