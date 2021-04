Mies katosi Keuruulla – poliisi julkaisi tuntomerkit

Viimeisin havainto Pekka Puttosesta on tiistaiaamulta, jolloin hän poistui hoitokoti Hilmarista.

Pekka Puttonen on kateissa.­

Vuonna 1957 syntynyt Pekka Puttonen on kateissa Keuruulla. Viimeisin havainto hänestä on tiistaiaamulta, jolloin hän poistui hoitokoti Hilmarista.

Poliisin tiedotteen mukaan Puttonen liikkuu mieluusti kävellen, liftaamalla tai julkisella liikenteellä ja saattaa pyrkiä Tampereelle. Puttonen on myös asunut pitkiä aikoja maastossa.

Puttonen on pukeutunut farkkuihin. Hänellä on yllään musta, keskimittainen parkatakki. Sen alla hänellä on oranssi sairaalapaita, jossa lukee ”sakupe”.

Jaloissaan Puttosella on maiharityyppiset korkeavartiset kengät. Päähineenä hänellä on violetti baskeri.

Puttonen on 176 senttimetriä pitkä ja painaa noin 70 kiloa. Hänen hiuksensa ovat laineikkaat ja tummanruskeat.

Poliisi pyytää havaintoja Pekka Puttosen liikkeistä hätäkeskuksen numeroon 112.