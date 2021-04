THL julkaisi uusia tietoja koronasta lapsilla ja nuorilla – jopa joka kolmas tartunta oireeton

Epidemiologisten tutkimusten mukaan lapset eivät tartuta virusta edelleen yhtä usein kuin aikuiset. Myös riski sairastua vakavasti on alhainen.

Lasten rooli koronavirusepidemian kokonaiskuvassa on nykytiedon perusteella aikuisia pienempi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan.

THL:n mukaan epidemiologisten tutkimusten havainnot tukevat johdonmukaisesti sitä, etteivät lapset tartuta virusta edelleen yhtä usein kuin aikuiset ja että lasten riski sairastua vakavaan tautiin on alhainen.

Asiasta puhui tarkemmin THL:n ylilääkäri Otto Helve torstaiaamun tiedotustilaisuudessa.

Hän kertoi, että lokakuussa 2020 näytti siltä, että 10–19-vuotiaiden koronailmaantuvuus alkoi nousta selvästi. Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että ilmaantuvuus oli lisääntynyt voimakkaasti ikäryhmän vanhemmilla, ei niinkään nuoremmilla.

THL:n mukaan alle 12-vuotiailla ilmaantuvuus pysyi matalana aina tammikuuhun 2021 saakka, jonka jälkeen myös nuorimmissa ikäryhmissä nähtiin voimakas ilmaantuvuuden nousu.

– Lasten tapausilmaantuvuuden nousu noudatti työikäisen väestön ilmaantuvuuden nousua. Huomionarvoista on, että myös alle vuoden ikäisten lasten tartunnat lisääntyivät selvästi. Tässä ikäryhmässä tartunnanlähteenä on lähes poikkeuksetta oma perhe, Helve kertoi.

Helve kertoi myös lapsilla ilmenneistä koronan vakavista tautimuodoista. Suurin osa lapsista sairastaa koronan lievänä, mutta imeväisillä ja esimerkiksi immuunipuolustusta heikentäviä perussairauksia sairastavilla lapsilla on todettu vaikeaoireisia infektioita.

– Lisäksi koronavirusinfektioon on kuvattu liittyvän Kawasakin taudin kaltainen hyperinflammatorinen oireyhtymä, THL:n tiedotteessa sanotaan.

– Oireyhtymään liittyy kuume, tulehdukseen viittaavat laboratoriolöydökset ja yhden tai useamman elinjärjestelmän vakava, sairaalahoitoon johtava tauti lapsella tai nuorella, jolla on aiemmin todettu tai epäilty covid-19-infektio, ja jonka oireille ei ole muuta selittävää syytä.

Oireyhtymään sairastuneista lapsista ja nuorista on raportoitu eri puolilta maailmaa. THL:n mukaan Yhdysvalloissa oli maaliskuun 2021 loppuun mennessä tunnistettu runsaat 3 000 tapausta, joista 36 oli kuollut.

THL:n mukaan Suomessa on todettu hyvin vähän lapsipotilaita, jotka tarvitsevat koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoitoa.

THL kertoi myös, että lasten ja nuorten riski saada tartunta vaikuttaa olevan pieni sekä varhaiskasvatuksessa että kouluympäristössä.

– Suurin osa 10–19-vuotiaiden tartunnoista tulee kotoa tai muista sosiaalisista kontakteista, tiedotteessa sanotaan.

THL:n mukaan koulusta tai varhaiskasvatuksesta on peräisin alle viidennes lasten tartunnoista. Näin oli myös alkuvuoden 2021 aikana, kun valtaosa pääkaupunkiseudulla todetuista tartunnoista oli virusmuunnosten aiheuttamia. THL:n kouluseuranta-aineistosta suurin osa on peräisin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta.

– Jatkotartuntoja on todettu yhteensä 1–2 %:lla kaikista altistuneista.

Runsaan testaamisen seurauksena on löydetty aiempaa enemmän oireettomia tapauksia.

– Helsingin kaupungin tartunnanjäljitysaineistoon perustuen jopa joka kolmas alle 12-vuotias tapaus on ollut testattaessa oireeton ja noin kaksi kolmasosaa lasten tartunnoista on saatu kotoa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen totesi torstain tiedotustilaisuudessa, että eniten tartuntoja todetaan edelleen 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

– Tässäkin on tapahtunut huomattavaa laskua. Voisi ajatella tämän johtuvan siitä, että ravitsemusliikkeet ovat olleet suljettuna, tai niiden aukioloja on voimakkaasti rajoitettu. Voi myös olla, että yksityisiä kokoontumisia ja yksityisiä juhlia on vietetty vähemmän.