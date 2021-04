Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Tämä Lauttasaaren uusi nopeusvalvontakamera välähtää 50 kertaa päivässä

Lauttasaaren uusi nopeusvalvontakamera Särkiniementien ja Lauttasaarentien risteyksessä on ylityöllistetty. Modernin tolpan salama välähtää noin 50 kertaa päivässä. ISTV:n 30 minuutin kuvausjakson aikana valo räpsähti neljästi. Poliisi pyytää kuljettajia tarkkailemaan ajonopeuttaan, kun he tulevat Länsiväylältä Lauttasaareen. Alueen nopeusrajoitus on 40 km/h, koska siellä on kouluja ja päiväkoteja sekä runsaasti pyöräilyä ja jalankulkua.

Helsingin Lauttasaaren uusi nopeusvalvontakamera on todellinen superpeltipoliisi. Sen salamavalo välähtää ylinopeutta ajaville varsinkin aamuisin ja aamupäivisin.­