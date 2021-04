Hellejaksot ja viileät kaudet ovat mahdollisia.

Loppukeväästä ja kesästä on tulossa melko tavanomainen.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaisut ennusteensa touko–heinäkuulle. Jakson keskilämpötila näyttää Suomessa laajalti tavanomaiselta, tulkitsee sääpalvelu Forecan meteorologi Joanna Rinne blogissaan ennustetta.

Hieman tavanomaista lämpimämpää voi olla Etelä-Suomessa ja lounaisrannikolla.

Poikkeama on ennusteen mukaan 0–0,5 astetta keskimääräistä lämpimämpään suuntaan.

– Mahdollinen lämpöpoikkeama johtuu siitä, että Itämeren ennustetaan Suomen etelä- ja lounaispuolella olevan kolmen kuukauden keskilämpötilaltaan 0,5–1 astetta ajankohdan keskiarvoa lämpimämpi. Suhteellisen lämmin meri lämmittää myös yläpuolellaan olevaa ilmaa, Rinne selvittää.

Meren lämmittävä vaikutus näkyy ja tuntuu kesällä todennäköisemmin yölämpötiloissa kuin päivälämpötiloissa.

Ennusteen mukaan touko–heinäkuu on hieman tavanomaista sateisempaa maan etelä- ja keskiosassa. Sademäärä on 0–50 milliä ajankohdan keskiarvoa suurempi.

Maan pohjoisosaan ennustetaan laajalti keskimääräisiä sademääriä.

Joanna Rinne muistuttaa, ettei vuodenaikaisennuste ota kantaa siihen, millä tavalla ennuste toteutuu. Ennuste ei kerro, miten poikkeama keskiarvoista tapahtuu kolmen kuukauden ajanjaksolla.

Ennuste ei ota kantaa yksittäisten päivien, viikkojen eikä kuukausien säähän. Vaihtelu voi olla suurta.

– Kolmen kuukauden keskilämpötila voi pysyä keskiarvon tasolla toisaalta niin, että koko jakson ajan päivittäislämpötilat pysyvät lähellä keskiarvoja – tai niin, että keskiarvoa selvästi kylmempiä ja lämpimämpiä jaksoja on osapuilleen yhtä paljon.

– Kolmen kuukauden jaksoon voi vallan mainiosti mahtua useiden viikkojen helteitä, viileitä jaksoja, korkeapaineita, matalapaineita, sateita ja aurinkoa.

Keskipitkästä ennusteesta ei myöskään näe, minkälaisia sateita on tulossa maan etelä- ja keskiosaan.

Mahdollista on, että kesällä on lyhyt, erittäin sateinen jakso. Muuten on varsin tavanomainen sää.

Toinen vaihtoehto on, että kolmen kuukauden aikana sataa tasaisesti.