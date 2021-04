Suomussalmella tapahtui autoilijan painajainen – asiantuntija kertoo tärkeän seikan ohittamisesta

Suomussalmella tapahtuneessa nokkakolarissa loukkaantui kahdeksan ihmistä. Asiantuntijan mukaan yhteentörmäykset ovat tänä päivänä onneksi harvinaisia.

Kainuun keskussairaalassa varauduttiin jo kaikkein pahimpaan pääsiäismaanantaina.

Se nosti valmiuttaan suuronnettomuustilaan. Esimerkiksi leikkaus- ja teho-osastoille kutsuttiin lisää henkilökuntaa.

Syynä oli uutiset Kainuusta, Suomussalmelta, jossa oli tapahtunut hieman ennen aamukymmentä vakava liikenneonnettomuus.

Kahden henkilöauton nokkakolarissa loukkaantui kahdeksan ihmistä. Kaikki tarvitsivat sairaalahoitoa. Osan vammat olivat vakavia. Ainakin kolme ihmistä oli tehohoidossa.

– Usean henkilön osalta on vaadittu irrottamistoimia. Ikähaarukka on noin 15 vuodesta noin 50 vuoteen, Kainuun soten terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari kertoi.

Todistajien mukaan Kuusamon suunnasta Kajaanin suuntaan ajaneen henkilöauton kuljettaja lähti ohittamaan pitkää autojonoa. Vuonna 1972 syntynyt kuljettaja ei ehtinyt palata omalle ajokaistalleen, vaan törmäsi vastaan tulleen, vuonna 1993 syntyneen miehen kuljettaman henkilöauton keulaan.

Auto meni lunastuskuntoon.­

Tiellä oli tapahtuma-aikaan sohjoa ja ajokeli oli heikko. Alkoholilla ei epäillä olleen osuutta onnettomuuteen.

– Olosuhteista voi kuvien perusteella sanoa, että siellä pientareet ovat olleet lumiset, tie ollut sula ja märkä, Koukkari kertoo.

Kainuun soten tiedotteen mukaan turma tapahtui noin kymmenen kilometriä Suomussalmen pohjoispuolella, välillä Pesiönlahti–Alajärvi. Tie oli onnettomuuden jälkeen jonkin aikaa suljettu, ja poliisi ohjasi liikenteen kiertotielle.

Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin johtavan asiantuntijan Jussi Pohjosen mukaan ohitustilanteisiin liittyy monia vaaratilanteita, jotka autoilijoiden on syytä ottaa huomioon. Hänen mukaansa on ensisijaisen tärkeää, että autoilija huomioi ajo-olosuhteet.

– Pitää myös miettiä sitä, onko tarvetta ohittaa. Olen itsekin ollut pääsiäisliikenteessä ja seurannut sekä ihmetellyt muutamilla ohituskaistaosuuksilla, kun autoilijat ovat ohittaneet, vaikka on ollut katkeamaton jono, Pohjonen sanoo.

Poliisi valvoi liikennettä onnettomuuspaikalla.­

Hänen mukaansa tämä on johtanut siihen, että jonon kokonaisnopeus on hiljentynyt ja matkanteko hiljentynyt entisestään, kun ohittaja on tullut takaisin jonoon.

– Autoilija pääsee muutaman auton edemmäs jonossa, mutta se ei hänen matkaansa nopeuta, mutta joka kerta ohitukseen liittyy riskejä.

– Pitää miettiä ja olla harkitsevainen sekä toimia oikein. Kun jonoa lähtee ohittamaan, pitäisi etukäteen katsoa paikka, jossa jonoon aikoo palata. Eli ohittamaan ei saa lähteä, elleivät nämä sävelet ole selvillä, Pohjonen alleviivaa.

Pohjosen mukaan nokkakolarit ovat harvinaisia.

– Pikemminkin meillä on ulosajo- tai risteysonnettomuuksia, joissa vakavimmat onnettomuudet sattuvat. Puhtaasti nokkakolarit tai ohitustilanteessa tapahtuvat onnettomuudet ovat onneksi aika harvinaisia, sanoo Pohjonen, joka on työskennellyt liikenneturvallisuuden parissa liki 30 vuotta.

Poliisi selvittää Suomussalmen onnettomuuteen johtaneet syyt. Pohjosen mukaan liikenneonnettomuudet johtuvat tyypillisesti ”monien epäonnisten sattumien summasta”.

– Hyvin usein liikenneonnettomuuksien taustalla on monta pieleen mennyttä seikkaa.

– Puhutaan esimerkiksi arviointivirheitä, sopimattomista nopeuksista ja ehkä jopa epäkuntoisista ajoneuvoista, Pohjonen selvittää.

Hänen mukaansa ”liikenneturvallisuustilanne” Suomessa on isossa mittakaavassa hyvä. Onnettomuuksien määrä on tullut alaspäin 1970-luvun alusta, vaikka liikennemäärät ja autokanta ovat kasvaneet.

– Silti meille sattuu edelleen liian paljon liikenneonnettomuuksia ja kuolee aivan liian paljon ihmisiä. Liikenneturvallisuuteen pitää panostaa, eikä sitä pidä väheksyä, Pohjonen alleviivaa.