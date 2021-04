Väkivallanteko tapahtui maanantaina. Uhri toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon.

Vantaalla tapahtui maanantaina 5. huhtikuuta väkivallanteko, jossa oli osallisena kaksi alaikäistä, Itä-Uudenmaan poliisi tiedottaa.

Poliisin mukaan yhtä nuorta vahingoitettiin teräaseella Kauppakeskus Tikkurissa noin kello 13. Poliisi pääsi nopeasti tapahtumapaikalle ja aloitti ensiaputoimet. Uhri toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon.

Epäilty tavoitettiin melko nopeasti tapahtuman jälkeen, ja poliisi löysi epäillyn tekovälineen lähialueelta.

Tutkinnanjohtaja Aura Lehtisen mukaan poliisi on jatkanut tapahtumien selvittämistä, ja teko näkyy valvontakameran tallenteella. Tapauksella on myös ulkopuolisia todistajia.

– Epäilty on puhutettu rikollisen teon johdosta, ja hän on myöntänyt teon. Asianomistajan tila on vakaa. Jatkamme asiassa yhteistyötä eri viranomaisten ja asianosaisten kanssa, Lehtinen kertoo poliisin tiedotteessa.

Poliisin tietojen mukaan tapaus on huolestuttanut ja puhuttanut nuoria erityisesti Vantaalla. Poliisi pyytää välttämään huhupuheiden levittämistä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja hakemaan keskusteluapua ja tukea koulujen tai terveydenhuollon kautta, jos tarvetta tuelle ilmenee.