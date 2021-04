Tämä on Suomen korona­tilanne nyt – katso keskiviikon tuoreimmat tiedot

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 348 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa todettiin keskiviikkona 348 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viikon ajan yhteenlasketut tartuntamäärät ovat laskusuunnassa. Kahden viime viikon aikana on todettu yli 7 300 tartuntaa, mikä on liki 2 300 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronatartuntoja oli keskiviikkoon mennessä raportoitu noin 80 400.

Keskiviikkona kerrottiin Suomessa todetun kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa.

Keskiviikkona sairaalahoidossa oli koronaviruksen vuoksi yhteensä 250 potilasta, mikä on yksi vähemmän kuin tiistaina. Sairaalahoidossa olevista potilaista 45 oli teho-osastolla.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen sai vuorokaudessa yli 17 000 ihmistä

THL:n mukaan koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen oli keskiviikkoon mennessä saanut Suomessa noin 990 000 ihmistä.

Vuorokauden aikana koronarokotteen ensimmäisen annoksen sai Suomessa yli 17 000 henkilöä.

Rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta lähenee 18:aa prosenttia. Toisen rokoteannoksen oli keskiviikkona saanut 1,6 prosenttia suomalaisista, eli vajaat 89 800 ihmistä.

Fimea: Suomessa tehty yli tuhat haittavaikutusilmoitusta koronarokotteista, 510 ilmoituksista vakavia

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo viikkoraportissaan, että se sai tämän viikon tiistaihin mennessä lähes 1 300 haittavaikutusilmoitusta koronavirusrokotteista.

Ilmoitetuista haittavaikutuksista yli 510 on arvioitu vakaviksi.

Eniten vakavia ilmoituksia on tehty Pfizerin rokotteesta, josta niitä on tehty 335. AstraZenecan rokotteesta vakavia ilmoituksia on tehty 168 ja Modernan rokotteesta kymmenen.

Suomessa eri valmistajien koronarokotteita on käytössä eri määriä. Fimean mukaan haittavaikutusilmoitusten lukumäärän perusteella ei voi vertailla eri rokotteiden turvallisuutta keskenään.

Fimean mukaan valtaosa haittailmoituksista on koskenut työikäisiä naisia.

Pääministeri Marin ”varovaisen optimistinen”

Pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi, että kesästä on tulossa koronarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä parempi kuin nykyinen tilanne. Marin sanoi keskiviikkona olevansa varovaisen optimistinen eikä pitänyt mahdottomana, että tulossa olisi jo melko normaali juhannus.

Marinin mukaan kenties jo kesäkuun puolella tai heinäkuun alussa voitaisiin puhua jopa tapahtumatoiminnan laajamittaisesta avaamisesta.

– Rokotekattavuus on tuolloin jo todennäköisesti iso. Toki tähänkin liittyy epävarmuutta, kuten olemme nähneet, kun rokotetoimituksissa on ollut haasteita.

Vielä ei kuitenkaan ole mahdollista antaa tarkkaa päivämäärää, milloin kaikki on normaalia, Marin sanoi. Jos rajoituksia aletaan purkaa liian hätäisesti, voi tautitilanne pahentua.

Hallitus kokoontui keskiviikkoiltana käsittelemään suunnitelmaa rajoitusten purkamisesta. Keskustelua on tarkoitus jatkaa torstaina opposition kanssa.

AstraZenecan koronarokotteen hyödyt ja mahdolliset haitat punnittava

Euroopan lääkeviraston mukaan veritulppien ja AstraZenecan koronarokotteen välillä on yhteys - rokotteen hyödyt ovat edelleen paljon haittoja suuremmat. Suomalaisen ja muiden maiden tutkimusaineiston ja muun tiedon valossa AstraZenecan koronarokotteen hyödyt ja haitat selvitetään, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek STT:lle.

Hyötyjen ja mahdollisten haittojen punninnassa menee Nohynekin mukaan useita päiviä. Ensi viikolla Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kokoontuu ja perehtyy olemassa olevaan näyttöön. Sen jälkeen THL suosittelee, miten AstraZenecan rokotteen käytön kanssa edetään.

Toistaiseksi voimassa on THL:n linjaus, jonka mukaan AstraZenecan rokotetta annetaan vain 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Suomessa rokotteita on Nohynekin mukaan niin niukasti, että rokotettava ei voi itse valita, minkä rokotteen ottaa. Sen sijaan jos rokotettavalla on ollut aiemmin esimerkiksi aivolaskimotukos, silloin AstraZenecaa ei heille suositella.