Tilasto julki: Näille paikkakunnille Loton päävoitto on osunut useimmin – katso miten onni on suosinut sinun kuntaasi

IS listasi kaikki Veikkauksen Loton vuosien 1971–2021 päävoitot kunnittain.

Suomalaisten haave lottovoitosta elää vahvana. Lauantai-illan arvonnan ja numeroiden tarkistuksen jännityshetki on ollut monissa kodeissa rutiini jo vuosikymmeniä. Joillakin on ollut sama rivi vuosia, ehkä jopa koko Loton 50-vuotisen historian ajan. Heillä rivin tarkistamiseen ole tarvetta, koska omat numerot muistaa ulkoa.

Mutta mitkä kunnat ovat olleet onnekkaampia kuin toiset? Mihin on osunut Loton päävoitto useimmin, tai missä kunnassa päävoittorahat ovat olleet suurimmat?

Katso jutun lopusta kuntalista, jossa kaikki kunnat ja niihin osuneet päävoitot.

IS selvitti asiaa Veikkauksen tilastoista. Niissä ovat mukana kaikki vuosien 1971–2021 päävoitot. Markka-ajan voitot on muunnettu euroiksi.

Täällä on pelattu eniten jättipotteja

Helsinki 424 Tampere 148 Turku 123 Vantaa 104 Espoo 95

Suomalaisen Loton päävoiton on voittanut vuosikymmenten aikana jo yli 3 500 ihmistä.

Voittopaikkakunta määräytyy myyntipaikan osoitteen mukaan, jos kuponki on jätetty fyysisesti. Nettipelien kohdalla tilastossa on puolestaan pelaajan asuinkunta. Porukkaosuudet lasketaan tilastossa omiksi voitoikseen.

Tänne on osunut suhteessa useimmin

Taulukossa kunnan nimi ja voittajien lukumäärä/1 000 as.

Lumijoki 5,45 (11 voittajaa) Kustavi 4,21 (4) Ranua 3,17 (12) Pielavesi 2,51 (11) Kolari 2,34 (9) Kristiinankaupunki 2,31 (15) Kuhmoinen 2,27 (5) Paltamo 2,14 (7) Pelkosenniemi 2,13 (2) Padasjoki 2,07 (6)

Lumijoen voittajien suuri määrä johtuu käytännössä yhdestä päävoitto-osumasta vuonna 2010, joka oli jaettu 10 osaan.

Vaikka uusia pelejä ja suurempia jättipotteja on tullut vanhan Loton rinnalle, se on Suomessa pitänyt pintansa Veikkauksen suosituimpana pelinä. Lottoa on voinut pelata Suomessa vuodesta 1970 saakka. Ensimmäinen arvonta tosin oli vasta 1971 tammikuussa.

Tänne jättipotit ovat tuoneet eniten rahaa

Ruokolahti 4 405,85 euroa / asukas Utsjoki 4 125,41 Kaustinen 4 018,35 Ristijärvi 3 144,65 Kustavi 2 306,02 Tuusniemi 2 046,60 Enontekiö 1 799,91 Isojoki 1 697,05 Kangasniemi 1 638,72 Vesilahti 1 620,46

Viimeisen 10 vuoden aikana osuneet isot voitot selittävät monta sijoitusta tällä listalla.

Ruokolahden kolmen vuoden takainen jättipotti oli suuri paikallinen puheenaihe.­

Voittoja on osunut vuosikymmenten kuluessa suurimpaan osaan Suomen kuntia. Nykyisistä 310 kunnasta 41:ssa ei ole koskaan pelattu Loton päävoittoa. Niistä suurin osa on alle 2 000 asukkaan pikkupaikkakuntia. Suurin kunta, johon ei ole päävoittoa kertaakaan napsahtanut, on Rusko.

Suurimmat kunnat, joihin Loton päävoittoa ei ole vielä tullut

Rusko (6 327 asukasta) Jomala (5 233) Pyhtää (5 140) Askola (4 943) Nousiainen (4 715)

Loton päävoitto osui viimeksi tammikuun 30. päivä, jolloin päävoittona jaettiin 10 miljoonaa euroa. Uutta päävoittoa on siis odoteltu jo yhdeksän viikkoa.

Viimeksi näin kauan Loton päävoittoa odoteltiin yli vuosi sitten talvella, kun lottokansa sai odottaa marraskuun puolivälistä aina helmikuulle asti, ennen kuin yksi pelaaja onnistui seitsemän pallon arvaamisessa. Tuolloin 1.2.2020 arvonnassa jaettiin 15,6 miljoonan euron voitto.

Nyt potti on yhdeksän viikon aikana kasvanut vieläkin suuremmaksi, 15,7 miljoonaan euroon. Se olisi siis yhdelle pelaajalle tupsahtaessaan kaikkien aikojen suurin lottovoitto.

Loton arvonlähetys näytettiin Ylellä vuodesta 1971 lähtien. Kuva 1970-luvulta. Vuonna 2013 esityskanavaksi vaihtui MTV3.­

Lotto- ja veikkauskuponkien täyttöä vuodelta 1982.­

Lotto on edelleen Veikkauksen syömähammas

Lotto tekee edelleen suuren siivun Veikkauksen tuloksesta. Viime vuonna Veikkauksen tilikauden tulos oli koronapandemiasta huolimatta plussalla yli 680 miljoonaa euroa. Laskua oli edellisvuoteen lähes kolmannes.

Loton suosio jatkuu kuitenkin vahvana. Se on edelleen Veikkauksen suosituin yksittäinen peli. Sen pelikate oli viime vuonna 173 miljoonaa. Veikkaus ei erittele yksittäisen pelin osuutta tuloksesta, mutta Loton osuus Veikkauksen kokonaispelikatteesta oli noin 14 prosenttia. Kaikkien onnenpelien osuus Veikkauksen pelitoiminnan tuotosta oli vuoden lopussa lähes puolet.

Lotto ja tämän viikon kaltaiset ennätyspotista unelmaa tarjoavat lottokierrokset ovat Veikkauksen taloudelle tärkeitä. Loton pelikate laski viime vuonna 15,7 prosenttia. Lasku johtui Veikkauksen mukaan juuri pienemmästä määrästä ennätyspottikierroksia. Vuoden 2020 aikana ennätyspotti oli mahdollista voittaa kahdella kierroksella, kun vuotta aikaisemmin niitä oli kuudella kierroksella.

Koronaepidemia vaikutti Veikkauksen muuhun liiketoimintaan merkittävästi viime vuonna. Laskuun vaikutti erityisesti peliautomaattien sulkeminen koronaepidemian vuoksi kokonaan tai osittain yhteensä noin viiden kuukauden ajaksi. Muulloinkin vain osa automaateista oli auki, turvavälien vuoksi. Veikkaus myös vähensi viime vuoden aikana hajasijoitettujen peliautomaattien kokonaismäärää 40 prosentilla. Siksi fyysisten peliautomaattien pelikate laski viime vuonna alle puoleen, mutta oli silti 299 miljoonaa.