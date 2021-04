Myös sekarotuiset koirat on mikrosirutettava ja merkittävä rekisteriin.

Uusi asetus astuu voimaan vuoden 2023 alussa. 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on mikrosirutettava ja rekisteröitävä viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä. Ennen 2023 syntyneet koirat pitää siruttaa ja rekisteröidä vuoden 2023 aikana.­

Suomessa koiranomistajat joutuvat varautumaan koiratietojen ilmoittamiseen valtiolle, koska asetus koirien pakollisesta sirutuksesta ja rekisteröinnistä hyväksyttiin. Koiranomistajilta peritään maksu rekisteriin kirjaamisesta.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

– Uskoisin että puhutaan mieluummin kymmenistä euroista kuin sen isommasta summasta, sanoo Ylelle yksikön johtaja Jaana Mikkola Ruokavirastosta.

Asetus astuu voimaan vuoden 2023 alussa. Sen mukaan kaikki Suomessa syntyvät koirat on merkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään kolme kuukautta koiran syntymästä. Ulkomailta Suomeen tuotava koira on sirutettava ja ilmoitettava rekisteriin neljän viikon kuluessa maahan saapumisesta.

Ennen vuotta 2023 syntyneet koirat on sirutettava ja rekisteröitävä viimeistään 31.12.2023.

Rekisteröintipakko koskee myös sekarotuisia koiria.

Mikrosirun voi asettaa eläinlääkäri tai muu asettamiseen pätevä henkilö.

Koirarekisterin ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

Rekisteröintipakko koskee kaikkia koiria – myös sekarotuisia.­

Ylen mukaan se ei aio itse hoitaa tietokantaa, vaan rekisterinpito kilpailutetaan. Yksi mahdollinen rekisterinpitäjä on Suomen kennelliitto, joka ylläpitää Suomessa koirarekisteriä.

– Meillä on siihen aika hyvät valmiudet jo tällä hetkellä koira- ja omistajatietojen keräämisen osalta, Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen sanoi Ylelle.

Kennelliiton arvion mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa, joista kennelliiton rekisterissä on noin 500 000 eli Suomessa on arviolta yhteensä 200 000 koiraa, joita ei ole rekisteröity. Tällä hetkellä kennelliitto rekisteröi vuosittain noin 45 000 koiraa.

Rekisteröinti auttaa esimerkiksi tilanteessa, jossa koira on kadonnut omistajaltaan.