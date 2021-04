Alle 40-vuotiaiden koronakuolemat yhä hyvin harvinaisia – maailmalla havaittu merkkejä noususta

Hus-alueella ei pandemian aikana lainkaan alle 30-vuotiaita kuolleita.

Tilastot kertovat, että koronakuolemat nuorilla ja nuorilla aikuisilla ovat edelleen hyvin harvinaisia niin Suomessa, Euroopassa kuin muuallakin maailmassa.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei tarkkaan kerro koronavirustautiin kuolleiden nuorten määriä, mutta tartuntatautirekisteriä tarkastelemalla asiasta voi saada käsityksen.

Rekisterin mukaan koronavirustaudin vuoksi kuolleita oli tiistaihin mennessä yhteensä 876. Täyttä varmuutta nuorten kuolleiden määrästä ei saa, sillä rekisterin kolme alinta ikäryhmää on yksityisyydensuojan vuoksi salattu. THL siis ilmoittaa kolmessa nuorimmassa ikäluokassa olevan ”0–5 tartuntaa”.

Nuorten kuolleiden lukumäärää voi kuitenkin yrittää päätellä rekisterin kaikkien kuolleiden määrästä, joka siis on 876. Näistä yli 30-vuotiaita on rekisterin mukaan 873. Siitä voi päätellä, että rekisterissä olisi yhteensä kolme koronaan kuollutta, joiden ikä on kuolinhetkellä ollut alle 30. 30–39-vuotiaita on rekisterissä seitsemän.

Rekisteriin lisättiin pääsiäisen jälkeen yksi kuollut lisää, mutta 30 vuotta täyttäneisiin ikäryhmiin ei tullut samalla lisämerkintöjä. Lisäys siis viittaisi siihen, että yksi rekisteriin tullut olisi alle 30-vuotias. Tartuntatautirekisteri kuitenkin päivittyy jatkuvasti, ja sieltä voidaan myös poistaa jälkikäteen sinne lisättyjä koronakuolleita.

Euroopan tautivirasto ECDC:n tilastoissa Suomeen ei ole merkitty yhtään alle 10-vuotiasta koronaan kuollutta, mutta kaikissa sitä vanhemmissa ikäryhmissä kuolleita on Suomen kohdalle kirjattu.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin viestinnästä kerrottiin IS:lle, ettei sen alueella ole tilastoitu toistaiseksi lainkaan alle 30-vuotiaita koronaan kuolleita.

Lukumäärät ja prosentit ovat pieniä

Edellä mainittujen tilastojen mukaan voisi päätellä, että Suomessa alle 40-vuotiaiden osuus kaikista koronaan kuolleista olisi enintään 1,1 prosenttia.

Luku olisi linjassa muiden eurooppalaisten maiden tietojen kanssa. EU:ssa alle 40-vuotiaita on kuollut reilut 1 100, eli ikäryhmän osuus kaikista koronaan kuolleista on alle 0,45 prosenttia.

Yhdysvalloissa koronaan kuolleita alle nelikymppisiä on 7 886, eli 1,48 prosenttia kaikista kuolleista.

Britanniassa on seurattu lasten ja nuorten koronakuoleman riskiä muutamissa suurissa maissa koko pandemian ajan. Tuorein julkistus on helmikuulta. Tutkimuksessa todettiin, että alle 20-vuotiaiden riski kuolla koronavirustautiin on yhä pieni. Tutkimuksessa on mukana viisi eurooppalaista maata: Britannia, Italia, Saksa, Espanja ja Ranska.

Näissä maissa asuu yhteensä yli 67 miljoonaa alle 20-vuotiasta. Heistä oli vuoden tarkastelujaksolla kuollut 17 159, joista koronaan 231, eli 0,7 prosenttia kaikista kuolleista. Samassa ajassa tapaturmaisesti kuoli 1 020 lasta ja nuorta, eli tapaturmakuolleisuus oli yli kahdeksankertainen koronakuolleisuuteen nähden.

Muualla maailmassa on yksittäisissä maissa mainittu kuluvana keväänä myös nousua nuorten koronakuolleisuudessa.

Brasilialainen Fiocruz-organisaatio kertoi Bloombergin mukaan maaliskuussa, että 30–59-vuotiailla koronakuolemien määrä oli noussut nelinkertaiseksi vuoden alusta. Samassa ajassa koko Brasilian koronakuolleisuus oli hieman yli kolminkertaistunut. Suhteessa siis tämän ikäryhmän kuolleisuus oli kasvanut enemmän kuin muiden ikäryhmien.

Myös alle 40-vuotiaita on kuollut kolminkertainen määrä vuoden alkuun verrattuna, kertoo Forbes. Nuorten ihmisten kuolleisuuden lisäystä saattaa selittää sairaaloiden tilanne. Brasiliassa sairaanhoito on paikoin romahtanut potilasruuhkan alla. Syyksi on arveltu uutta virusvarianttia, joka leviää aiempia hanakammin.

Suomessa alle 30-vuotiailla on Suomessa vahvistettu tiistaihin mennessä 34 271 tartuntaa, ja kuolemia on tässä ikäryhmässä enintään tuo aiemmin mainittu kolme. Eli alle yksi nuori kymmenestä tuhannesta sairastuneesta on toistaiseksi kuollut koronaan. Lisäksi ovat oireettomat ja ne, joita ei ole testattu, eli todellisuudessa koronaan kuolee vielä harvempi nuori.