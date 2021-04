Yhtäkkiä vasen käsi ei toiminut... – nyt puhuvat suomalaiset, joiden elämään iski salakavala aivohalvaus

Kolme julkisuudesta tuttua suomalaista kertoo, mitä tapahtui, kun aivohalvaus iski omalle kohdalle tai läheiseen.

Aivohalvauksen saa Suomessa vuosittain noin 24 000 ihmistä, mutta kohtauksen oireet ja seuraukset ovat yhä vieraita monille.

Aivoverenkierron häiriöt nousevat kuitenkin aika ajoin puheenaiheeksi, viimeksi maaliskuun lopussa.

Kirjailija, professori Panu Rajalan puoliso Marja Norha kuoli maaliskuun viimeisenä lauantaina yllättävään aivoverenvuotoon.

– Se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, Rajala kuvaili puolison sairastumista Ilta-Sanomille.

Maaliskuun lopussa julkisuuteen tuli myös Ylen televisiojuontaja Nicklas Wancken vakava ja yllättävä aivoverenkiertohäiriö. Juontajan puhe puuroutui suorassa lähetyksessä. Wancke joutui yli viikoksi sairaalaan ja on sairauslomalla ainakin kesäkuuhun asti.

– Koen kiitollisuutta siitä, että selvisin näinkin vähällä. Motorisia vaurioita ei syntynyt, ja ajatuskin tuntuu kulkevan normaalisti. Tässä olisi voinut käydä todella paljon pahemmin, Wancke kommentoi IS:lle pian tapauksen jälkeen.

Oma tai läheisen aivohalvaus on aina kriisi.

Ilta-Sanomat kysyi kolmelta julkisuudesta tutulta suomalaiselta, miten omasta tai läheisen sairastumisesta pääsi eteenpäin ja mitä se opetti.

Marianne Heikkilän pikkuveli sai viime kesänä vakavimman mahdollisen aivoinfarktin ja kuoli.­

Aikaa oli vain viimeiseen puheluun

Marttaliiton pääsihteeri, rovasti Marianne Heikkilä oli lähdössä juhannuksena 2020 pyöräilemään perheensä kanssa, kun pikkuveljen avovaimo soitti.

Veljellä oli ollut muun muassa pahoinvointia, päänsärkyä ja kaksoiskuvia, ja nyt häntä tutkittiin sairaalassa. Heikkilä soitti veljelleen heti.

– Mä rakastan sua tosi paljon, hän sanoi.

Veli vastasi tuntevansa samoin.

Se oli heidän viimeinen keskustelunsa.

Pian puhelun jälkeen, ennen Heikkilän ehtimistä sairaalaan, veli nukutettiin koomaan aivojen suojelemiseksi. Hänellä todettiin vakavin mahdollinen aivoinfarkti, joka liittyi aivojen synnynnäiseen, rakenteelliseen poikkeamaan.

Kolmessa vuorokaudessa selvisi, ettei mitään ollut tehtävissä. Lääkäri totesi Heikkilälle, että kaksi vuotta nuoremmalla, 50-vuotiaalla pikkuveljellä oli ollut erittäin huono tuuri.

Heikkilä joutui kertomaan puhelimitse muualla Suomessa asuville vanhemmilleen, että heidän poikansa menehtyy.

Omaiset antoivat luvan elinten luovutukseen, ja lähisukulaiset ehtivät viettää yhteisen, viimeisen hetken kuolevan luona. Heikkilä siunasi veljensä sekä sairaalassa että myöhemmin hautajaisissa.

– Vaikeinta oli päästää irti. Ymmärtää, että nämä ovat viimeiset kosketukset, eikä veljelle enää voi puhua, Heikkilä muistelee.

Vaikka Heikkilä on ammattinsa puolesta joutunut kohtaamaan kuolemaa, hän kokee, että mikään ei valmista ihmistä rakkaan äkilliseen poismenoon.

Heikkilän perheessä omaisten on ollut raskasta käsitellä menetyksen lisäksi esimerkiksi sitä, miten sekä aivoinfarktin ennakoimattomuus että korona-aika vaikuttivat mahdollisuuksiin hyvästellä. Jotkut ovat miettineet sitäkin, olisiko infarktin voinut estää. Suvussa on todettu korkeaa verenpainetta.

” Vaikeinta oli päästää irti. Ymmärtää, että nämä ovat viimeiset kosketukset, eikä veljelle enää voi puhua.

Lähes vuoden kuluttua tapahtuneesta selviytyminen on yhä kesken. Heikkilä on ymmärtänyt, että läheisen menettäminen on niin suuri suru, että sen yli eläminen vaatii aikaa.

– Suru ei ole sairaus, eikä se välttämättä johda masennukseen, mutta se tuo elämään väsymystä, melankoliaa, vihaa ja muita tunteita. Ne vyöryvät yli varoittamatta kuin hyökyaalto.

Häntä itseään on auttanut esimerkiksi se, että omaiset ovat pystyneet ilmaisemaan suruaan toisilleen.

Lohtua antaa myös usko siihen, että veljellä itsellään on nyt kaikki hyvin, ja Heikkilä tapaa hänet jonain päivänä uudestaan.

– Jos minulla ei olisi kristillistä toivoa jälleennäkemisestä, en olisi selvinnyt.

Heikkilää lohduttaa ajatus siitä, että muisto läheisestä elää niin kauan kuin hänestä kerrotaan tuleville sukupolville.­

Heikkilä kehottaa saman kokevia olemaan itselleen armollisia, ottamaan surulleen aikaa ja hakemaan tukea läheisiltä tai tarvittaessa ammattilaisilta. Muiden on tärkeää kysyä surevalta, mitä tälle kuuluu ja vain olla vierellä.

Tulevaisuuteen suuntaamisessa voi auttaa ymmärrys siitä, että vaikka kuolema ravisuttaa tänne jääviä, se ei ole rakkauden loppu. Tuska muuttuu vähitellen kiitollisuudeksi yhteisistä muistoista.

– Veljeni elää minulle ikuisesti sydämessäni, Heikkilä sanoo.

Hänen suruaan on tasapainottanut myös muistutus elämän lahjasta.

– Kuolema, joka on arvaamaton ja kohtaa meidät kaikki, muistuttaa siitä, että jokainen hetki voi olla viimeinen. Mikään ei ole niin tärkeää kuin kokea olevansa rakastettu ja jakaa rakkautta itse.

Yhtäkkiä vasen käsi ei toiminut...

Suomen jääkiekkomaajoukkueen ja TPS:n puolustajana pitkän uran tehnyt Timo Nummelin lupasi viisi vuotta sitten eräänä toukokuisena torstaiaamuna keittää vaimollensa Marjutille kahvit. Niitä kahveja ei koskaan tullut.

Nummelin huomasi, että koko vasen käsi on poissa pelistä. Sitä hän ei itse tajunnut, että myös suupieli roikkui.

– Sain hädin tuskin selvää hänen puheestaan. Ymmärsin heti, että asiat ovat huonosti, Marjut Nummelin kertoo.

Lähihoitajana työskennellyt vaimo tiesi soittaa ambulanssin heti. Aivoinfarktin 67-vuotiaana saanut Nummelin pääsi liuotushoitoon Tyksiin nopeasti.

Hoito aiheutti allergisena reaktiona kurkun turpoamisen ja vuorokauden mittaisen siirron tehohoitoon, mutta heti siitä selvittyään Nummelin alkoi toipua. Hänen kehonsa toiminnot palautuivat niin hyvin, ettei toiminta- ja fysioterapeutilla tarvinnut käydä kuin kerran.

Silti sairastuminen oli järkytys. Jo siihen oli totuttelemista, että aktiivista elämää viettäneeltä Nummelinilta kiellettiin aluksi kahdeksi kuukaudeksi ajaminen ja hikiliikunta.

– Olin käynyt edeltävät kuukaudet jäällä viisi kertaa viikossa pelaamassa jääkiekkoa ja kaukalopalloa. Kyllä infarktin jälkeen tuli olo, että mitä tässä tapahtuu ja miten mennään eteenpäin.

Ajan kuluessa kävi ilmi, että Nummelinin vointi ja elämä jatkuivat infarktin jälkeen entisellään. Hänelle sairastumisen suurin opetus oli se, että omaa terveyttään pitää seurata. Nummelinin infarktin aiheuttivat ilmeisesti korkea verenpaine ja kolesteroli. Hän ei tiedä, millä tasolla ne olivat aiemmin olleet, sillä hän ei ollut halunnut käydä mittauksissa.

– Kyllä minua oli sinne hätistelty, sillä äidillä ja veljellä oli korkea verenpaine. Tiedä, jos olisin käynyt, olisinko saanut lääkityksen ja välttänyt kohtauksen, mutta se on jossittelua.

Nykyään Nummelinilla on verenpaine-, kolesteroli- ja aivoverenkiertolääkitys. Hänen tärkein viestinsä muille on, että laboratoriossa kannattaa käydä, vaikkei minkäänlaisia oireita olisi.

– Hyvät naiset, miehet ja ihmiset yleensäkin, käykää mittauksissa. Se ei ole mitenkään paha juttu tai vastenmielistä.

Timo Nummelin toipui aivoinfarktista täysin. Hän kehottaa nyt kaikkia seuraamaan verenpaine- ja kolesteroliarvojaan.­

Nummelin muistuttaa myös siitä, että aivohalvauksen oireet pitää tuntea ja niihin pitää reagoida heti.

– Ei saa jäädä kotiin lepäämään ja ajatella, että menen sairaalaan seuraavana päivänä.

Muuten Nummelin ei enää mieti sairastumistaan. Hän ei ole halunnut jäädä pelkäämään sitä, voisiko infarkti tulla uudestaan.

Entinen kiekkotähti olisi taas jäällä viisi kertaa viikossa, elleivät koronarajoitukset estäisi.

Erikoislääkäri menetti hetkessä puhe- ja kävelykykynsä

Julkisuudestakin tunnettu professori Lasse Kanerva sai ilman ennakko-oireita ja riskitekijöitä massiivisen aivoinfarktin. Aikaa siitä on kulunut jo kaksikymmentä vuotta.

Monikielinen ja eri puolilla maailmaa luennoinut ihotautien erikoislääkäri menetti hetkessä 57-vuotiaana puhe-, luku-, kirjoitus- ja kävelykykynsä. Toinen puoli hänen vartalostaan halvaantui.

Heti tapahtuneen jälkeen Lasse Kanervan puoliso Faina Kanerva päätti, että pari elää yhä niin normaalia elämää kuin mahdollista.

– Halusin, että voimme jatkossakin matkustaa, tavata ystäviä, käydä ravintoloissa ja kävellä kaupungilla. Jo Lassen ollessa vielä sairaalassa toipumassa vein hänet väitöstilaisuuteen ja illan karonkkaan. Frakki päälle ja menoksi!

Ihotautien erikoislääkäri Lasse Kanerva menetti hetkessä puhe-, luku-, kirjoitus- ja kävelykykynsä. Toinen puoli hänen vartalostaan halvaantui. Lasse ja Faina Kanerva kokevat, että heitä ovat auttaneet sopeutumisessa Lassen oma asenne, rakkaus, huumorintaju ja kova tahto elää.­

Eteenpäin menemisessä auttoi myös Lasse Kanervan oma positiivinen asenne ja pelottomuus. Vuosien kuluessa hän on opetellut kävelemään uudestaan erilaisten leikkausten takia useamman kerran.

Kanerva selviytyy monista päivittäisistä asioista itsenäisesti, mutta ei pysty esimerkiksi kotitöihin. Hän sanoo yksittäisiä sanoja ja kommunikoi paljon myös numeroin.

– Minä toki ymmärrän jo hänen kulmakarvansa asennosta, mitä mieltä hän on ilman ensimmäistäkään sanaa, Faina Kanerva kertoo.

Lasse Kanervalle on ollut tärkeää olla yhä mukana tapahtumissa ja jatkaa matkustelua. Se on ollut mahdollista, koska puoliso on toiminut tulkkina ja auttanut.

Aviomiehen hoitaminen on kuitenkin vaatinut niin paljon, että lääkealan markkinoinnissa työskennellyt Faina Kanerva joutui lopulta jättämään työelämän. Hän myöntää, että esimerkiksi isojen päätösten tekeminen yksin, oman ajan ottamisen vaikeus ja erilaiset byrokratiaan liittyvät asiat tuntuvat raskailta. Lasse Kanerva voi olla yksin kotona muutaman tunnin, mutta ei yötä.

Parin kymmenen vuoden aikana Faina Kanerva on uupunut muutaman kerran.

– Mieleeni ovat jääneet psykiatrin viisaat sanat, että ”tee nyt tämä päätös, mutta muista, että aina voit tehdä uusia päätöksiä”. Mikään päätös ei koskaan ole lopullinen.

” Ymmärrän jo hänen kulmakarvansa asennosta, mitä mieltä hän on ilman ensimmäistäkään sanaa.

Kanervat korostavat, että sairastumisen aiheuttamista menetyksistä huolimatta elämä on ollut myös täyttä ja hyvää.

Lasse Kanerva nauttii päivittäin esimerkiksi kuntopyörän polkemisesta, ajankohtais-, haastattelu- ja urheilulähetysten seuraamisesta. Ennen korona-aikaa nautintoa toi myös kaupungilla käyminen.

Faina Kanervan henkireikiä ovat tennis ja golf. Onnea molemmille tuo tyttären perhe ja jokapäiväinen yhdessäolo.

– Arvokasta on keskinäinen kunnioituksemme, rakkaus ja läheisyys, kuvailee Faina Kanerva.

Jälkikäteen ajateltuna pari on tyytyväinen siihen, ettei sairastumisen annettu muuttaa elämän perusasioita. Pari esimerkiksi asuu yhä kaksikerroksisessa omakotitalossa, vaikka se tarkoitti alkuun sitä, että Lasse Kanerva kulki portaat istuallaan vaimonsa avustamana.

Faina Kanerva kehottaa puolisoaan hoitavia pitämään kiinni omasta itsenäisyydestä ja työelämästä. Ennen kaikkea hän kehottaa ihmisiä pysymään kiinni elämässä.

– Monesti sairastuneet yritetään lokeroida ja asettaa heille rajoja, mitä he saavat tai voivat tehdä. Näiden vuosien aikana on tullut selväksi se, että vaikeankin sairauden keskellä saa ja voi olla onnellinen. Elämää on elettävä!