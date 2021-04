Huomasitko kirjan VTV:stä sivuun pistetyn Tytti Yli-Viikarin kädessä? Tällainen on Mielen tyyneys -teos

Suomalaisten tietoisuuteen ponnahti torstaina Valtion tarkastusvirastokohun yhteydessä vanha kreikkalainen filosofi.

Eduskunnan kansliatoimikunnan kuultavaksi asteli Valtion tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari. Hän kantoi mukanaan Plutarkhoksen kirjaa Mielen tyyneydestä.

Yli-Viikarin teosta ei voinut olla huomaamatta. Sosiaalisessa mediassa keskusteltiin muun muassa siitä, millaisen kirjan kanssa itse kukakin menisi oman esimiehensä nuhdeltavaksi.

Plutarkhoksen kirja Mielen tyyneydestä.­

Kirja ilmestyi suomennettuna vuosi sitten.

Kirjaa arvioi vuosi sitten blogissaan pitkän linjan politiikan toimittaja Jorma Melleri.

– Kirjassa on opastusta, miten käyttäytyä kriisitilanteessa. Varmaan kuten tällaisissakin tapauksissa, Melleri sanoo IS:lle.

Plutarkhos on kaksi tuhatta vuotta sitten vaikuttanut kreikkalainen filosofi. Hän opiskeli Ateenassa ja vieraili myös Roomassa, missä hän piti luentoja.

Mielen tyyneydestä -kirja sisältää neljä kirjoitusta. Se kertoo mielen tyyneydestä, vihan hallinnasta, turhasta uteliaisuudesta. Yksi osa on lohdutukseksi puolisolle.

Melleri kirjoittaa blogissaan Plutarkhoksen pohdinnasta. Filosofi miettii, miten ihminen voi vahvistaa euthymiaa eli tyyneyttä, ja miten hän kukistaa thynoksen eli kiukun purskahtelut.

Kirja ilmestyi pari tuhatta vuotta sitten.

– Kirjassa on ideana, että samanlaiset asiat ja ongelmat ovat tänäkin päivänä kuin oli silloin kaksi tuhatta vuotta sitten, some- ja nettiraivoksi sitä nyt kai voi kutsua, Melleri kuvaa.

Uutiskuvien perusteella Yli-Viikari selvästi haluaa ihmisten näkevän kirjan hänen kädessään.

Melleri pohtii, miksi Yli-Viikari on halunnut tuoda näkyvästi kirjan esille.

– Jotain hän haluaa esittää. Hän on ehkä halunnut esittää, että hän pysyy tyynenä tällaisissa myrskyissä, ja että hän lukee vanhoja opetuksia.

Kirjan on suomentanut Juhana Torkki, joka on kirjoittanut teokseen esipuheen. Torkki on koulutukseltaan teologian tohtori.

Torkki päivittelee kirjan esipuheessa, miten Suomessa raivo-loppuiset yhdyssanat leviävät kuin virukset. Aina on ollut raivohulluja, jotka ovat saaneet raivokohtauksia. Nyt elämme uutta, entistä raivokkaampaa aikaa.

Melleri kirjoittaa blogissaan, miten vihaisille ihmisille Plutarkhoksella on hyviä neuvoja: ”Ensimmäinen keino kukistaa tyrannin kaltainen vihantunne on se, ettei suostu ja tottele, kun se käskee karjumaan, näyttämään hirmuiselta ja lyömään rintaansa, vaan pysyy rauhallisena eikä pahenna tunnetta, kuten ei sairauttakaan, remuamalla ja huutamalla.”

Plutarkhos kirjoittaa yksinkertaisen reseptin, mitä tehdä, kun pinna on kireällä. Filosofin mukaan levollinen pohdinta ja itsensä hillitseminen auttavat asiaa.

– Monelle vihaiselle nettikirjoittajalle tekisi hyvää Aku Ankasta tuttu keino, joka tunnettiin jo antiikin aikana. Vihan iskiessä höyrypäätä viilennettiin kaatamalla vesilasi päähän, Melleri kirjoittaa.

