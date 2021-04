Sofia Belórf sai ehdollista vankeutta – otti tuomion vastaan Espanjassa

Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion Katiska-vyyhdissä.

Fitnessmalli ja sosiaalisen median vaikuttaja Sofia Belórf tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 80 päivän ehdolliseen vankeuteen huumausainerikoksesta ja rahanpesusta. Toinen rahanpesua koskenut syyte hylättiin.

Belórf otti käräjäoikeuden ratkaisun vastaan Espanjassa, jonne hän matkusti muutama päivä sitten. Belórf on viettänyt Espanjassa 31-vuotissyntymäpäiviään. Espanjassa on tarkoitus kuvata myös Belórfista kertovaa tv-sarjaa.

Belórf oli Katiska-oikeudenkäynnissä kaikki häntä vastaan nostetut syytteet. Syyttäjät vaativat hänelle rangaistusta huumausainerikoksesta ja kahdesta rahanpesusta.

Syyttäjät katsoivat Belórfin ottaneen jutun pääsyytetyltä, silloiselta kumppaniltaan Niko Ranta-aholta vastaan pussukan kokaiinia Turun Ruisrockissa heinäkuussa 2019 ja luovuttaneen sen eteenpäin. Lisäksi hän olisi käyttänyt kokaiinia itse.

Belórf kiisti syytteen ja sanoi ottaneensa pussukan vain estääkseen Ranta-ahoa käyttämästä sitä. Ranta-aho on itse kertonut käyttäneensä kokaiinia koko festivaaliviikonlopun.

Rahanpesusyytteet liittyvät Ranta-ahon joululahjaksi Belórfille antamaan Rolexiin ja 8 000–10 000 euron käteisnippuun pariskunnan matkalaukussa, kun he matkustivat Espanjaan maaliskuussa 2019. Syyttäjien mielestä kyse oli rikollisesti hankittujen rahojen alkuperän naamioimisesta ja piilottelusta, mutta kelloa koskeneen syytteen käräjäoikeus hylkäsi.

Belórfin mukaan hän ei tiennyt yhteisessä matkalaukussa olleista rahoista. Kellon hän sai lahjaksi varakkaaksi tiedetyltä miesystävältään, eikä hän osannut mitenkään epäillä sen alkuperää.

Suomen kaikkien aikojen suurimpiin huumejuttuihin kuuluvassa Katiska-kokonaisuudessa Belórfin rooli on hyvin pieni. Hän on kuitenkin hyvin tunnettu julkisuuden henkilö, jolla on esimerkiksi Instagramissa yli 96 000 seuraajaa.

