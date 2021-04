Maasotakoulussa 49 koronatartuntaa, joista valtaosa varusmiehillä Haminassa

Uusimmat positiiviset testitulokset saatiin sunnuntai-iltana.

Maasotakoulussa on todettu yhteensä 49 koronavirustartuntaa, joista 44 on varusmiehillä Haminassa. Varusmiehistä kuusi on kotonaan, muut varuskunnassa. Sairastuneet varusmiehet on sijoitettu erilleen muista, kertoi Maavoimat nettisivullaan tiistaina.

Testituloksia saadaan päivittäin ja tilanne elää koko ajan, Maavoimat kertoo.

Altistumisketjua selvitetään parhaillaan. Sairastuneet varusmiehet ovat olleet erillään muista pienissä osastoissa, eri rakennuksissa varuskunnan sisällä.

Varusmiesten lisäksi tartuntoja on todettu viidellä Maasotakoulun opiskelijalla. Varusmiesten lisäksi Maasotakoulu kouluttaa ammattisotilaita erilaisilla kursseilla ja opinnoissa yhteensä viidellä eri paikkakunnilla, Haminan lisäksi Lappeenrannassa, Niinisalossa, Parolannummella ja Riihimäellä. Sairastuneet opiskelijat ovat kaikki kotonaan.

