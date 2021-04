Varusmiesliitolle on Ylen mukaan tullut koronaepidemian aikana palautetta Puolustusvoimien hitaasta reagoinnista koronatartuntoihin.

Haminan Reserviupseerikoulussa on todettu kymmeniä koronatartuntoja.­

Korona riehuu Maasotakoulussa Haminassa, uutisoi Yle.

Tartuntoja on todettu yhteensä 49 kappaletta. Viittä lukuun ottamatta tartunnat on todettu Reserviupseerikoulun varusmiehillä. Loput tartunnat on todettu Maasotakoulun opiskelijoilla.

Tiistaina uutisoitiin, että uusimmat positiiviset testitulokset ilmenivät sunnuntaina illalla, minkä jälkeen ei ole todettu uusia tartuntoja.

Yksi Haminassa palvelevista varusmiehistä kertoi Ylelle kohtalokkaasta metsäleiristä, jonka aikana RUK:n epidemia todennäköisesti pääsi leviämään. Kyseiseltä metsäleiriltä lähteneellä henkilöllä todettiin tartunta kasarmilla. Leirillä olleet varusmiehet siirrettiin sen jälkeen toiseen rakennukseen erilleen muista.

– Jaottelu meni ihan perseelleen siellä uudessa paikassa. Se porukka, joka oli ollut eniten tekemisissä tartunnan saaneen kanssa, ripoteltiin ympäriinsä. Melkein joka tuvassa oli jengiä, joka oli ollut tekemisissä tartunnan saaneen kanssa. Siitä tuli täydellinen koronalinko, kun pistettiin porukka ihan sekaisin, varusmies sanoi Ylelle.

Pari viikkoa sitten koronavirus pääsi jylläämään Porin prikaatissa. Siellä todettiin yhteensä 32 koronavirustapausta.

Hieman aiemmin myös Kainuun prikaatissa todettiin koronatartuntoja.

