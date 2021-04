Myös Suomessa tulee tarpeen arvioida rokotelinjauksia Euroopan lääkeviraston arvion pohjalta, sanoo rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Euroopan lääkeviraston (EMA) vahvisti yhteyden hyvin harvinaisten veren hyytymishäiriöiden ja lääkeyhtiö AstraZenecan koronarokotteen välillä keskiviikkona julkaistussa raportissa.

– On tärkeää tietää, mitkä ovat rokotteen hyödyt ja haitat. Siinä mielessä EMA:n raportti on tärkeä, vaikka kaikki yksityiskohdat ja luvut eivät ole vielä tiedossamme, rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo.

– Yksittäisen uutisen keskellä on tärkeä seurata isoa kuvaa ja siinä rokotteen hyödyt on arvioitu merkittävästi suuremmiksi kuin siitä raportoidut haittavaikutukset.

Ilta-Sanomat kysyi olennaisimmat kysymykset AstraZenecan tilanteesta Rämetiltä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäriltä Hanna Nohynekilta.

1. Toiko raportti selkeää tietoa siihen, ketkä voivat olla AstraZenecan rokotteen käytön suhteen riskiryhmässä?

Rämet: Aineistosta ei ole löytynyt sukupuolen, lääkityksen tai iän suhteen selkeitä riskiryhmiä. Näitä harvinaisia veritulppatapauksia on löytynyt väestöstä kaiken ikäisistä. Ei ole olemassa testiä, jolla riskipotilaat voitaisiin tunnistaa väestöstä.

Nohynek: Mitään yksittäistä riskitekijää, oli se sukupuoli, ikä, sairaus tai lääkitys, ei ole pystytty osoittamaan. Rokotteen valmistajaa on pyydetty tekemään erilaisia tutkimuksia, ja EMA on tilannut itsekin kaksi epidemiologista tutkimusta, eli lisää tietoa tullaan keräämään.

2. Nuoret naiset on nostettu esiin riskiryhmänä, onko heidän syytä olla huolissaan kyseistä rokotteesta?

Rämet: Ei voida sanoa, että heidän riskinsä olisi nykyisen tiedon valossa erityisen korkea. Veren hyytymishäiriötä on raportoitu sekä miehillä että naisilla ja nuorilla ja iäkkäämmillä. Ehkäisyvalmisteiden käyttö lievästi lisää riskiä, mutta se ei ole merkittävä. Tieto ehkäisyvalmisteen käytöstä voi esimerkiksi ohjata hoitoa, jos mahdollisia oireita kehittyy.

3. Keille AstraZenecan rokotetta Suomessa jatkossa tarjotaan?

Nohynek: Tällä hetkellä meillä on voimassa varovaisuusperiaatteeseen nojaava suositus, eli AstraZenecan rokotetta suositellaan edelleen 65 vuotta täyttäneille. Mitä sitten tulee nuorempiin ikäryhmiin, tulemme tarkastelemaan sitä Euroopan lääkeviranomaisen keräämän näytön sekä muista maista ja Suomesta saatujen tietojen valossa.

4. Pitäsikö AstraZenecan käyttösuosituksia Suomessa muuttaa EMA:n raportin pohjalta?

Rämet: EMA:n tietojen pohjalta mahdollisesti tehdään tarkennuksia rokotteen jakeluun sen jälkeen kun tietoihin on ehditty tutustua. Mielestäni voidaan sanoa, että kansallinen ohjeistus kohdistaa AstraZenecan rokote 65 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmille on ollut oikea. Pitää muistaa, että päätös rokotteen käytöstä tehdään aina sen hetkisen parhaan tiedon perusteella. Nyt asiasta tiedetään enemmän kuin kuukausi sitten ja se on hyvä.

5. Jos on jo saanut AstraZenecan rokotteen ensimmäisen annoksen, uskaltaako ottaa toisen annoksen?

Nohynek: THL antaa suosituksen, kun se on perehtynyt olemassa olevaan tietoon ja eri vaihtoehtoihin.

6. Jos on saanut jo AstraZenecan ensimmäisen rokotteen, voiko ottaa toisen pistoksen jotain toista rokotetta?

Nohynek: Lisää tietoa tarvitaan myös siitä, voitaisiinko toinen annos antaa jollain muulla rokotteella. Yksi hypoteesi on, että tämän harvinaisen haitan taustalla olisi immuunireaktio, joka saattaa suurentua toisella rokotuskerralla, joten siitä näkökulmasta ei olisi järkevää antaa samaa rokotetta uudestaan. Näyttöä tälle hypoteesille ei kuitenkaan ole vielä ole riittävästi.

7. Milloin veritulpan uhka AstraZenecan rokotteen jälkeen on ohi?

Nohynek: Tähän mennessä nämä hyvin harvinaiset tapaukset ovat tulleet ensimmäisen kahden viikon aikana. Jos rokotettavalle tulee ensimmäisen kahden viikon aikana voimakasta päänsärkyä tai vatsakipua, joka ei mene ohitse, tai tavallisesta poikkeavia mustelmia, silloin on otettava yhteyttä terveydenhoitoon, jolloin asiaan voidaan puuttua. EMA korosti sitä, että haitta on hyvin harvinainen. Sen valossa mitä tällä hetkellä tiedämme koronan vaarallisuudesta ihmisille, niin rokotteen hyödyt ovat vielä huomattavasti suuremmat kuin mahdolliset haitat. Haitta on kuitenkin mahdollinen rokotuksen jälkeen, ja siitä pitää kertoa rokotettaville.

8. Jos kieltäytyy AstraZenecan rokotteesta, voiko myöhemmin saada jonkun toisen rokotteen?

Nohynek: Sitä ei ole vielä linjattu. Tällä hetkellä ihminen ei itse voi valita, kumman rokotteen ottaa, vaan se määräytyy lääketieteellisin perustein. Sitten kun Suomeen tulee enemmän rokotteita, se voi olla mahdollista.

9. Jos suvussa on taipumusta veritulppiin tai kuuluu muuten on veritulpan osalta riskiryhmään, miten tulisi toimia?

Nohynek: Ihan normaalisti. Toistaiseksi AstraZenecan rokotteen aiheuttamilla haittavaikutuksilla ei ole todettu yhteyttä siihen, onko henkilöllä ollut aikaisemmin veritulppia. Siinä valossa ihmisillä, joilla on aikaisemmin ollut veritulppia, ei ole sen enempää huolta kuin muillakaan.

10. Onko pelättävissä, että uutiset veritulppariskin ja yhden rokotteen välisestä yhteydestä lisää rokotevastaisuutta?

Rämet: Itse näkisin tämän toisin päin. En usko, että tämä lisää rokotevastaisuutta. Avoin raportointi rakentaa luottamusta siihen, että asioita seurataan tarkasti, tietoa jaetaan. Se vie pohjaa salaliittohuhuilta.

11. Miksi asiasta raportoidaan vasta nyt?

Rämet: Kysymys on niin harvinaisesta yhteydestä rokotteen ja haittavaikutuksen välillä, että sitä ei voitu havaita laajoissakaan väestökokeissa. Kun Britanniassa tapauksia on ollut yksi 600 000 rokotettua kohti ja nyt EU:ssa yksi 100 000 kohti, ne havaitaan rokotteen laajamittaisen käyttöönoton jälkeisessä seurannassa. Se, että yhteys havaitaan, kertoo juuri valvonnan toimimisesta. On tärkeää tietää rokotteen hyödyt ja haitat.