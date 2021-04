Tämä hallituksen exit-strategiasta tiedetään nyt – Suomea lähdetään avaamaan asteittain

Ensimmäisiä askeleita rajoitusten purkamiseksi on luopua valmiuslaista sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvista rajoituksista.

Hallitus neuvotteli keskiviikkona Säätytalolla siitä, missä järjestyksessä koronarajoituksia voitaisiin lähteä purkamaan tulevien kuukausien aikana.

Pääministeri Sanna Marin kertoi Twitterissä myöhään keskiviikkoiltana, että hallitus esittelee strategiaansa kaikille eduskuntapuolueille tänään torstaina. Lisäksi strategiaa esitellään työmarkkinajärjestöille sekä kuntatoimijoille ja aineisto avataan viikon mittaiselle kommenttikierrokselle perjantaina.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan niin sanotun exit-strategian tavoitteena on lopettaa poikkeusolot huhtikuussa sekä kevään ja kesän aikana purkaa rajoituksia asteittain. Strategian mukaan rajoituksista luovuttaisiin niin, että epidemiatilanne pystytään pitämään samalla hallinnassa.

Pääministeri Marin sanoi aiemmin Säätytalon portailla olevansa varovaisen optimistinen ja piti mahdollisena jopa sitä, että juhannusta voitaisiin viettää tulevana kesänä jo melko normaalisti.

Todennäköistä on, että useat rajoitukset ovat edelleen voimassa läpi kesän. Hallitus on varautunut myös muuttamaan aikataulua, mikäli epidemiatilanne ei vastaa ennakoitua.

Jo ennen neuvotteluja oli tiedossa, että strategiaan on tulossa raja-arvot, joiden perusteella rajoituksia voidaan alkaa purkaa.

– Avaamisen suunnitelman pitää perustua siihen, että meillä on riittävän monta viikkoa laskeva tautimäärä, riittävän vähän tapauksia per kaksi viikkoa. Tällaisia mittareita on pakko rakentaa, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi Säätytalon edessä ennen neuvottelujen alkua.

Tämä hallituksen exit-strategiasta tiedetään nyt

Huhtikuu

Ensimmäinen askel rajoitusten purkamiselle on luopua valmiuslaista. Ravintoloiden täyssulku puretaan todennäköisesti 18. huhtikuuta, mutta ravintoloiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä tullaan tämänkin jälkeen säätelemään tavallista tiukemmin, Ilta-Sanomat kertoi aiemmin keskiviikkona.

Toukokuu

Ilta-Sanomien tietojen mukaan toukokuussa on tavoitteena purkaa lapsiin kohdistuvia rajoituksia. Toukokuussa lasten ja nuorten on tarkoitus palata lähiopetukseen ja lasten ulkona tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa avataan. Myös työmatkaliikenteen rajoituksia poistetaan.

HS:n tietojen mukaan toukokuussa avattaisiin myös julkisia tiloja, kuten kirjastoja, ja yksityisiä tiloja, kuten museoita.

– Toinen askel on se, että millä tavalla alueellisista rajoitustoimista, jotka ovat kuntien ja aluehallintovirastojen käsissä, voidaan luopua. Toivon mukaan toukokuussa näistä päästäisiin jo isolta osin eroon, pääministeri Marin sanoi ennen hallituksen neuvotteluita.

Kesäkuu

IS:n tietojen mukaan suunnitelmana on, että kesäkuussa tapahtuma-alan rajoituksia aletaan purkaa. Ehtona on, että tapahtumajärjestäjät osoittavat jokaiselle osallistujalle oman istumapaikan ja rajaavat tapahtuman enintään 50 henkilöön.

– Ennemmin kesäkuun puolella, kenties heinäkuun alussa voitaisiin jo puhua tapahtumatoiminnan laajamittaisesta avaamisesta, Marin sanoi.

HS:n mukaan myös ravintoloiden asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksia lievennetään, aikuisten ryhmäharrastustoimintaa ulkona avataan ja sisärajavalvonta päättyy.

Saarikko puolestaan lupaili tapaamisten olevan mahdollista kesän aikana.

– Yksittäisiin tapahtumiin on mahdoton ottaa kantaa, mutta olen toiveikas, että voisimme tavata ja pienesti kokoontua. Riippuen taudin etenemisestä, hän sanoi.

Heinä–elokuu

Arvioiden mukaan heinä-elokuussa voitaisiin jo olla tilanteessa, jossa rajoituksia olisi purettu hyvinkin runsaasti ja Suomessa olisi mahdollista viettää jo melko tavallista kesää.

HS:n tietojen mukaan heinä- ja elokuun aikana kokoontumisrajoituksia ja yleisötapahtumien osallistujarajoituksia poistetaan ja lievennetään edelleen. Suunnitelmana on, että ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa alkaisi elokuussa. Myös kolmansien maiden työmatkaliikenteen avaaminen ajoittunee elokuulle.