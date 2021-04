Poliisin antama poistumiskäsky kaikui kuuroille korville Espoon Leppävaarassa – kaksi otettiin kiinni niskoittelusta epäiltyinä

Poliisi keskeytti kokoontumisrajoitusten vastaisen yleisötilaisuuden. Hetken päästä tilaisuutta jatkettiin ja poliisi joutui puuttumaan peliin rankemmin keinoin.

Poliisi sai sunnuntaina kello 10.30 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan Espoon Leppävaarassa sijaitsevalle Läkkitorille oli kokoontunut parikymmentä ihmistä. Poliisi totesi kokoontumisen olevan yleisötilaisuus, joka jouduttiin keskeyttämään kokoontumisrajoitusten vastaisena. Poliisi ei ollut saanut ilmoitusta tilaisuudesta etukäteen.

Poliisi neuvotteli tilaisuuden järjestäjän kanssa, minkä jälkeen poliisi antoi poistumiskäskyn. Tässä vaiheessa ihmiset hajaantuivat ja poistuivat paikalta. Tilaisuuden keskeyttäminen sujui rauhallisesti.

Poliisi jatkoi valvontaa Läkkitorilla. Hetken päästä poliisi havaitsi puhetilaisuuden jatkuvan ja keräävän ihmisiä uudelleen paikalle. Poliisi keskeytti tilaisuuden uudestaan ja otti kiinni kaksi henkilöä epäiltyinä niskoittelusta poliisia vastaan. Kiinniotetuille on tiedossa sakko.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos muistuttaa, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti yli kuuden hengen yleisötilaisuudet on kielletty huhtikuun 30. päivään saakka. Jos kuuden hengen määrä ylittyy, tilaisuus on kokoontumislain vastainen yleinen kokous ja poliisin on siten keskeytettävä se.

Kuuden hengen kokoontumisrajoitus on voimassa Uudenmaan lisäksi Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä.