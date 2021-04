Tuuli paiskasi Helsingin Puotilassa huomiota herättäneen lautan ankkureineen merelle: ”Ei ole tehtävissä mitään”

Merivartiosto kävi tarkastamassa lautan.

Merivartiosto sai perjantaina ilmoituksen Helsingin edustalla ajelehtivasta suuresta lautasta.

Perjantaina tuuli ja myrskysi niin kovasti, että myrsky irrotti Puotilan edustalla talvehtivan asuntolautan sen vakiopaikalta.

– Lautta oli lähtenyt ankkureineen liikkeelle. Tuuli vei sen mukanaan vierasvenesatamaa kohti, Suomenlahden merivartiostosta kerrotaan.

Merivartioston partio kävi tarkastamassa tilanteen.

Partio huomasi, että lautta on omien ankkureidensa varassa. Lautta oli ankkureineen raahautunut tuulen mukana.

Lautta ei merivartioston mukaan aiheuta vaaraa muille.

– Lautalle ei ole tällä hetkellä tehtävissä mitään. Kun kelit rauhoittuvat, tutkitaan, mitä sille voitaisiin tehdä.

Kyseinen lautta on helsinkiläismiehen kelluva kesäkoti, joka on herättänyt huomiota Puotilan satamassa. IS kertoi lautasta viime vuonna.

Helsinkiläismies sai ajatuksen asuntolauttaansa Thaimaassa.

Mies on asunut lautassaan yli kymmenen vuotta. Alussa hän asui lautallaan kesät ja talvet, sitten hän luopui talviasumisesta.

Kaksikerroksisessa lautassa on sähköt, kaasulämmitys sekä sauna.

Lautan ajelehtimisesta kertoi ensin Iltalehti.