THL:n Mika Salminen Ylelle: Nykyiset rajoitukset riittänevät laskemaan tartunnat kesäksi

THL:n Mika Salmisen mukaan nykyiset rajoitukset voivat riittää laskemaan tartuntamääriä kesään mennessä, jos niitä ei pureta liian nopeasti.

Koronatartuntojen määrä on Suomessa laskenut viime aikoina. Uusien tautitapausten määrä vähentyi Suomessa jo ennen pääsiäistä, ja laskusuuntaus jatkuu edelleen.

Vaikka kehitys on positiivista, tartuntoja todetaan kuitenkin yhä paljon, yli 3 000 viikossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salminen kertoo Ylelle, että koronatartunnat tulisi saada laskemaan kesään mennessä, jotta kesästä tulisi vapaampi. Salminen sanoo uskovansa, että siihen riittäisivät nykyiset rajoitukset.

– Näyttää, että nämä nykyiset rajoitukset toimivat varsin hyvin. Jos ollaan sillä tavalla maltillisia, että kaikkea ei rynnätä kerralla purkamaan, niin uskon, että ne voivat riittää, Salminen arvioi Ylelle.

Tavoite on, että tartuntamäärät saataisiin laskettua viime toukokuun tasolle.

Salmisen mukaan on kuitenkin hyvä valmistautua myös siihen, että joitain rajoituksia voitaisiin joutua ottamaan käyttöön.

Hallitus esitteli torstaina strategiansa Suomen avaamiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tuolloin, että mikäli epidemiatilanne pidetään nyt hallinnassa, rajoituksia voidaan purkaa kevään edetessä ja kesään tultaessa. Rajoitusten purkaminen on kuitenkin mahdollista vasta, kun epidemiatilanne on vakaa.

– On jokaisesta meistä kiinni, millaiseksi kesä muodostuu, Marin sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa.

– Tavoitteemme on, että kun koulutyö kesäkuussa päättyy, lapset pääsevät kesäleireille ja mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella. Ravintolassa ja yleisötilaisuuksissa voi käydä terveysturvallisesti, terassilla istua, ulkoilmassa harrastaa ja ystäviä tavata huolettomasti.

Marin kuitenkin vetosi kansalaisiin, ettei huhti-toukokuussa vielä järjestettäisi yksityisiä juhlia tai tilaisuuksia.

– Nämä ovat paikkoja, joissa tautitapauksia on ilmennyt ja joista ketjuja on lähtenyt liikkeelle, Marin sanoi torstaina.

Kokoontumisrajoituksia olisi tarkoitus purkaa jo kesäkuussa.

– Tavoitteenamme on se, että jo kesäkuussa voisi ystäviä ja sukulaisia tavata paljon vapaammin kuin tällä hetkellä. Toki muistetaan se, että mieluummin ulkona kuin sisätiloissa.

Marin huomautti, että suunnitelmaan liittyy kuitenkin yhä paljon epävarmuuksia.

– Meidän on hyväksyttävä se, että tauti on arvaamaton. Olemme muista maista nähneet, että kun rajoituksia on liian aikaisin ja liian huolettomasti purettu, niin niitä on jouduttu myös nopeasti palauttamaan.

Tartuntojen lähtötaso on korkeampi kuin viime keväänä, ja virusmuunnokset voivat heikentää tautitilannetta nopeastikin.

On myös mahdollista, että jollain alueilla rajoituksia joudutaan palauttamaan tai kiristämään uudelleen. Hallitus arvioi kahden viikon välein edellytyksiä rajoitusten purkamiselle.