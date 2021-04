Husin lastenlääkärit kertovat mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, että alakoululaisten maskisuositukselle ei ole tieteellisiä perusteita.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli Husin alueellinen koronakoordinaatioryhmä suositti tiistaina 6.4. kaikille yli 12-vuotiaille kasvomaskin käyttöä aina, kun liikutaan paikoissa, joissa on muita ihmisiä.

Lisäksi ryhmä suositteli, että kunnat harkitsevat kasvomaskin käyttöönottoa myös esi- ja alakouluissa. Suositus koskee siis 6–11-vuotiaita.

Husin lasten- ja nuorten terveyden asiantuntijat kertovat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa, että he pitävät suositusta vääränä.

Lastentautiopin professori ja ylilääkäri Kaija-Leena Kolho, ylilääkäri ja lastentautien erikoislääkäri Päivi Miettinen sekä ylilääkäri ja lastenpsykiatrian linjajohtaja Leena Repokari kirjoittavat, ettei lasten rooli aikuisten jatkotartunnoissa ole merkittävä.

– Alakoululaisten maskien käytön hyödyllisyydestä koronatartuntojen estämisessä ei ole tutkimusnäyttöä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on rajannut maskien käyttösuosituksen 12 vuotta täyttäneisiin, eikä Maailman terveysjärjestö WHO ole katsonut maskien yleistä käyttöä tarpeelliseksi alle 12-vuotiaille, he kirjoittavat.

Ilta-Sanomat kertoi 7.4. Kärsämäen koulun 1.–2.-luokkalaisten kokemuksista maskin käytöstä.

– Ei tätä ole kovin hankalaa käyttää. Pitää vain hengittää vähän hitaammin, turkulainen 8-vuotias Akseli Wittfooth sanoi.

Vastaus jää mietityttämään, sillä pojan silmät näkyvät juuri ja juuri ison kasvomaskin takaa. Toisaalta, jos vaihtoehtona ovat karanteeni ja koronatesti, maski on todennäköisesti mukavampi valinta.

– Olen käynyt neljä kertaa koronatestissä. Se on aina inhottavaa, Akseli sanoi.

Maailman terveysjärjestö WHO suositti elokuussa 2020, että yli 12-vuotiaita koskisivat samat suositukset kasvomaskien pitämiseen kuin aikuisiakin koronapandemian hillitsemiseksi.

HS:n mielipidekirjoituksen mukaan mukaan lapsia testataan aiempaa enemmän ja näin myös positiivisten löydösten määrä lisääntyy.

– Maskin käyttöpakko ja sen oikeaoppinen jatkuva käyttö haittaavat sosiaalista vuorovaikutusta, kirjoituksessa todetaan.

Heidän mukaansa lasten oikeuksia tulee kunnioittaa eikä lapsiin kohdistuvia rajoitustoimia saa tehdä mielipiteisiin perustuen.