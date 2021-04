Juho, 29, kuoli koronaan – äiti julkaisi koskettavan kirjoituksen: ”Jäljellä on vain suunnaton rakkaus”

Juho kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuukauden päästä tartunnan toteamisesta.

29-vuotias suomalainen Juho kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin lauantaina Puolassa.

Ilta-Sanomat tavoitti Juhon äidin, joka vahvisti surullisen uutisen. Hän haluaa varoittaa ja muistuttaa ihmisiä koronaviruksen vaarallisuudesta.

– Kun toivo on mennyt, niin pelkokin on poissa. Mitään pahempaa ei enää voi tapahtua. Jäljellä on vain suunnaton rakkaus. Juho oli esimerkki ihmisestä, jolla on parhaat edellytykset selättää koronavirus. Hän oli alle 30-vuotias, terve ja hyväkuntoinen. Juho menehtyi eilen. Hänen koronamatkansa kesti tasan kuukauden tartunnasta päätökseensä, äiti on kirjoittanut sosiaalisessa mediassa sunnuntaina julkaisemassaan päivityksessä.

Puolan Krakovassa työskennelleellä Juholla todettiin äidin mukaan koronatartunta 3. maaliskuuta. Viikon päästä hän joutui sairaalahoitoon.

Teho-osastolle hänet siirrettiin viikon päästä sairaalaan joutumisesta.

– Siihen asti pystyimme pitämään suoraan yhteyttä häneen. Sen jälkeen tiedonkulku on tapahtunut SOS Internationalin avustuksella, äiti kertoo.

Äidin julkaisema ja IS:n käyttöön luovuttama kuva Juhosta.­

Teho-osastolla Juho vietti 17 päivää ennen kuolemaansa. Perhe järjestelee nyt Juhon kotiuttamista. Käytännön asioiden hoitamista hankaloittaa Puolan vahva tietosuojalaki.

– Me pyydämme – ottakaa tämä epidemia vakavasti ja tehkää kaikkenne ja vähän enemmänkin estääksenne tartuntojen leviäminen. Älkää pelatko venäläistä rulettia. Jokaisen tilastonumeron takana on oikea ihminen. Ja ihmisen takana perhe ja ystävät, äiti kirjoitti sosiaalisen median päivityksessään.

– Tiedän, että meidän matkallamme edessä ovat vielä monet tunteet, myös lohduttomuus, viha ja katkeruus ennen kuin pohjaton suru voi muuttua kauniiksi kaipaukseksi. Kaikki nämä tunteet olemme valmiita kestämään, mutta emme välinpitämättömyyttä ja kyynisyyttä.

Krakova.­

Äidin julkaisema päivitys on kerännyt paljon huomiota sosiaalisessa mediassa. Lukuisat ihmiset ovat lähettäneet osanottonsa Juhon omaisille.

– Osanottomme ja voimia teille kaikille. Todella surullista ja epäoikeudenmukaista, yksi kommentoijista kirjoitti.

– Lämmin osanottoni. Meille muille muistutus: Perusterveen nuoren taistelu oli käyty yhdessä kuukaudessa, toinen kommentoija kirjoitti.

Monet muutkin ovat muistuttaneet sosiaalisessa mediassa koronarajoitusten noudattamisen tärkeydestä.

Edesmenneen Juhon muistoa ovat kunnioittaneet myös muun muassa hänen edustamansa järjestöt.

– Juho oli tärkeä ja rakastettu jäsenemme. Näinä aikoina haluamme korostaa, kuinka tärkeää on olla varovainen ja ottaa koronarajoitukset vakavasti, jotta mahdollisimman moni välttyy Juhon kohtalolta. Syvimmät surunvalittelumme Juhon perheelle ja ystäville, erään järjestön Facebook-sivulla kirjoitetaan.

– Moni meistä muistaa hänet todella inspiroivana johtajana, joka kykeni ottamaan kantaa Puolan tärkeissä sosiaalisissa ja kulttuurisissa asioissa, toisessa muistelossa kirjoitetaan.