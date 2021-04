Nuoren helsinkiläisperheen mökkireissu sai uskomattoman päätöksen – jopa näin voi käydä, kun kokemattomat mökkeilijät lähtevät luontoon

Kun kokematon mökkeilijä lähtee mökille, toisinaan melkein mitä vain voi tapahtua.

”Serkun nuori perhe lähti Helsingistä mökille viime kesänä. Reissun seurauksena rantasauna paloi, ja vene upposi. Palopäällikön mukaan sauna oli lämmitetty yksinkertaisesti liian kuumaksi. Veneestä oli puuttunut tappi.

Muun muassa näin kertoo eräs Ilta-Sanomien lukija kommelluksista ja vahingoista, joita kokemattomille mökkeilijöille pahimmillaan sattuu.

Ilmiö on korona-aikana kasvanut: kun ulkomaillekaan ei pääse, mökkeilystä ovat innostuneet entistä enemmän myös aivan kokemattomat harrastajat.

Amatöörimökkeilijöiden seikkailut ovat tuttuja myös mökkitalkkareille. Yli 20 vuoden uran tehnyt mökkitalkkari Aimo Särkijärvi ja Turun saaristossa mökkitalkkarin töitä tekevä Lassi Laaksonen kertovat nyt, millaisia yleisiä harhaluuloja tuoreilla mökkeilijöillä tyypillisesti on ja millaisia kömmähdyksiä heille on sattunut.

Särkijärvi aloittaa kertomalla, että on juuri ryhtymässä kaatamaan puuta. Kyseessä on lomailijan tontilta poistettava huonokuntoinen puu.

Kaatumisvaarassa olevat puut ovat varsin yleinen ongelma, joka jää varsinkin monelta aloittelevalta mökkeilijältä helposti huomaamatta.

– Juuri näissä kelottuneissa ja kuolleissa puissa piilee mökeillä yleinen vaaranpaikka, jota ei välttämättä osata tiedostaa tarpeeksi ajoissa. Niistä joutuu aina muistuttamaan, Särkijärvi kertoo.

– Näin keväisin kannattaa kaataa talven jäljiltä huonokuntoisia puita, jotta ne eivät kaadu asuntojen päälle. Lisäksi sahaillaan jo kaatuneita puita.

Särkijärven uran aikana on ollut neljä surullista tapausta, joissa hän on ehtinyt varoittaa huonokuntoisesta puusta, mutta asiaan vihkiytymätön mökkeilijä ei ole asiaa kokenut tärkeäksi.

– Sanotaan, että olen esimerkiksi antanut mökkiläiselle noin 100 euron tarjouksen puun kaatamisesta, mutta mökkiläinen ei ole katsonut kaatamista tarpeelliseksi. Seuraavana vuonna sama mökkiläinen on soittanut minulle, että nyt se puu on huvilan katolla. Näin sadan euron lasku muuttuukin 800 euroksi, kun samalla pitää korjata mökin katto.

Kokemattomilla mökkeilijöillä on puiden kaatamisesta myös muita kokemuksia. Näin kertoo eräs Ilta-Sanomien lukija:

”Olin ensimmäistä kertaa mökillämme saaressa. Tontin reunassa häiritsi iso puu. Päätin kaataa puun, sillä näyttihän piha paljon paremmalta ilman sitä. Naapurin isäntä sitten saapui muutaman päivän kuluttua omalle mökilleen ja tuli juttusilleni. Hän tuumasi, että olet sitten kaatanut ison puun – kaadoit muuten minun puoleltani. Kyllä hävetti.”

Eräs hyvin tyypillinen kokemattoman mökkeilijän vaaranpaikka liittyy takan lämmitykseen.

– Tunnen kymmeniä tapauksia, joissa mökistä on tullut suorastaan savusauna, Särkijärvi aloittaa.

Usein yllätyksiä tulee varsinkin nuoremmalle sukupolvelle.

– Monesti on niin, että jo edesmennyt isä tai isoisä ovat hoitaneet käytännön järjestelyt ja vieneet savupiipun päälle talveksi suojaksi pellin. Talven jälkeen nuoriso lyö pesään puut, ja kaikki takan savut tulevat sisään, Särkijärvi kertoo.

– On myös monia tapauksia, joissa minut on hälytetty paikalle savun takia, mutta ei ole tiedetty, että takan hormipelti on kiinni.

Näin kertovat Ilta-Sanomien lukijat

”Brittiaviomieheni oli Suomessa ensimmäistä kertaa mökilläni. Pyysin häntä tekemään tulen takkaan. Pian mökki oli aivan harmaa savusta. Kiljuin miehelle, ettei hän avannut peltejä. Mies vain ihmetteli, että mitä ne sellaiset ovat. Hänen vanhemmillaan oli vanha talo, jossa oli niin sanottu inglenook-takka. Jos katsoi ylös, suorasta savupiipusta näkyi sininen taivas. Mies ei kai ollut savupelleistä kuullutkaan.”

Talven jälkeen mökille tultaessa pitäisi aina muistaa kunnollinen esilämmitys, Särkijärvi sanoo. Ensimmäisenä päivänä lämmitetään vähän, seuraavana päivänä lisää ja vasta kolmantena päivänä kunnolla.

– Monesti on myös niin, että on lähdetty mökiltä syksyllä ja takaisin tullaan ensimmäisen kerran vasta keväällä. Tällöin takassa voi olla niin sanottu ilmalukko, joka ei lähde sillä, että takkaan laitetaan tulet. Savut tupruttavat sisään lähes 100 prosentin varmuudella.

– Tilanteen voi välttää laittamalla takan nuohousluukkuun hiustenkuivaajan puhaltamaan viideksi minuutiksi. Se poistaa kosteuden ja ilmalukon, Särkijärvi vinkkaa.

Monelle tottumattomalle takan lämmittäminen on koitunut jopa kohtaloksi.

– Jos takan pellit laitetaan liian nopeasti lämmityksen jälkeen kiinni, muodostuu häkää. Se on näkymätöntä, hajutonta ja mautonta. Tällä tavoin menehtyy joka vuosi ihmisiä.

Eräs yleinen kokemattomalle mökkeilijälle sattuva kömmähdys koskee mökkilaituria, joka vedetään syksyisin talviteloille. Särkijärvi tietää, että joka kevät huhuillaan kadonneiden laitureiden perään.

– Ummikot jättävät laiturin monesti talviteloille vesirajaan. Kun vesi nousee keväisin, eikä laituria ole sidottu, se lähtee seilaamaan. Tämä on yleinen ongelma.

Kaikenlaista muutakin kokemattomille sattuu. Näin kertoo eräs IS:n lukija:

”Eräs mökin vuokrannut perhe ei osannut tehdä mitään käytännön asioita. Ei onnistunut saunan kiukaan eikä mökin takan sytytys, kompostikäymälästä puhumattakaan. Ilmeni myös, ettei vuokralainen ollut katsonut kohteen kuvia tai lukenut vuokrasopimusta. Luulivat tulleensa väärälle mökille.”

Kaikki eivät myöskään ymmärrä, että mökilläkään ei voi haisevia jätteitä heittää vain metsään.

”Mökkinaapuri perkasi kaloja ja heitteli perkeet metsään tontilleen. Ihmettelimme muiden perheenjäsenten kanssa, mikä haisee. Löysimme perkeet metsästä. Oli hirveä lemu. Kerroimme naapurille, että perkeet pitää laittaa kompostoriin tai vaihtoehtoisesti jättää rantakiville, mistä lokit käyvät syömässä ne.”

Myös eläimet ja muut luonnon ihmeet saattavat säikäyttää kokemattoman mökkeilijän:

”Meidän oman mökin ensimmäistä kesää väritti vahvasti reviiritietoinen metso. Se oli aina vastassa. Kävi jopa rekan kimppuun. Tyttäremme oli päättänyt pitää polttareiden jatkot mökillämme. Hänen ystävistään monet olivat ensikertalaisia mökkeilyssä. Routavaurion vuoksi naiset joutuivat jättämään autot mökkitien varteen, keskelle metsää. Juuri kun tytöt astuivat ulos autosta, päräytti metso itsensä koko hurjassa komeudessaan leidien keskelle. Naisten huuto kuului pitkälle naapurustoon asti. Metso jätti tytöt kuitenkin kiltisti rauhaan viettämään juhliaan. Uskon, että tuo uljas herrasmies teki heidän juhlistaan ikimuistoiset.”

Tähän aikaan vuodesta tehdään myös vimmatusti mökkiremontteja. Turun saaristossa mökkitalkkarina työskentelevää Lassi Laaksosta työllistävät parhaillaan etenkin mökkeilijöiden terassi- ja remonttiprojektit.

– Oma kalenterini on buukattu kesään asti aivan täyteen. Ihmiset haluavat laajentaa oleskelutilansa ulos. Mökillä vietetään nyt paljon aikaa ja mökkeilyyn halutaan panostaa, Laaksonen kertoo.

Laaksonen on kuitenkin huomannut, että kokemattomilla mökkeilijöillä on välillä harhaluuloja esimerkiksi remontteista ja ylipäätään mökin kunnostuksesta. Se on toki täysin ymmärrettävää, hän jatkaa.

– Monet ovat nähneet lehdissä tee se itse -remontteja ja ajattelevat, että remontointi on hirveän halpaa. Ei se välttämättä hirveän kallistakaan ole, mutta kunnollisen remontin hinta tulee usein monelle yllätyksenä, Laaksonen hymyilee.

Mökkitalkkari jatkaa, että on parhaillaankin nakuttelemassa yhtä terassia valmiiksi. Ammattilaiselle se ei ole vaikea projekti, mutta monella kokemattomalla asiakkaalla ovat esimerkiksi terassien mittasuhteet usein hukassa.

– Ei tiedetä, miten iso tai pieni olisi todellisuudessa sopiva.

– Mutta sitä varten on ammattilaiset. Ei kaikkea pidäkään itse tietää ja osata.

Mökillä on ylipäänsä enemmän työtä kuin moni uusi mökkeilijä ymmärtää. Näin asian tiivistää eräs IS:n lukija:

”Uusi mökkeilijä lähtee mökille sillä ajatuksella, että siellä rentoudutaan. Mökki on enemmänkin työleiri. Ensin käydään kaupassa hakemassa viikon ruoat ja juomat. Sitten toivotaan, että mitään ei unohdu, kun poiskaan ei pääse. Pitää hakea vedet ja lastata ne veneeseen omien tavaroiden lisäksi. Sitten toivotaan, ettei vene uppoa. Toisessa päässä odottaa veneen tyhjennys. Lopulta aletaan siivota, että voi rentoutua. Pitäisihän sitä alkaa tehdä jo ruokaakin, kun matka on kestänyt seitsemän tuntia. Puut pitää hakea ja saunakin lämmittää. Kyllä on rentouttavaa!”

Jotta mökillä ei odottaisi kohtuuttoman suuri urakka, Särkijärven mukaan olisi hyvä, että ainakin ennen kevään ensimmäistä mökkireissua soittaisi tuttavan tai vaikka mökkitalkkarin katsomaan paikat etukäteen.

– Esimerkiksi mökkitalkkari voi katsoa etukäteen, että kauempaa saapuva mökkeilijä pääsee autollaan ainakin pihaan asti. Monesti syrjäisillä teillä on talven jäljiltä kaatuneita puita, jotka mökkitalkkari voi hoitaa pois. Muutoinkin on hyvä tietää etukäteen, mikä mökillä on talven jäljiltä vastassa.