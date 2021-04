Julmaan murhaan syyllistynyt mies pääsee vapauteen

Mies on kouluttautumassa kiinteistönhoitoalalle.

Julmaan ja raakaan murhaan syyllistynyt mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen 16. marraskuuta, Helsingin hovioikeus päätti keskiviikkona. Vapautuessaan mies on ollut vankeudessa noin 14 vuotta.

Väkivallanteko tapahtui Espoossa vuoden 2007 marraskuussa.

Mies murhasi entuudestaan tuntemansa miehen lyömällä ja viiltämällä tätä kahdella keittiöveitsellä 29 kertaa. Mies käytti teossa myös puutarhasaksia.

Helsingin hovioikeuden mukaan miehellä on sairaus ja tiettyjä ”tekijöitä”, jotka voisivat nostaa riskiä uuteen väkivallantekoon vankilasta vapautumisen jälkeen. Hovioikeuden mukaan tilanne on hoidon myötä kuitenkin viime vuosina parantunut. Miehelä on mahdollisuus hoitokontaktiin myös vapautumisen jälkeen ja hän suhtautuu hoidon jatkamiseen myönteisesti.

Hovioikeuden mukaan miehen rangaistuksen suorittaminen on mennyt suunnitellusti, hän on opiskellut kiinteistönhoitoalaa, osallistunut työtoimintaan, minkä lisäksi vankila-aikaisessa käyttäytymisessä ja suhtautumisessa oli tapahtunut myönteistä kehitystä. Mies on pysynyt myös päihteettömänä sekä osallistunut AA-toimintaan.

Oikeuden mukaan 55-vuotiaalla miehellä on myös hyvä suhde äitiinsä sekä jonkin verran sosiaalisia suhteita opiskelun ja shakkiharrastuksen kautta. Oikeuden mukaan eläketulo turvaa myös miehen taloudellisen tilanteen, ja mies pitää tuettua asumismuotoa hyvänä vaihtoehtona.