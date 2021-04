Somalia-operaatioon osallistunut suomalainen siviili­kriisinhallinnan asiantuntija on kuollut

Suomalainen siviilikriisin­hallinnan asiantuntija on kuollut, tiedottaa Kriisinhallinta­keskus CMC Finland. Hän työskenteli EU:n Somalia-operaatiossa.

Kriisinhallintakeskuksen mukaan suomalainen asiantuntija menehtyi 21. maaliskuuta. Hän oli saanut koronavirustartunnan.

Suomalainen asiantuntija työskenteli EU:n EUCAP Somalia -operaatiossa. Operaation tehtäviin kuuluu muun muassa meripoliisi­yksiköiden tukeminen, tuki Somalian rannikkovartioston kehittämiselle sekä yleisen poliisitoiminnan kehittämiselle. Suomi on osallistunut kahdeksalla asiantuntijalla kyseiseen kriisinhallintaoperaatioon.

Vainaja on tuotu Suomeen viime viikonloppuna. Tiedotteen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalainen siviilikriisinhallinnan asiantuntija on menehtynyt operaatiossa toimiessaan.