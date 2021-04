Kommentti: Poliittista satiiria tarvitaan Suomessa nyt kipeämmin kuin koskaan

Huumori ja itseironia tuo politiikan ajoittain lähemmäs kansaa. Huumori osoittaa, että me kaikki olemme vain ihmisiä, jotka mokaavat ja ovat epätäydellisiä.

”Annatteko haastattelun, vai vittuillaanko vanhasta muistista?”

Näin soittaa toimittaja pääministeri Paavo Lipposelle (sd). Tämän naama punertuu ja suusta kuuluu tuttua murinaa. Pian eduskunnan kahvioon astuu kuin tilauksesta myös ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd). Tuomioja tietää aina tarkalleen ne terävät sanat, joilla pääministerin saa hermostumaan.

Kenties 2000-luvun alun Suomen suosituin ja vihatuin poliittinen satiiri, Ylen esittämä Itse Valtiaat -sarja, tiesi miten poliitikot sai raivostumaan.

Vaikka varsinkin nykypäivänä osa Itse Valtiaiden vitseistä tuntuu tunkkaisilta, ydinviesti on edelleen sama.

Yhteiskunnan epäkohtien ja ihmisten paheiden kritisointi huumorin ja pilkan keinoin on aika ajoin parasta lääkettä yhteiskunnan hermoille.

Tämän tiesivät sarjassa myös keskustan kansanedustajat Mauri Pekkarinen ja Seppo Kääriäinen, kun he opettivat puolueen puheenjohtajalle Esko Aholle, että itselleen on opittava nauramaan.

– Huonoja uutisia Esko, puolueemme kannatus on pudonnut, Pekkarinen ilmoitti.

– Gallupin mukaan ihmiset eivät pidä siitä, että poliitikko on liian herkkänahkainen.

Hän jatkoi tiedustelemalla Aholta, oliko tämä koskaan harrastanut itseironiaa.

– Ihmiset tykkää, jos poliitikot tekee pilkkaa omista vioistaan, Kääriäinen säesti.

– Mutta kun minussa ei ole mitään vikaa, Aho hämmästeli.

Pekkarinen ja Kääriäinen remahtivat nauramaan katsojayleisön saattelemana.

2000-luvun alun Suomessa ensimmäisenä naisena presidentiksi oli valittu Tarja Halonen. Pääministerin paikkaa oli pitänyt pitkään Paavo Lipponen, valtiovarainministerinä kukkaron nyöreistä piti kiinni Sauli Niinistö (kok) ja ulkoministerinä valtiovierailuja teki Erkki Tuomioja.

Itse Valtiaat poimi jokaisesta piirteitä.

Se irvaili Haloselle, joka piti hallitusta ruodussa ja toimi kaikkien äitihahmona. Lipponen oli äreä ja pelottava hahmo, jolla ei ollut ystäviä. Niinistöllä oli tiukka talouskuri, mutta samalla sarja teki hänestä naistenmiehen, joka taipui naisten käskytettäväksi. Tuomiojasta sarja teki nuoruuden aatteita haikailevan oppineen, joka kuittaili ylimielisesti Lipposelle jatkuvalla syötöllä.

Tuolloin Suomessa elettiin murroksen aikaa. Takana oli sukupolvikokemukseksi muodostunut 1990-luvun lama ja Suomen EU-jäsenyys. Vuonna 2000 voimaan astui uusi perustuslaki ja omasta markasta siirryttiin euroon vuonna 2002.

Nämä kaikki olivat asioita, joihin Itse Valtiaiden täytyi tarttua. Aika kaipasi naurua.

Kuulostaako tutulta?

2020-luvun Suomessa presidenttinä toimii Sauli Niinistö, pääministerinä Sanna Marin (sd), valtiovarainministerinä Matti Vanhanen (kesk) ja ulkoministerinä Pekka Haavisto (vihr).

Suomi käy parhaillaan läpi seuraavaa sukupolvikokemusta, maailmanlaajuista koronakriisiä. Uusi talouskriisi väijyy kulman takana ja lakipykälöitä on venytetty, jotta on saatu läpi uusia poikkeuslakeja. Iso-Britannia on eronnut EU:sta.

Aika kaipaa naurua nyt kipeämmin kuin koskaan, sillä elämme jälleen murroksessa.

Sauli Niinistö ei enää ole kiukkua herättänyt valtiovarainministeri, vaan koko kansan rakastama presidentti. Valtion päänä ei ole enää nainen, mutta pääministeri Sanna Marinin rooli ei ole tästä kovin kaukana.

Jos nykyhallituksesta tehtäisiin uudestaan Itse Valtiaat, tulisiko Marinin hokemaksi ”Nyt ei ole aika”? Irvailisiko Itse Valtiaat Haaviston Al-hol-gatelle? Tehtäisiinkö presidentistä uusi kansakunnan hoivaaja?

Satiiri on haastava laji, sillä hyvän maun ja mauttomuuden raja on häilyvä.

Siinä missä 1990-luvulla pilkattiin silloisen presidentin Martti Ahtisaaren kävelyä ja painoa, ei vastaava tulisi nykypäivänä kysymykseenkään. Ja hyvä niin.

Yhdysvalloissa taitavan poliittisen satiirin on katsottu jopa parantavan kriittistä medianlukutaitoa ja ohjaavan katsojia etsimään lisää tietoa käsitellyistä asioista, Helsingin yliopiston viestinnän tutkija Joonas Koivukoski arvioi Vihreälle langalle syyskuussa 2017.

Satiiri pyrkii saamaan yhteiskunnallisen muutoksen aikaiseksi – se vain tekee sen provosoimalla.

Moni voikin varmasti olla yhtä mieltä siitä, että muutosta aikamme nimenomaan tarvitsee.

Harva kuitenkaan uskaltaa tänä päivänä tarttua kynään ja käsikirjoittaa hahmot, jotka naureskelevat poliitikoille ja aiheuttavat pahennusta. Yhtenä syynä saattaa olla armoton ja osittain julma sosiaalinen media, vaikka vallan asetelma onkin säilynyt ennallaan.

Kritiikkiä tulee kaikista suunnista ja satiirin luojalla täytyy olla paitsi paksu nahka, myös perustavanlaatuinen tietämys yhteiskunnasta ja satiirin kohteista.

Suomessa on kautta aikojen haluttu naureskella poliitikkojen ja isojen pomojen kommelluksille. Se on ollut tarpeellista.

Asiantuntijat selvittivät myös Helsingin Sanomille, että kriisitilanteissa on Suomessa ollut lupa pöhköilylle, vaikka toisen kustannuksella.

Huumori ja itseironia tuo politiikan ajoittain lähemmäs kansaa. Huumori osoittaa, että me kaikki olemme vain ihmisiä, jotka mokaavat ja ovat epätäydellisiä.

Nyt olisikin taas aika tarjota leipää ja sirkushuveja koko kansalle.