8 ihmistä loukkaantunut vakavasti nokkakolarissa Suomussalmella – Kainuun keskussairaala suuronnettomuustilassa

Kahdessa onnettomuusautossa oli kummassakin neljä ihmistä.

Kainuussa Suomussalmella on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, kertoo Kainuun sote. Ensitietojen mukaan kyseessä on kahden auton nokkakolari, jossa on loukkaantunut vakavasti kahdeksan ihmistä. Pelastuslaitoksen mukaan molemmissa autoissa oli neljä ihmistä.

Kainuun keskussairaala on nostanut valmiuttaan suuronnettomuustilaan. Kaksi loukkaantuneista kuljetetaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja kuusi Kainuun keskussairaalaan.

Kainuun soten tiedotteen mukaan turma tapahtui noin kymmenen kilometriä Suomussalmen pohjoispuolella, välillä Pesiönlahti–Alajärvi. Tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikenteen kiertotielle.

Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui Viitostiellä kello 9.50.

Kuusamon suunnasta Kajaanin suuntaan ajaneen henkilöauton kuljettaja oli lähtenyt todistajien mukaan ohittamaan pitkää autojonoa, poliisi tiedottaa. Henkilöauton kuljettaja ei ehtinyt palata omalle ajokaistalleen, vaan törmäsi vastaan tulleen henkilöauton keulaan.

Poliisin mukaan tapahtuma-aikaan tiellä oli sohjoa ja ajokeli oli heikko, alkoholilla ei epäillä olleen osuutta onnettomuuteen.

Pelastuslaitoksen mukaan kohteessa on kolme pelastuksen yksikköä, kolme poliisipartiota ja yksitoista ensihoidon yksikköä.

Pelastuslaitos kertoi aiemmin, että ensitietojen mukaan kyseessä olisi kahden henkilöauton nokkakolari ja kaksi ihmistä olisi jäänyt puristuksiin kolarin jäljiltä. Päivystävä palomestari ei kuitenkaan ollut vielä tuolloin onnettomuuspaikalla.