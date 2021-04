Tämä kaikki Turun veri­työstä tiedetään nyt – poliisilla on vastaus tärkeimpään kysymykseen

Pernon tragediassa kuolivat 27-vuotias mies ja 25-vuotias nainen. Ilta-Sanomat kokosi yhteen, mitä tapauksesta tiedetään tähän mennessä.

27-vuotiasta miestä epäillään kahdesta murhasta, kolmesta murhan yrityksestä, ampuma-aserikoksesta ja huumausainerikoksesta.

Veriteot tapahtuivat Turun Pernossa lauantaina. Poliisi on maanantaina tapauksesta vaitonainen ja kertoo tiedottavansa lisää aikaisintaan tiistaina. Ilta-Sanomat kokosi yhteen kaiken sen, mitä tapauksesta tiedetään tähän mennessä.

Uhrit nuoria aikuisia

Surmansa saanut nainen oli iältään 25-vuotias ja mies 27-vuotias. Heillä oli ampumahaavoja. Kuolonuhrien lisäksi poliisit löysivät tapahtumapaikalta myös 29-vuotiaan miehen, joka oli saanut vakavia vammoja teräaseesta. Hänen tilansa on vakaa, kertoi poliisi sunnuntaina.

Uhrien lisäksi tapahtuma-asunnosta löytyi myös 23-vuotias mies ja 49-vuotias nainen, jotka kertoivat olleensa piilossa epäillyltä tekijältä. Heillä ei ollut ulkoisia vammoja.

Poliisin käsityksen mukaan teon varsinaisena kohteena oli kerrostalossa asunut mies, joka kuoli ampumisessa, sekä mahdollisesti miehen kanssa samassa asunnossa olleet henkilöt.

Menehtynyt nainen ja teräaseesta vammoja saanut mies olivat tekijälle entuudestaan tuntemattomia.

– Poliisin tietojen mukaan he olivat sivullisia, jotka tulivat tapahtumapaikalle. Tutkinnan edetessä näihin asioihin saadaan lisää varmuutta, tutkinnanjohtaja Mika Paaer on kertonut.

Milloin tapahtui ja mitä?

Poliisin mukaan tehtävät käynnistyivät lauantaina aamuyöllä noin neljän aikaan. Hätäkeskukseen tuli tuolloin puhelu, jossa soittaja kertoi, että häntä oli ammuttu.

Kohteesta poliisit löysivät kuolonuhrit, loukkaantuneen miehen ja piilossa olleet henkilöt.

Talon lähistöltä poliisit löysivät epäillyn, jolla oli hallussaan teräase ja luvaton ampuma-ase. Poliisin mukaan henkirikokset tapahtuivat luvattomalla ampuma-aseella.

Mies luopui aseista poliisin käskystä. Mies otettiin kiinni, eikä hän tehnyt vastarintaa.

Poliisin sunnuntaisten tietojen mukaan mukaan epäilty oli ampunut laukauksia asunnossa sisällä, kerrostalon rappukäytävässä ja talon ulkopuolella.

Miksi? Poliisi kertoo, että sillä on vastaus kysymykseen

Tärkein kysymys veriteossa tällä hetkellä on, mikä oli motiivi – miksi veriteko tapahtui? Poliisi kertoo, että sillä on käsitys teon motiivista, mutta motiivia ei ole kerrottu julkisuuteen. Epäilty on kertonut poliisille avoimesti tapahtuneista ja pääosin myöntänyt teot.

Kahden murhan, kolmen murhan yrityksen ja ampuma-aserikoksen lisäksi 27-vuotiasta miestä epäillään huumausaineen käyttörikoksesta.

Poliisi ei vahvista sitä, ovatko huumausaineet motiivina veritekoihin.

Poliisi suoritti tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa.­

Talon asukas: ”Jonkin verran huumeongelmaa”

Ilta-Sanomien haastatteleman talon asukkaan mukaan talossa on esiintynyt jonkin verran huumeongelmaa. Asukas on myös kuullut, että ”silloin tällöin” talossa on ollut kärhämöitä.

– Sen mä oon tiennyt, että jonkin verran huumeidenkäyttöä on. Mutta niin kauan kuin mä oon saanut olla rauhassa, niin mulle ei oo kuulunut toisten ihmisten tekemiset. Jokainen saa elää elämäänsä, asukas kertoi sunnuntaina.

Mitä seuraavaksi?

Sunnuntaina poliisi kertoi jatkavansa teknistä tutkintaa sekä kuulustelevansa epäiltyä, silminnäkijöitä ja todistajia. Tutkittavat rikosnimikkeet saattavat muuttua tutkinnan aikana.

– Koko ajan selvitellään sitä, onko häntä (epäiltyä) syytä epäillä myös muista rikoksista, tutkinnanjohtaja Paaer kertoi.

Poliisi esittänee rikoksista epäiltyä miestä vangittavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tiistaina.

Lounais-Suomen poliisi on pyytänyt havaintoja tai tietoja tapahtuneeseen liittyen. Havainnoista voi soittaa virka-aikana poliisin numeroon 0503268089. Numeroon voi lähettää myös tekstiviestin, jossa on yhteydenottajan yhteystiedot.