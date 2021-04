VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko: Yli-Viikari oli johtajana määrätietoinen ja kärsimätön

Tarkastusviraston pääjohtajan sijaisena toimiva Matti Okko kertoo Ilta-Sanomille, että kaikki esiin tulleet ongelmat VTV:n oman talouden hoidossa korjataan.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan sijaisena toimii johtaja Matti Okko. Kuva on tammikuulta 2021.­

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti kokouksessaan torstaina 8.4., että Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari pidätetään virasta poliisitutkinnan ajaksi. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kertoi asiasta torstain tiedotustilaisuudessa.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen Suuressa valiokunnassa käsittelemässä Tytti Yli-Viikarin jatkoa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajana.­

Päätöksen taustalla olivat pääjohtajan edustusmenot ja viraston valvontatoiminnan supistuminen.

Tarkastusviraston pääjohtajan sijaisena toimii johtaja Matti Okko. Hän kertoo Ilta-Sanomille viraston tilanteesta, tulevaisuudesta ja siitä millainen johtaja Yli-Viikari oli.

– Yli-Viikari oli johtajana määrätietoinen ja kärsimätön. Hän piti mielellään ohjat omissa käsissään, Okko sanoo.

Okko arvioi, että vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että Yli-Viikarissa oli myös valtion hallinnossa harvemmin nähtyä uudistuskykyä.

– Hänessä oli poikkeuksellista rohkeutta ryhtyä nopeisiin toimiin.

– Hän kuitenkin pyrki omaa makuuni liiaksikin kontrolloimaan pieniäkin asioita, vaikka kyllä kuunteli välillä myös muiden mielipiteitä, Okko kertoo.

Miten VTV:n toiminta on Yli-Viikarin ja Tuomas Pöystin kausien aikana muuttunut? Yli-Viikarinhan palkkasi nykyinen oikeuskansleri ja silloinen VTV:n pääjohtaja Pöysti, joka oli saman vuoden alusta aloittanut tehtävässä.

– Yli-Viikarin aikana VTV:ssä on pyritty vähentämään eri alueiden toiminnan liiallista siiloutumista. Uudistuksen tavoite sinänsä on ollut hyvä. Toisaalta toiminnallisessa suuntautumissa on hänen aikanaan menty suuntaan, jota ei voi pitää sikäli hyvänä, että erilainen muu toiminta vei resursseja ydintehtävistä eli tarkastustehtävistä. Pöystin kaudesta minulla ei ole kokemuksia, kun aloitin itse VTV:ssä vuonna 2016, Okko kertoo.

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari poistui eduskunnan kansliatoimikunnan kokouksesta Helsingissä torstaina 8. huhtikuuta 2021.­

Miten VTV:n toimintaa pitäisi nyt siis muuttaa ja kehittää, kun kritiikkiä esimerkiksi erityisesti raporttien kaunistelusta on tullut julkisuuteen?

– VTV:n pitää pystyä huolehtimaan ydintehtävistä aiempaa paremmin. Joidenkin tarkastajien esiin tuomia näkemyksiä raporttien perusteettomasta kaunistelusta ja sievistelystä en suoraan allekirjoita, mutta otan ne tietysti vakavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ydintehtäviin pitää olla riittävät resurssit.

– Näin suurta eroa tarkastajan ja johdon välillä ei pidä enää olla, jottei virastoa nähdä ikään kuin hampaattomana. Riippumattomalla tarkastus- ja valvontatyöllä varmistetaan, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi, finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla, ja vaali- ja puoluerahoitus on läpinäkyvää, hän sanoo.

– Tietysti kaikki esiin tulleet muut ongelmat VTV:n oman talouden hoidossa täytyy korjata. Toiminnan tavoitteissa täytyy näkyä veronmaksajien palveleminen, ja omaa kustannustietoisuutta parannetaan.

Okko muistuttaa, että VTV on ollut kovassa julkisessa ryöpytyksessä. Kaikkea se ei olisi ansainnut.

– Nyt olen huomannut, että tunnelma töissä on huojentunut, kun akuutti tilanne on lauennut. Tulevaisuutta kohti on parempi lähteä tekemään töitä.

49-vuotiasta Okkoa pidetään rauhallisena johtajana. Osasyynsä siihen voi olla miehen tarkkuutta vaativalla harrastuksella.

– Harrastan perhoskuvausta ja odotan jo kesää, että pääsen kuvaamisen pariin, hän kertoo.