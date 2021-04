Edellisen kerran suuri miljoonavoitto sattui Pohjois-Savoon vuonna 2019.

Loton eilinen 15,7 miljoonan ennätyspotti pelattiin Kuopion pohjoisosassa Palonurmen kyläkaupassa Nilsiän kaupunginosassa. Palonurmesta on matkaa Kuopioon noin 80 kilometriä, ja Nilsiän keskustaankin matkaa kertyy noin 25 kilometriä. Nilsiä liitettiin Kuopion 2013 alussa.

Kyläkauppaa ovat pitäneet vuodesta 2013 lähtien paikalliset Marko ja Niina Tengvall. Marko Tengvall kuvailee, että tunnelma pienessä kyläkaupassa on hyvä.

– Tosi hienot fiilikset.

Hän arvioi, että asukkaita kylällä on noin 200–250. Tengvall kertoo, että kylän ja kaupan kokoon nähden kaupassa pelataan lottoa ”ihan hyvin”.

– Uskomattomalta tuntuu, että tällaiselle kylälle tällainen juttu sattuu. Olemme tosi iloisia voittajien puolesta.

Voittajista ei tietoa

Tengvall ei tiedä, mikä lottoporukka voiton sai. Hän kertoo, että myös ohikulkijat saattavat pelata lottoa kulkiessaan kylän ohi.

– Sitähän ei tiedä, mistä voittajat ovat.

– Sen tietävät vain ne, joilla ne laput ovat.

Hän kertoo toivovansa, että voitto jäisi paikallisille.

– Aika näyttää, miten on käynyt.

Eilinen voitto osui viiden hengen osuuden porukalle. Tengvall kertoo, että hän itse ei ole yksi voittajista.

Voitto osui kauppaan viime hetkillä

Kesäasukkaita kylällä on Tengvallin mukaan jonkin verran. Tahko sen sijaan on hieman kauempana Palonurmesta – Syvärin itäpuolella, joten Tahkon käyntimäärät eivät näy Palonurmessa.

Tengvall kertoo, että voitto tuli kauppaan loppumetreillä, koska kauppa on ensi viikolla viimeistä viikkoa auki. Kaupan lopettamisesta on ilmoitettu jo hyvän aikaa sitten. Jatkajasta kyläkaupalle on neuvoteltu.

– Aika viime hetkellä lähti voitto.

Edellisen kerran suuri miljoonavoitto sattui Pohjois-Savoon vuonna 2019, kun Eurojackpotin 92 miljoonan jättipotti osui Siilinjärvelle.

– Savoon on sattunut hyvin näitä voittoja, Tengvall naurahtaa.