”Siellä on henkilöitä, jotka tulevat harrastamaan seksiä eivätkä välitä, vaikka muut näkisivät. Sillä ei ole mitään tekemistä naturismin kanssa.”

Kesällä 2019 Yyterissä lapsiperheitä järkyttänyt ”lennosta vaihtuva takamies” oli viimeisiä pisaroita.

Porin kaupunki tiedotti tiistaina lakkauttavansa Yyterin hiekkarannan naturisteille varatun alueen. Alue on useita vuosikymmeniä vanha perinne.

Päätöstä perusteltiin lieveilmiöillä.

Naturistit eivät käytä vaatteita toisin kuin ei-naturistit, joita on Yyterin kävijöistä valtaenemmistö.

Vuonna 2020 Yyterissä oli kävijöitä 200 000.

Suomessa on järjestäytyneitä naturisteja noin 600, mutta uimarannoilla arvioidaan käyvän ainakin kymmenkertainen määrä järjestäytymättömiä alan harrastajia.

– Päällimmäisin tunne on pettymys, sanoo Suomen Naturistiliiton hallituksen puheenjohtaja Juha Jonsson.

Suomen Naturistiliitto on kuvaillut julkaisuissaan Yyteriä näin:

”Porin Yyterissä on ensiluokkainen pitkä hiekkaranta, josta pieni osa on varattu naturisteille. Varsinaisella naturistialueella ei ole palveluja, mutta wc-rakennus löytyy mahdollisesti naturistialueen takana metsän reunasta. Lisäksi tekstiilialueella on kioskeja, baareja ja ravintoloita ihan kävelymatkan päässä. Unohtaa ei myöskään saa lähistöllä olevia majoituspalveluja, kuten leirintäaluetta.”

Tiedotteessa Porin matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Anna Kyhä-Mantere perustelee päätöstä lapsiperheiltä, ”jotka ovat yksi pääasiallinen kohderyhmämme”, tulleella negatiivisella palautteella.

”Olemme saaneet palautetta naturistialueella tapahtuvista lieveilmiöistä ja mietimme, voisiko alueen paikka olla jossain muualla kuin kaupungin matkailun kärkikohteessa”, toteaa samassa tiedotteessa Yyterin alueisännöitsijä Susanna Kivimäki.

Naturistialue on rajattu dyynien väliin ja naturisteilta on edellytetty, että he käyttävät uima-asua tullessaan dyynien katveesta uimaan.

”Tiedossa on, että rajatulla alueella ei pysytä, vaikka asiasta kohteliaasti mainittaisiin”, Kivimäki jatkoi.

Yyteri Beachin yrittäjä Ekku Lehtonen säestää tiedotteessa Kyhä-Manteretta ja Kivimäkeä.

”On aika kestämätön tilanne, kun meillä yöpyvä perhe lähtee pahaa aavistamatta rannalle ja törmääkin johonkin aivan muuhun. Se voi olla pelottava ja järkyttäväkin tilanne lapsille, eikä varsinaisesti tee hyvää kohteen imagolle”, Lehtonen arvelee.

Naturistiliiton Jonsson ei usko, että yllätykselliset ja epämieluisat lieveilmiöt loppuvat naturistinrannan lakkauttamisen myötä.

– Se epäasiallinen käytös ei ole tullut rekisteröityjen naturistien taholta, vaan ihan muiden henkilöiden, Jonsson sanoo.

– Siellä on henkilöitä, jotka tulevat harrastamaan seksiä eivätkä välitä, vaikka muut näkisivät. Sillä ei ole mitään tekemistä naturismin kanssa.

Ilta-Sanomat kertoi tämän tyyppisestä toiminnasta toissa kesänä.

Oikean yyteriläisen naturismin Jonsson määrittelee ”alastomuudeksi, jossa nautitaan ilman kiristäviä vaatteita, kun aurinko hyväilee kehoa”.

Jonssonin mielestä paljon parempi ratkaisu olisi, että rantavahdit kiertäisivät aikaisempaa useammin naturistien puolella.

– Se ei meitä haittaisi.

Jonssonin suree ”lapsen menevän nyt pesuveden mukana”.

– Tilanne (villiintynyt epäsiveellisyys) ei tule korjaantumaan, mutta naturistit kärsivät.

Porin kaupunki on järjestänyt kyselyn, jossa Yyterin kävijät pääsevät vielä kertomaan oman näkemyksensä lakkautetusta naturistirannasta.

Vastausten pohjalta pohditaan, pitäisikö naturistialueen olla jossain muualla.

Jonsson huomauttaa jo nykyisen (nyt entisen) paikan olevan suhteellisen syrjäinen ja näkösuojaavien dyynien takainen, mikä toisaalta on lisännyt julkisen seksin harjoittamisen lieveilmiöitä, joihin taas rekisteröidyt aidot naturistit ovat aidosti syyttömiä.

Kyselyyn pääsee vastaamaan 20. huhtikuuta asti verkossa. Se löytyy Porin kaupungin tiedotteen yhteydestä.

Naturistiliiton järjestyksessään 20. Naturistipäivät vietetään tämän vuoden elokuussa Säkylän Kristallirannassa.

Wikipedian määritelmän mukaan naturismi tai Pohjois-Amerikassa terminä suositumpi nudismi ovat ei-seksuaalista alastomuutta sosiaalisissa tilanteissa.

Alastomuutta pidetään terveellisenä ja luonnollisena.

Naturismin juuret löytyvät 1900-luvun alun saksalaisesta Freikörper-kulttuurista.

Yyteri eli ruotsiksi Ytterö on Porin 60. kaupunginosa, jossa on kuusi kilometriä pitkä hiekkaranta, yksi Suomen ja koko Pohjoismaiden pisimpiä.

The Rolling Stones esiintyi Yyterissä vuonna 1965, jolloin alue oli vielä osa Porin maalaiskuntaa. Yksi yhtyeen tunnetuimmista kappaleista (I Can't Get No) Satisfaction julkaistiin samana kesänä.