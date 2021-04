THL:n ylilääkäri kertoo, mitä pitäisi pitää mielessä, jos AstraZenecan koronarokotteen ottaminen arveluttaa

”Sitä en uskalla luvata, että milloin vaihtoehtoinen rokote on tarjolla niille, jotka eivät Astra Zenecaa ehdoin tahdoin halua ottaa.”

–Haittavaikutuksen ilmaantuvuus on Euroopassa noin yksi per satatuhatta rokotettua. Se on siis todella harvinainen, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo STT:lle AstraZenecan koronarokotteesta.­

Astra Zenecan koronarokote on äärimmäisen tehokas rokote koronan vakavien tautimuotojen ehkäisyssä. Rokotteeseen liittyy todella harvinainen, mutta vakava haittavaikutus. Näin tiivistää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek nykytiedot kohua herättäneestä koronarokotteesta.

Nohynekin mukaan Astra Zenecan rokotteeseen yhdistetty veritulppa ei ole tavanomainen keuhko- tai syvien laskimoiden veritulppa, joita havaitaan keskimäärin 1–2 tuhatta ihmistä kohti vuodessa, vaan hyvin harvinainen aivolaskimotukos, johon liittyy verihiutaleiden vähyys.

– Tällä hetkellä tiedetään, että tämän haittavaikutuksen ilmaantuvuus on Euroopassa noin yksi per satatuhatta rokotettua. Se on siis todella harvinainen, Nohynek sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa tällä hetkellä ei tiedossa ole mitään yksittäistä riskitekijää, jonka perusteella voitaisiin ennakoida, keneen kyseinen haittavaikutus kohdistuu ja keneen ei. Ainoa, minkä nykytietojen valossa on nähty vaikuttavan, on ikä. Valtaosa tähän mennessä raportoiduista tapauksista on esiintynyt alle 60-vuotiailla naisilla alle kahden viikon kuluessa rokotuksesta.

– Emme täysin tiedä, mikä haittavaikutuksen aiheuttaa, minkä takia eri maiden on ollut vaikea päättää, mitä varotoimia rokotteen suhteen tulisi tehdä, Nohynek lisää.

Suomessa Astra Zenecan rokotteen käyttö jatkuu ainakin toistaiseksi 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla. Varovaisuusperiaatteen vuoksi rokotetta ei kuitenkaan anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet aivolaskimotukoksen tai hepariinin laukaiseman verihiutaleiden vähyyden.

Rokotuspisteillä työskenteleville työrauha

Nohynekin mukaan jos Astra Zenecan ottaminen pohdituttaa, kannattaa suhteuttaa hyödyt ja haitat. Pakko yhtiön rokotetta ei ole ottaa.

– Sitä en uskalla luvata, että milloin vaihtoehtoinen rokote on tarjolla niille, jotka eivät Astra Zenecaa ehdoin tahdoin halua ottaa.

Yksi vaihtoehto näille ihmiselle voisi Nohynekin mukaan olla Johnson & Johnsonin koronarokote, mutta on liian varhaista sanoa, tullaanko näin toimimaan. Asiaa pohditaan ensi viikolla.

Suomessa Astra Zenecan rokotteen käyttö jatkuu ainakin toistaiseksi 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla.­

Rokotuspisteillä työskenteleville pitäisi antaa työrauha, Nohynek painottaa.

– Ei se ole heidän syynsä, että ilmi on tullut haittavaikutus, eikä se ole heidän syynsä, että meillä ei ole nyt kaikille antaa vaihtoehtoisesti mRNA-rokotteita. He tekevät omaa työtään.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että pelko ja ennakkoluulot Astra Zenecan valmistamaa koronarokotetta kohtaan ovat aiheuttaneet uhkaavia tilanteita Helsingin rokotuspisteillä. Torstaina yhdelle kaupungin rokotuspaikoista oli kutsuttava poliisi. Jo aiemmin Yle kertoi, että Helsingissä on tullut vastaan tilanteita, joissa rokotuspisteelle saapunut ihminen on kieltäytynyt rokotteesta saadessaan tietää, että kyseessä on Astra Zenecan rokote.

Astra Zenecan käyttöä pohditaan ensi viikolla

THL arvioi ensi viikolla jatkotoimien tarvetta Astra Zenecan käytön suhteen. Arviossa kuullaan myös Kansallista rokotusasiantuntijaryhmää KRARia, joka kokoontuu keskustelemaan asiasta ensi viikon tiistaina.

THL:n arvion yhteydessä on määrä tehdä päätös muun muassa siitä, miten rokotuksia jatketaan ihmisillä, jotka ovat jo saaneet yhden annoksen Astra Zenecan rokotetta. Asialla on kiire, sillä ensimmäisten Suomessa Astra Zenecan rokotteen saaneiden ihmisten on määrä muutaman viikon päästä saada toinen annos rokotetta.

– Siinä mielessä näitä suosituksia pitää antaa pian, jotta kentällä tiedetään, kuinka toimitaan, Nohynek sanoo.

Astra Zenecan rokotetta oli eiliseen mennessä annettu Suomessa reilut 216 300 annosta.

Myös Johnson & Johnsonia tutkitaan

Euroopan lääkeviraston (EMA) kertoi tänään, että sen lääketurvallisuuden riskienarviointikomitea on aloittanut tutkinnan lääkeyritys Johnson & Johnsonin koronarokotteen mahdollisesta yhteydestä harvinaisiin veritulppatapauksiin.

EMA:n mukaan tietoon on tullut neljä tapausta, joissa Johnson & Johnsonin rokotteen saaneilla on esiintynyt harvinainen veritulppa, johon on liittynyt verihiutaleiden matala määrä. Tapauksista yksi tuli ilmi kliinisissä kokeissa ja kolme Yhdysvalloissa rokotusten jälkeen. Yksi ihminen on kuollut.

Nohynekin mukaan jos Suomessa joudutaan rajaamaan Johnson & Johnsonin rokotteen käyttöä, eikä tilalle saada vaihtoehtoisia rokotteita, voi se vaikuttaa Suomen rokotustahtiin.

Johnson & Johnsonin rokotetta on määrä saapua Suomeen myöhemmin tässä kuussa.