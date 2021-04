Kuvat: Täällä Niko Ranta-aho kärsii tuomiotaan

11 vuoden tuomion saanut Niko Ranta-aho on ollut tutkintavankeudessa Jokelan vankilassa. Hänet passitetaan seuraavaksi Vantaan vankilaan.

Torstaina Helsingin käräjäoikeudessa julkaistiin tuomiot liittyen niin sanottuun Katiska-vyyhtiin. Yksi huumerikosvyyhdin päätekijöistä on Niko Ranta-aho, joka tuomittiin 11 vuoden vankeuteen.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Ranta-aho on odottanut tuomiotaan tutkintavankeudessa viimeksi Jokelan vankilassa. Ranta-aho passitetaan seuraavaksi Vantaan vankilaan.

Vaikka passituspaikka on selvillä, se ei tarkoita, että Ranta-aho istuisi koko tuomionsa kyseisessä vankilassa. Vankeja voidaan siirtää paikasta toiseen muun muassa turvallisuussyiden tai muiden henkilökohtaisten syiden takia.

Sekä Jokelan että Vantaan vankila ovat pääsääntöisesti tutkintavankiloita.

Varsinaisia vankeusrangaistuksia suoritetaan muissa suljetuissa vankiloissa. Etelä-Suomessa tällaisia ovat Riihimäen vankila ja Helsingin vankila, jonne toinen Katiska-vyyhdin päätekijä Janne Tranberg on passitettu.

Niko Ranta-aho saapumassa käräjäoikeuteen kesäkuussa.­

Tuusulan kunnan alueella Jokelassa, junaradan vieressä sijaitseva vankila on 84-paikkainen suljettu laitos. Jokelan vankilaan kuuluu suljetun osaston lisäksi 40-paikkainen avovankilaosasto muurin ulkopuolella.

Täällä suljetun laitoksen puolella Niko Ranta-aho istui tutkintavankeudessa ennen käräjäoikeuden tuomiota.

Jokelan vankila sijaitsee radan varressa Tuusulassa.­

Jokelan vankila sijaitsee aivan radan vieressä.­

– Lähtökohtaisesti meillä on ainoastaan tutkintavankeja, ja äärimmäisen pieni määrä oman turvallisuutensa vuoksi meille sijoitettuja rangaistusvankeja, Jokelan vankilan apulaisjohtaja Danila Gangnuss kertoo.

Jokelassa on myös paljon hovioikeuden päätöstä odottavia vankeja. Odotusaika voi olla kuukausia.

Jokelan vankilan sisätiloja.­

Jokelassa on myös pakkokeinolaeilla eristettyjä tutkintavankeja, jotka eivät voi olla yhteydessä vankilan ulkopuolelle eivätkä olla toisten vankien kanssa.

Tutkintavangeilla ei ole lainvoimaista tuomiota.

– Tilanne vangeilla on varsin epävarma. Suljetun puolen vangit eivät tiedä, miten heille käy. Voi olla tulossa vuosien tuomio, tai sitten henkilö voi vapautua varsin pian.

Pakkokeinolaeilla eristetyt vangit asuvat yksin, mutta muissa selleissä saattaa olla myös kaksi asukasta.

Sellissä on sänky, pieni pöytä, tuoli, lipasto sekä televisio ja dvd-soitin. Selliin kuuluu myös suihku ja wc.

Gangnuss kertoo, että tutkintavangeille pyritään tarjoamaan mahdollisimman paljon toimintaa. Vangeilla ei ole velvollisuutta osallistua mihinkään, koska lainvoimaista tuomiota ei ole.

– Meidän ajatus kuitenkin on, että tämä tutkintavankeusaika voitaisiin käyttää niin sanotusti hyödyksi. Keinoja on monenlaisia. Pyrimme työllistämään vankeja, ja kuntouttavaa toimintaa on jonkin verran. Lisäksi on opiskelumahdollisuuksia.

Työtoiminnassa vangit tekevät erilaisia pakkaus- ja kokoonpanotöitä sekä vaatehuoltoa. Jokelan vankilassa järjestetään kuntouttavaa toimintaa päihteiden ongelmakäyttäjille ja väkivaltaa käyttäneille.

Jokelan vankilan aita.­

Myös pakkokeinolaeilla eristetyille vangeille pyritään järjestämään jonkinlaista toimintaa.

– Mielekäs tekeminen on tärkeää psyykkisen kunnossa pysymisen kannalta. Kaikki tehdään tietenkin turvallisuus huomioon ottaen.

Tosin koronaepidemia on rajoittanut eri toimintamahdollisuuksia.

– Tämä aika on ollut raskasta vangeille.

Jokelan vankilan ulkoilualue muurien sisällä.­

Vankien arkirutiinit pyritään rakentamaan samanlaiseksi kuin tavallisen työssä käyvän henkilön päivä on.

Herätys on aikaisin aamulla. Sen jälkeen syödään aamupalaa. Sitten mennään muutamaksi tunniksi töihin. Päivällisen jälkeen mennään ulos, ja sitten uudestaan töihin, jotka loppuvat iltapäivällä puoli neljän aikaan.

Sen jälkeen syödään, minkä jälkeen jää noin tunti aikaa hoitaa arjen rutiineja, kuten puhelinsoittoja tai pyykinpesua.

Sen jälkeen on vapaa-ajan toimintoja, kuten liikuntaa ja punttisalia. Noin kahdeksan aikaan kaikki osastot menevät kiinni.

Vantaan vankilaa ympäröivä muuri.­

Vantaan vankila on profiloinut toimintansa erityisesti tutkintavankien muutosmotivaation herättämiseen, päihteidenkäytön vähentämiseen sekä vankeuteen valmentamiseen.

Siellä on 31-paikkainen työosasto. 6-paikkaisen päihdekuntoutuksen motivointiosaston toiminta on keskeytetty vankilan karanteeniosaston ja nuorten vankien osastotoiminnan vuoksi. Vankila keskittyy päihdekuntoutuksen motivointiin yksilötyöllä.

Vantaan vankilanjohtaja Tommi Saarinen kertoo, että kuten Jokelaan, myös Vantaalle sijoitetaan pääsääntöisesti tutkintavankeja.

– Ollaan esitutkintavankila, eli turvataan yhteydenpitorajoitukset ja alioikeuden päätös, ja pyritään sen jälkeen siirtämään hyvin nopeasti vankeja sellaisiin olosuhteisiin, jossa pystytään sijoittamaan paremmin toimintaan, Saarinen sanoo.

Vantaan vankilan verstas.­

Saarinen kertoo, että Vantaalla heillä on kaksi päätehtävää, kun vanki otetaan sisään.

– Toisaalta valmennetaan vankia tulevaan vankeuteen. Toisaalta taas varaudutaan myös hyvin nopeaan vapautumiseen, Saarinen sanoo.

– Tulovaiheessa selvitetään keskeneräiset asiat. Sen jälkeen pyritään meidän jokaiseen vankilaan tehtyjen palvelukarttojen avulla antamaan osviittaa siitä, mitä eri vankiloissa on tarjolla.

Vantaan vankilan perhetapaamishuone.­

Saarinen kertoo, että tutkintavankeuden alkuvaihe on raadollinen.

– Alkuvaiheessa on paljon selvittelyä. Pyrimme viranomaisten kanssa saada siviilissä heitteille jääneet asiat hoidettua siihen kuntoon, että vanki pystyy keskittymään tulevaan oikeudenkäyntiin ja omaan puolustukseen.

Vantaan vankilan tapaamishuone.­

Vantaan vankilan portti.­

Vantaan vankilan eristysselli.­

Vankien sijoittamisesta rangaistuslaitoksiin tehdään päätös vankeuslain periaatteiden mukaan. Jokaisesta vangista laaditaan riski- ja tarvearvio Rikosseuraamuslaitoksen toimesta.

Lain mukaan vankilaan sijoitettaessa on otettava huomioon vangin kotipaikka, yhteyksien säilyminen lähiomaisiin tai muihin läheisiin.

Muita sijoittamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli ja terveydentila sekä vangin aikaisempi rikollisuus ja vangin oma toivomus.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen johtaja Annamari Räisänen kertoo, että Etelä-Suomen neljästä suljetusta vankilasta Jokelan ja Vantaan vankilat ovat pääasiassa tutkintavangeille, myös tuomion muutoksenhakuvaiheessa oleville.

– Kun on tuomittu vankeusrangaistukseen, meillä aina tehdään rangaistusajan suunnitelma. Se perustuu, varsinkin jos on pidempi rangaistus kyseessä, huolelliseen arviointiin, että mitkä tämän henkilön tarpeet ovat, Räisänen kertoo.

– Siinä arvioidaan myös valvonnan tarvetta ja suhdetta muihin samassa jutussa tuomittuihin tai muihin vankilassa oleviin henkilöihin. Siinä arvioidaan yksilölliset kuntoutustarpeet ja kontrollin tarpeet. Näiden ja laitosturvallisuuden näkökulmasta tehdään se sijoituspäätös.

Rikosseuraamuslaitoksen strategia on pitkissä tuomioissa ohjata asteittain suljetummista laitoksista kohti avoimempia laitoksia. Koevapauden kautta vapaudutaan.

– On tilastollista näyttöä siitä, että mitä vapaammista olosuhteista vapaudutaan, sitä harvemmin palaa uusintarikollisena takaisin, kertoo Vantaan vankilanjohtaja Saarinen.

– Kaikkien vankiloiden tehtävänä on pyrkiä vaikuttamaan ihmiseen niin, että hän pystyy sopeutumaan yhteiskuntaan takaisin.