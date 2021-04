Helsingin Sanomien mukaan AstraZenecan koronarokote on herättänyt Helsingissä erityisen voimakkaita tunteita 65–69-vuotiaissa.

Torstaina yhdelle Helsingin kaupungin koronarokotuspisteistä piti Helsingin Sanomien mukaan kutsua poliisi, kun 65 vuotta täyttäneen rokotettavan omainen menetti tilanteessa malttinsa. Hän ei halunnut omaiseensa pistettävän AstraZenecan koronarokotetta.

Euroopan lääkeviraston (EMA) vahvisti keskiviikkona yhteyden hyvin harvinaisten veren hyytymishäiriöiden ja AstraZenecan koronarokotteen välillä. Asiantuntijat kuitenkin painottavat, että rokotteen hyödyt ovat suuremmat kuin haitat.

Suomessa AstraZenecan rokotetta annetaan tällä hetkellä vain 65 vuotta täyttäneille. HS:n mukaan rokote on kuitenkin herättänyt Helsingissä erityisen voimakkaita tunteita, kuten pelkoa ja epäluuloa, 65–69-vuotiaissa.

– On ollut sanaharkkaa, uhittelua ja suorastaan tökeröä käytöstä, Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoi HS:lle.

Välikohtauksia on ollut niin paljon, että lehden mukaan vaaratilanteiden välttämiseksi Helsingin rokotuspisteillä on tehostettu vartiointia.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet havainnollisti aiemmin Ilta-Sanomille, kuinka harvinaisesta yhteydestä AstraZenecan rokotteen ja veren hyytymishäiriöiden kohdalla on kyse ja miksi asiasta raportoitiin vasta hiljattain.

– Kysymys on niin harvinaisesta yhteydestä rokotteen ja haittavaikutuksen välillä, että sitä ei voitu havaita laajoissakaan väestökokeissa. Kun Britanniassa tapauksia on ollut yksi 600 000 rokotettua kohti ja nyt EU:ssa yksi 100 000 kohti, ne havaitaan rokotteen laajamittaisen käyttöönoton jälkeisessä seurannassa. Se, että yhteys havaitaan, kertoo juuri valvonnan toimimisesta. On tärkeää tietää rokotteen hyödyt ja haitat, Rämet sanoi.