Näistä tapahtumista Sofia Belórf tuomittiin

Sofia Belórf sai Katiska-jutussa ehdollista vankeutta huumausainerikoksesta ja rahanpesusta.

Fitnessmalli ja sosiaalisen median vaikuttaja Sofia Belórf syyllistyi Katiska-huumevyyhdissä Helsingin käräjäoikeuden mukaan huumausainerikokseen ja rahanpesuun.

Toinen rahanpesusyyte hylättiin.

Huumerikostuomio liittyy juhlimiseen Turun Ruisrockissa heinäkuussa 2019. Belórfin silloinen seurustelukumppani Niko Ranta-aho oli vuokrannut Ruisrock-seurueelleen bilekämpän Turusta.

Seurueessa olivat Ranta-aho, Belórf, Helvetin enkeleiden Jarkko Laakso, Henri ”Henkka” Raivonen ja eräs Belórfin ystävätär.

Heistä Ranta-aho tuomittiin Katiska-liigan toisena päätekijänä 11 vuoden vankeuteen. Raivonen sai kuusi vuotta vankeutta avunannosta törkeään huumausainerikokseen ja huumausainerikoksesta.

Laakson syytteet hylättiin kokonaan. Belórfin ystävätär ei ollut edes syytteessä. Jostakin syystä häntä ei kuultu oikeudessa edes todistajana.

Käräjäoikeus katsoi todistetuksi, että Belórf käytti itse Turussa kaksi annosta kokaiinia ja luovutti noin gramman kokaiinia toiselle henkilölle.

Todistelu kertyi poliisin tilakuuntelussa. Poliisi kuunteli salaa bilekämppää sinne piilotetuilla mikrofoneilla.

Ennen festivaalialueelle lähtemistä Belórf ei nauhojen perusteella kokaiinia, eikä hän vienyt ainetta alueelle teepusseissa kuten epäiltiin. Kun seurue yöllä palasi kämpälle, meininki oli toisenlaista.

Ranta-aho puhui hyvästä yömyssystä, johon Belórf sanoi ”ihan loistava”. Belórf jatkoi, että ”tos on sulle” ja taustalta kuului käräjäoikeuden mukaan nuuskaamisen ääniä.

Belórf kertoi nauhalla ”rakentavansa näin nämä jäämät”.

– Tiiätsä ku täshän ei oo niiku mitään ni se on just hyvä, Belórf sanoi.

Ystävätär kertoi, että toi on sun. Belórf vastasi, että jämät.

– Belórf on sanonut ”voitsä niko laittaa tohon”, Ranta-aho on todennut ”voin” ja Belorf on pyytänyt ”setelii tai”, käräjäoikeus kirjoittaa tuomion perusteluissa.

Keskustelu jatkui. Jossain vaiheessa Belórf sanoi, että hän ottaa pienet vielä, ja ystävätär, ettei hän kyllä enää.

– Sit ku ottaa sellasii näin pienii ni sit saa viidekstoist minuutiks ilon, Belórf sanoi.

Belórf totesi oikeuden mukaan myös, että jos hän ottaa enemmän, niin ei nuku kuuteen tuntiin.

Käräjäoikeuden mukaan nauhalta ilmenee myös, että Belórf luovuttaa kokaiinipussukan jollekulle. Belórf itse kertoi ottaneensa pussin pois Ranta-aholta, jotta tämä ei käyttäisi sitä.

Pariskunnan matkalaukussa olleet rahat.­

Rahanpesusta tullut tuomio liittyy Ranta-ahon ja Belórfin matkaan Suomesta Espanjaan 18. maaliskuuta 2019. Heidän matkalaukussaan oli nippu käteistä, jonka määrä oli käräjäoikeuden mukaan vähintään 8 000 euroa ja joka oli hankittu rikollisin keinoin.

Belórf kiisti tienneensä rahoista, jotka Ranta-aho oli laittanut matkalaukkuun. Rahat oli käräjäoikeuden mukaan haettu Malmin hautausmaalta ennen lentokentälle menoa. Tulli tarkisti laukun poliisin pyynnöstä ja rahat kuvattiin.

Käräjäoikeuden mukaan Belórfin ei näytetty itse kätkeneen rahoja laukkuun, mutta hän tiesi niistä.

– Tapahtumasarja, johon Belorf on osallistunut, muodostaa kuitenkin yhdessä muun näytön kanssa kokonaisuutena varsin vahvan näytön siitä, että hän on ollut tietoinen hautausmaalta haetuista rahoista ja niiden olevan peräisin Niko Ranta-ahon törkeästä huumausainerikoksesta, käräjäoikeus perustelee.

Poliisi kuvasi Helsinki-Vantaan lentoasemalla salaa Sofia Belórfin (matkalaukun kanssa) ja Niko Ranta-ahon (lähtöselvitysautomaatilla).­

Toinen syyte rahanpesusta koski Rolex-kelloa, jonka Belórf sai Ranta-aholta joululahjaksi 2018. Tämä syyte hylättiin.

Kello ei ollut oikeuden mukaan niin arvokas, etteikö tunnetusti varakkaasta perheestä ollut Ranta-aho olisi voinut antaa sitä lahjaksi. Pariskunta oli seurustellut vasta muutaman kuukauden. Ranta-aholla saattoi olla myös laillisia varoja, joilla ostaa kultakello.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole Belórfin eikä kenenkään muunkaan syytetyn osalta vielä lainvoimainen. Siitä voi valittaa hovioikeuteen.